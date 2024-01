Novak Djokovic: “Siempre estoy pensando hasta cuándo debería jugar”

Sin muestras de molestias físicas, Novak Djokovic realizó este martes su primer entrenamiento en Melbourne, en la Rod Laver Arena, con vistas al Abierto de Australia que arranca este domingo.

En la previa de uno de sus torneos predilectos, ya dejando atrás la derrota ante Alex De Miñaur en la United Cup, también habló: “Me encanta jugar aquí, es donde he tenido el mayor éxito de mi carrera en Grand Slams. Después de eso, no sé. Normalmente siempre tengo claro a dónde quiero dirigirme, cuáles son las metas. Sé que los objetivos siguen siendo los torneos del Grand Slam y los Juegos Olímpicos, pero más allá de eso, no tengo ni idea sobre qué torneos jugaré o no”, le dijo a Sport Klub.

“Sigo hambriento, quiero seguir compitiendo. Puedo correr durante horas. Se trata más del aspecto emocional, de cuál es mi prioridad. El tenis ha sido mi prioridad durante más de 20 años, 30 años, y no quiero perderme demasiados momentos con mis hijos”, siguió.

“Siempre hay una parte de mí que es el niño joven que adora el tenis y sabe todo sobre el deporte, que da toda su vida por él. Ese chico todavía quiere continuar. En el otro lado, soy padre de dos hijos y estoy lejos de mi familia. Cada vez que viajo por un largo periodo de tiempo, eso me rompe el corazón. Siempre estoy pensando sobre hasta cuándo debería jugar, cuántos torneos, si merece la pena”. El número uno del mundo, crudo sobre su futuro.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp