Sostendrá Municipio multas en caso de ebriedad

No habrá excepción para nadie, advierte

Por: Martha Medina

Los operativos antialcohol y de seguridad que se realizan actualmente, aunque puedan causar molestias son por las familias duranguenses, para prevenir accidentes viales, señaló el presidente municipal Toño Ochoa, quien señaló que en esta temporada no habrá consideraciones en la aplicación de multas o detenciones.

Al referirse al aumento en los accidentes viales, puntualizó que se trata de una preocupación personal por la situación que se presenta, “tengo tiempo diciéndolo, por supuesto que una de las acciones es ser un poquito, no, muy estrictos, perdón si hay molestias a las familias duranguenses, a ver, es por la familia, por la vida de las y los duranguenses, desafortunadamente, aunque la gran mayoría se sensibiliza y actúa bien, hay otras gentes inconscientes”, dijo.

Luego de señalar que es triste que haya ciudadanos que todavía sean tan indolentes y faltos de solidaridad con su prójimo, el alcalde dijo que en el caso de las personas que en los operativos sean detenidas “no habrá ninguna cuestión, hay que decirlo, me han hablado para decirme que quieren ayuda, los padres; los he negado y lo voy a seguir haciendo, es la instrucción a directores, a los agentes, que sean muy rígidos, porque solamente así vamos a lograr que entiendan los jovencitos que esto no es un juego, no es cuestión de favoritismo, de influyentismo, es por el bien de las familias, es por cuidarlos, porque realmente echan a perder su vida”, recalcó.

En cuanto a las multas que se aplican en los operativos antialcohol, señaló que ha pedido a los agentes que tengan criterio, si no es mucho el alcohol que ha ingerido el conductor le den oportunidad de cambiar por otra persona, pero algunos pueden ser duros “y tenemos que ser firmes en las decisiones que tomamos; la solución es el conductor designado en estos casos”, señaló.

Al referirse a las festividades, puntualizó que “es una época, la más hermosa del año, de solidaridad, paz y amor, le deseo lo mejor a las familias de Durango, que haya salud, sobre todo, lo más importante paz, que siga esta gran familia de Durango en nuestra casa trabajando en metas que tenemos muy claras para el próximo año, tenemos toda la convicción que el 2023 fue un buen año y el 2024 será mejor porque estamos cada vez más unidos”.

Invitó a los ciudadanos a todas las festividades que tienen el Gobierno Municipal y el Estatal en conjunto, “los invitamos mañana a partir de las 19:00 horas al desfile navideño, estará muy bonito, nos preparamos en el Gobierno Municipal para entregar alegría y felicidad a duranguenses, el sábado a la feria navideña a partir de 19 horas en Fenadu, donde el señor gobernador ha impulsado esta iniciativa, junto con por supuesto el Gobierno Municipal para traer alegría y paz, sobre todo armonía a las y los duranguenses”.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp