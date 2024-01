+ Escándalo “Yox” huele a otro gran fraude

+ La historia se repite puntual en Durango

+ Otras veces fueron telares, pirámides, etc..

+ La gente entregó su dinero expuesto a perder

+ Legalmente se llevaron unos 200 millones

“Si el dinero en el banco llega a ‘desaparecer’, qué no ocurrirá con el billete en manos de ‘distinguidos empresarios sudamericanos’…”

Anónimo

Sorprende, no que hayan aparecido otros sudamericanos a esquilmar incautos, sino que cada vez traen nuevas fantasías en las que la gente hasta corre a llevarles su dinero. Parece un vil “jale limpio”…..BOMBA.- Se confirmó esta mañana el posible fraude perpetrado contra unos dos mil duranguenses de los que se han llevado algunos 200 millones de pesos, pero lo que calienta es que, son procedimientos de frecuente aparición…..MEMORIA.- La historia nos marca con precisión sobre la recurrente aparición de “grupos empresariales”, en su mayoría provenientes de Sudamérica, que vienen por el dinero y, luego de un tiempo de trabajo bajo una “buena imagen”, salta la liebre. Este tipo de hurtos es frecuentado por auténticos vivales que unas veces disfrazan su modus operandi organizando “telares”, “pirámides”, “flor de la abundancia”, etc., etc., y hasta “grandes inversiones” internacionales para esquilmar al más incauto…..INTERESES.- Siempre llegan ofreciendo los más altos rendimientos, por encima incluso que los bancos, y más se tarda la gente en conocerlo que en sacar su dinero del banco y meterlo a “ganar más” en los esquemas anotados arriba, pero que no dejan de ser lo mismo: un vil y descarado robo. La mecánica es la misma, les cumplen los primeros meses para que no retiren su dinero…..NOVEDAD.- Está en todo lo alto la aparición de la empresa Yox Holding, S.A. de C.V., que durante meses estuvo promoviendo altos rendimientos a los que pocos se resistían. Juntaron unos 200 millones de pesos y, como siempre…los “CEO” se han vuelto ojo de hormiga y no se advierte cómo o cuándo podrán recuperarlo, o mejor dicho, no volverán a juntarse con su billete. “Yox”, según relatos de las víctimas, estuvo promocionando por alrededor de dos años inversiones que estaban produciendo los más altos rendimientos, irresistibles para muchos. Sólo que, no tontos, los señores “empresarios” hacían firmar documentos a los incautos en los que admitían que el dinero quedaba sujeto a los resultados de las apuestas deportivas. Es decir, si ganaba el favorito de “Yox”, ganaban todos, pero si perdía el equipo al que se le estaban apostando, perdían todo y hasta los calcetines. Jurídicamente se está revisando el tema como para definir si puede configurarse el fraude, aunque…en la mayoría de los casos los incautos o las víctimas aceptaban mediante firma en las posibilidades de ganar o de perder en las apuestas deportivas…..PILLERÍAS.- La cabeza principal del gran fraude parece ser Carlos Lazo, supuesto dueño de los Generales de Durango, originario al parecer de Venezuela, y de otros equipos de la Liga Mexicana, sólo que era la pantalla para convencer a la gente de que se trataba de un hombre confiable y de palabra “que no se raja…” (según mensaje de voz enviado a los defraudados) para ir amasando más dinero. Ahora se sabe que Lazo intentó vaciar las instalaciones del estadio “Francisco Villa”, pero que la rápida movilización policíaca impidió un daño mayor. Tenía aparte un inmueble con “oficinas centrales” en esta capital, de una gran pompa y toda la cosa para “dormir” a los inversionistas. Ya fue cerrada de la misma manera, y así por el estilo procedió en las oficinas que lujosamente había montado en las 14 entidades de la República donde soltaron su gato a retosar. O sea que, si nos sirve de consuelo, el problema de los dineros “esfumados” no nada más es de Durango, sino de media República, y los montos andan en un dineral…..REGLAS.- El tema es que los esquilmados no saben qué hacer, no tienen a dónde acudir o con quién quejarse, porque en los contratos firmados la gente admite la posibilidad de que los dineros se escurran entre las manos ante la volatilidad de las apuestas deportivas. O sea, que los defraudados admitieron con firma y todo la desaparición de sus recursos, lo que está sucediendo, y el “grupo empresarial” hasta pudiese salir bien librado, puesto que en la firma de los inversionistas es claro que los dineros podían volverse nada. Entonces, no hay fraude, por más que se le quiera alegar. Se trata de una trácala del tamaño del mundo, bien planificada por los escurridizos sudamericanos en la que legalmente no hay formas de proceder, o de menos son muy escasas las perspectivas jurídicas como para recuperar el dinero, toda vez que “la empresa” pudiese alegar la pérdida del dinero en las apuestas, que es algo normal a la hora de entrarle a los pronósticos deportivos…..MEMORIA.- Una vez, de la nada apareció un tal José Herrera (rico ganadero del noroeste del estado) que empezó a hacer migas con las autoridades penales. Se echó a la bolsa al entonces procurador José Durán Valenzuela y al jefe de la Policía Judicial, el bien recordado Jaime García del Toro. Ya con la autoridad en el bolsillo, el supuesto Herrera solicitó y obtuvo una veintena de policías para su guardia personal y familiar. Contrató a unas rubias de no muy malos bigotes con las que hizo una revolución, empezó a reunirse con estimadas personalidades de la localidad que en cosa de unos mezcales los convenció de que traía un encargo de la Colonia Duranguense en Los Ángeles (¿) de hacer un Disleylandia en pequeño para la diversión de chicos y grandes. Obtuvo así la autorización del entonces gobernador Héctor Mayagoitia Domínguez para disponer de los terrenos que fuese necesario en el Parque Sahuatoba para la magna obra. El mandatario extendió una autorización por escrito para que se hiciera el “Disney” pequeño, con cuyo papel empezó a juntarse con los ricachones del rumbo. Les pedía alguna cantidad de dinero “por mientras le llegaba la primera partida de Los Ángeles”, y a los tres o cuatro días les pagaba hasta el último centavo. Volvía a pedirles, y volvía a pagar. Se hizo rápido de una imagen de pagador y se esparció entre la élite del dinero en esta capital. El procedimiento lo hizo en varias ocasiones y de los que el “ilustre ganadero” terminaba liquidando peso sobre peso. El caso es que, todo bien planeado, en una última vuelta de solicitudes de préstamo, cayeron como cien adinerados y un buen día se hizo humo el muy ilustre “ganadero”. Agencias de autos le fiaron cinco o seis vehículos pomposos que daban el gatazo y por los que todo mundo confió en él, autos que fueron a recuperar allá por El Bajío, pero del magnánimo hombre nunca más se supo nada. Allá entre rumores se dijo que era un habilidoso colombiano que vino a darnos una enorme muestra de la perversidad humana. Así está “Yox”, igual como antes trajeron “telares”, “flores de la abundancia”, “pirámides” y muchas otras argucias que les redituaron una muy respetable suma de dinero, que…difícilmente podrán recuperar sus originales dueños. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite, o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx, la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

