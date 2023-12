+ Empiezan hoy las fiestas decembrinas 2023

+ Esta noche, Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe

+ Mañana la fiesta católica más importante del año

+ Ojalá que acabemos con saldo blanco en las fiestas

“Acaso no estoy aquí, que soy tu madre…”

Virgen de Guadalupe

Empezaron las fiestas decembrinas en Durango y la movilidad urbana se intensificó, pero viene lo mejor, la aglomeración de compradores, curiosos y hasta “ratones”, alcanzará su punto más alto del año y esperamos salir bien librados…..FERVOR.- El 12 de diciembre de 1531 el indio Juan Diego, al llegar junto al cerro del Tepeyac, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Se le apareció cuatro veces, entre el 9 y 12 de diciembre y le encomendó decir al entonces obispo fray Juan de Zumárraga que en ese lugar se edificara un templo. Murió Juan Diego hacia 1540, nueve años después de sus apariciones, luego de entregarse por completo a la veneración de la Virgen de Guadalupe. Juan Diego fue, dice uno de los relatos más populares en todo el continente, uno de los símbolos sagrados más relevantes en América Latina. El amor a la “Morenita del Tepeyac” es tal que cientos o miles de adoradores caminan desde largas distancias, otros corren y los más agradecidos con ella también viajan distancias sorprendentes, en las que llegan prácticamente en los puros huesos, pero se cree que el favor concedido lo merece. El caso es que, como le pidió la Virgen, se levantó un templo, luego otro y así hasta llegar a los dos últimos que se encuentran en los alrededores del cerro de la aparición. El penúltimo edificio está en desuso en virtud de que hace mucho resultó insuficiente para dar albergue a los miles o millones de creyentes que van a dar gracias, además de los daños causados por el tiempo. La nueva basílica fue construida en 1976, habiendo iniciado dos años antes, por los arquitectos desaparecidos José Luis Benlliure, Pedro Ramírez Vázquez (él también construyó inmuebles insignia no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país como el Estadio Azteca, Museo Nacional de Antropología, Auditorio Nacional, Torre de Tlatelolco y otros que aún están en servicio intactos, pues fueron levantados con todos los adelantos de la tecnología para soportar los frecuentes sismos de la capital del país) Alejandro Schoenhofer, Fray Gabriel Chávez de la Mora y Javier García Ascurain, fue entregada a los adoradores de la Morenita el 12 de octubre de 1976 y a la fecha se considera un edificio eficiente con capacidad para recibir millones de visitantes y no sufrir ningún deterioro…..PRUEBAS.- Marcar que la Virgen de Guadalupe quedó plasmada en la tilma de Juan Diego cuan hermosa es. La tela ha sido checada tecnológicamente con todos los avances existentes para constatar su origen y conocer más detalles del material sin haber podido encontrar la explicación lógica que surge cuando uno la mira. Es una pintura, es una imagen plasmada tan fina que no ha sido posible aclarar su procedencia. No obstante, hay quienes reniegan por el homenaje a la Patrona de México, pretextando que no debemos creer en piezas de barro, yeso o materiales férricos, o dibujos, que esa es una exageración de los católicos, aunque las otras religiones no pueden contar lo mismo, no tienen un santo en su devoción como para compararlo con nuestra Virgen de Guadalupe, que diariamente es visitada por apasionados provenientes de todas partes del mundo y todos regresan fortalecidos en la fe y sorprendidos por la belleza de esa imagen sagrada que incluso un día, antes de que le colocaran cristal blindado, sufrió los arranques de un desquiciado que le arrojó un bote de pintura para probar que el material es tan humano que un día habrá de caducar, pero ese día no llega, aparte de que la pintura no le causó el más mínimo daño, pues con facilidad fue separada de los materiales originales que siguen envueltos en un misterio que refuerza la divinidad de nuestra Santa Patrona que en unas horas tendrá su santo y será objeto de toda suerte de homenajes en todo lo largo de México y de muchas ciudades en el extranjero, incluyendo los Estados Unidos, donde, hay que subrayar, hay más católicos que en México y el culto a nuestra Santa Madre de Guadalupe no tiene paralelo. El que haya brincado las fronteras por el mundo es lo sorprendente, pues si se tratara de fanatismo mexicano, como dicen algunos, hace mucho hubiese pasado a la historia, pero por buena o mala suerte cada vez la adoración a esa imagen es mayor y la entrega no tiene paralelo. Los hay que exponen su vida ofreciendo cualquier ofrenda en la que exponen el pellejo, y a veces hasta la policía ha de intervenir para evitar flagelos a sí mismos, pero los creyentes no paran de sacrificarse hasta que han cumplido su promesa…..ALTO.- Los llamados de la autoridad a evitar grandes concentraciones, tumultos que pudiesen engendrar una estampida con resultados lamentables, pero sucede aquí en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, como en la explanada de la Basílica de la Ciudad de México y de infinidad de templos en muchos puntos del mundo, no dejan de ser eso, llamados. Mañana es el día de Nuestra Madre, Guadalupe, y, pediríamos hacer cada quien lo correcto para no provocar ninguna acción que pueda causar problemas en las grandes concentraciones que desde hoy empezarán a verse aquí, allá y acullá. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada por internautas de Durango, México y el mundo www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

