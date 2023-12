+ Cayó uno por el megafraude de SEGALMEX

+ Entre varios “desaparecieron” 70 mil millones

+ Un duranguense inmiscuido en el súper atraco

+ Si Ovalle es responsable, que se le castigue: AMLO

+ Intercam Banco abre oportunidades nearshoring

“SEGALMEX borró de un plumazo aquello del no robar, no mentir y no traicionar…”.

Se entregó a la policía René Gavira Segreste, uno de los actores importantes en el megasaqueo de SEGALMEX donde desaparecieron más de 70 mil millones de pesos y borraron de un plumazo la arenga tan socorrida del “no robar, no mentir y no traicionar…”…..ABUNDANCIA.- René, como director administrativo de SEGALMEX, es uno de los arquitectos del súper fraude por el que solamente están encarcelados un par de personas, cuando participaron decenas o cientos confabulándose con compañeros y empresarios para llevarse el dinero que estaba programado para ayudar a los campesinos …..REALIDAD.- El hurto que dejó temblando a SEGALMEX, precisan, mayoritariamente consistió en simular compras de alimentos para repartir entre los campesinos de México, y el más apetitoso botín consistió en simular compras y deshidratado de leche bronca, en donde figura, lamentablemente, el nombre del duranguense Carlos Ernesto Herrera Reza, nieto del extinto Carlos Herrera Araluce y sobrino de la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale. Se intuye que Carlos Ernesto simuló operaciones de deshidratado de leche por muchos millones de pesos, por lo que habría correspondido con el “diezmo” también millonario que entregó Herrera Reza, además de un lujoso departamento en San Antonio, TX, y pago frecuente de “moches”, entre otros, las constantes visitas a Dallas a ver los partidos de los Vaqueros, con hospedaje y alimentos en el mismo estadio. Aparte de otras “ayudas” que hacía a Gavira. O sea, que Carlos Ernesto tiene serios problemas con la justicia que empezarán a operar cuando Gavira Segreste explique cómo estuvo eso de que autorizó y pagó millonarios contratos por supuestos servicios, como el deshidratado de leche, que nunca entregó al gobierno…..ORDEN.- Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a Gavira el haberse entregado, aunque la policía ya le seguía los pasos muy de cerca, y pidió que no se le inmiscuya en ese robo y abrió la oportunidad para que detengan o de menos llamen al exdirector de SEGALMEX Ignacio Ovalle Fernández, quien para muchos es de los artífices principales del magno saqueo, pero que fue premiado por el jefe de la nación dándole un cargo en la Secretaría de Gobernación, donde se desempeña hasta este día. Esta mañana, propuso el mandatario a la Fiscalía General de la República que vaya hasta el fondo del rateriaje y precise si algo tuvo que ver “Nachito”, y si aparece algo, que se le sancione conforme a derecho. Lamentar de nuevo que este megalatrocinio (70 mil millones de pesos) diluyó de manera lastimera el “no robar, no mentir y no traicionar…”, lema, por cierto, que ya olvidaron hasta los propios morenos. Ya nadie recuerda ese estribillo, porque ha sido arrasado por la terrible realidad, aquella por la que muchos suponen que tan rateros unos como los otros, con la salvedad de que el actual gobierno está ya colocado entre los peores de la historia a punta de equivocaciones…..LADRONES.- En la bien denominada “Estafa Lechera”, también está metido el partido Movimiento Ciudadano. Dante Delgado y otros dirigentes también alcanzaron en esa danza de billetes, pero importante será ver qué canta ese pajarito, a quién se lleva entre las patas, y por lo pronto están inmersos Gavira, Carlos Ernesto, MC y otras personas que andan a salto de mata, como se estila, creyeron que esos dineros eran para su retiro y para compartir entre los bondadosos empresarios. Advertir que en el mismo caso apareció el nombre del Lic. Hugo Rosales Badillo, aunque él asegura que recibió un cheque de SEGALMEX por un dinero que le había prestado aparentemente al propio Gavira, que esa fue toda su participación en el borlote…..COSTUMBRES.- El refrán dice que tan culpable es el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata. Gavira fue designado por el presidente y, los resultados de su encargo son responsabilidad suya. No le va a ser fácil desligarse del gran hurto, y menos en los días que vienen de campaña. Justo por lo que el mandatario ha pedido a la Fiscalía que acelere las investigaciones y se llegue a donde se tenga que llegar para que no lo relacionen, aunque…no será fácil, pues la responsabilidad presidencial era designar gente honesta e incorruptible…..REACCIÓN.- Intercam Banco refrendó ayer su compromiso de seguir respaldando los proyectos industriales PYMES ligados al nearshoring, buena señal para Durango que no tiene los recursos para levantar las naves industriales y bodegas que demandan las grandes empresas. El Grupo Banorte, recordemos, también abrió su chequera para impulsar cuanto proyecto industrial nearshoring se trate. Ojalá que el gobernador Esteban Villegas reaccione positivamente y empiece a darle forma al despegue de Durango. No importa que se endeude el gobierno, el fin lo justifica, en los hechos vale más hacer lo que se deba, aunque se deba lo que se haga. 