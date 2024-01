“Siete días de Grilla”

Este será el año de las grandes inversiones para el estado de Durango, advirtió el gobernador Esteban Villegas en uno de sus primeros discursos ante los medios, alentadora señal de que avanzan las gestiones para traer fábricas.

El mandatario lo dijo a los cuatro vientos al despuntar 2024 que este será el año de las grandes fábricas, por tanto, preparémonos para cosas mejores de lo que hemos tenido hasta ahora.

El año pasado el gobernador y una comitiva de colaboradores fue a China a buscar inversiones para nuestra entidad, vista la cercanía con el mercado consumidor más grande del mundo, Estados Unidos.

Una o dos de las fábricas ya instaladas es producto de esas gestiones, pero…hay otras en vías de aterrizaje y es menester movilizar la promoción para hacer efectivo el plan.

Casi al tiempo, recordemos, acá anduvieron diversos consorcios asiáticos buscando terrenos para el establecimiento de por lo menos 400 grandes firmas y, aunque no pasaron por Durango, no está perdida la posibilidad de entrarle también a la pelea por esas marcas.

No obstante que, y eso no podemos perderlo de vista, las empresas chinas están decididas a traer sus fuentes de empleo si hay incentivos fiscales, salariales, etc., y de infraestructura para las áreas de producción, oficinas y almacenes.

Y nuestro presidente López Obrador no precisamnte es un simpatizante del fenómeno conocido como nearshoring, sino todo lo contrario, a los empresarios no quiere regalarles nada y por eso algunos inversionistas están volviendo la mirada hacia Centro y Sudamérica que, sin embargo, entienden y aceptan las condiciones de los fabricantes asiáticos.

Ernesto Alanis asumió esta mañana como nuevo presidente del CDE del PRI y, sin más preambulo, adelantó que el Frente Amplio por México va por el triunfo contundente en todas las parcelas.

Protestó cumplir con las leyes electorales y el reglamento del propio Partido Revolucionario Institucional, que lució como en los viejos tiempos: abarrotado y eufórico.

Atestiguaron la asunción el gobernador Esteban Villegas y el líder nacional tricolor Alejandro “Alito” Moreno, quienes externaron su mejor deseo de que Ernesto conduzca con eficiencia y respeto a todos durante su encargo.

Villegas subrayo que el PRI en Durango está más fuerte que nunca y, mientras más consolide la unidad con que avanza hacia las urnas, llegará invencible.

“Unido –precisó Alito- el PRI es invencible, y en Durango lo ha demostrado en los últimos procesos electorales”.

Antes, el propio Moreno tomó la protesta a Ernesto Alanis Herrera como nuevo presidente y a Fátima González Huízar como secretaria general del partido. También acudieron los ex gobernadores Ismael Hernández Deras y Jorge Herrera Caldera.

Durango, historicamente ha sido “cliente” de muchos marrulleros procedentes del cono sur y ahora mismo está sufriendo por la “desaparición” de unos 200 millones de pesos, por lo bajito, con la llegada y desaparición de Yox Holding.

Un defraudador, por lo menos se ha visto en los que nos han saqueado, llega, hace relaciones importantes, se presenta como “el gran inversionista”, pero a la vuelta de un tiempo se desata el pelo y se lleva lo que encuentra.

Yox apareció hace seis o siete años en Durango y otras entidades de la República recaudando dinero para devolverles las más altas tasas de interés para hacer fama, se corrió y cuando ya había muchos “ahorradores” explotó la bomba.

El cabecilla principal del grupo, un tal Carlos Lazo, de supuesto origen venezolano, se hizo hasta de la presidencia del club Generales de Durango y se paseaba por la ciudad como una verdadera lumbrera en la generación de riqueza. Nadie dudó del hombre y hasta corrieron a llevarle sus dineros.

Sólo que, en el contrato que le firmaban a Yox una vez que entregaban el dinero, en letra chiquita dice por ahí que ese dinero queda expuesto a la volatilidad de las apuestas deportivas, o sea, así como se podía ganar se podía hacer humo, como está sucediendo.

Y, para no extendernos, sorprende no que aparezca otro sudamericano invitando a la abundancia, sino que sigue habiendo gente bonachona que cae redondita con sus ahorros.

Sí, ya han demandas ante la Fiscalía General en el Estado, pero…el tal Lazo y los dineros han de ir por allá por las montañas del Tíbet y sin posibilidad de regresar.

Es fin de semana, empezó ya la tomadera por todas partes de la ciudad y, aunque hoy no ha sucedido algo lamentable, vienen las noches críticas de sábado y domingo.

Sirva la presente para sugerir a los padres que se impongan a sus hijos, que los obliguen a cintarazos si no hay de otra, para que no manejen si van a tomar.

Que se abstengan de conducir automóvil, motocicleta o bicicleta, porque borrachos los sentidos se alteran o se atrofian totalmente y luego ni cuenta se dan de la tragedia causada.

Mil veces preferible buscar un taxi, convenir con un taxista Uber o Bolt que pase por ellos a determinada hora, antes que exponerse y exponer a los demás. Han de disculpar, pero para nada nos convencen las tragedias del fin de semana. Odiamos en serio llevar malas noticias a las familias, aunque sabemos que es nuestra obligación informarlo.

Semana muy agitada la que nos han regalado los políticos a nivel nacional en donde predominaron el lodo, la popó, el “fuego amigo”, los piquetes a los ojos y no menos patadas a las espinilla. Ni a cuál irle, se pegaron hasta con la mano del metate.

Estalló la bomba el pasado jueves cuando, desde el amanecer el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció públicamente el documento firmado por el líder del PAN, Marko Cortés y el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, en el que acordaron repartirse el gobierno como un botín de guerra. Cortés, con la cola entre las patas se levantó y respondió al mandatario: “El mafioso es usted…”.

Luego, Sanjuana Martínez, la ex directora y enterradora de Notimex, denunció que en la liquidación de la empresa noticiosa del estado Claudia Sheinbaum exigió un 20 por ciento del total para su campaña y que inflaron las cifras de indemnizados para ganar todos. Ella –acepta- recibiría 11 millones de pesos para que firmara y cerrara la boca.

Sanjuana, sin embargo, aseguró que durante muchos años combatió las corruptelas del pasado como para caer de nuevo a los mismos lodos y que no admitió nada de lo que exigió Claudia.

López Obrador dijo en “La Mañanera” que Martínez tendría que demostrar su dicho, pero que no creía, porque conoce a Claudia, quien al final fue la más perjudicada.

Sí, Sheinbaum dijo que no era cierto el dicho de Sanjuana, pero…de ahí no pasó. El Presidente exigió a Sanjuana las pruebas y, aunque ella antepuso que en ese tipo de transas no se levanta acta notariada, o como alguien dijo: “Te acuso de ratero, no de pendejo…”, pero a ese pesar aseguró que un grupo de abogados presentará las pruebas correspondientes, lo que de ocurrir será un golpanazo inmisericorde contra la ex jefa de gobierno.

También en “La Mañanera” el jefe de la nación puso bajo relieve el problema entre el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, y su vocero Jesús Ramírez Cuevas, aunque aseguró que su colaborador es un dechado de pureza, incapaz de hacer lo que le acusó Salinas Pliego.

El “Tío Richi” antes dijo que Ramirez Cuevas desató su jauría de boots en contra suya y sus empresas, lo que le estaba causando un serio daño a las utilidades.

Jesús y sus colaboradores son los que están utilizando recursos públicos para atacarme, para ridiculizarme con fines desconocidos, pero por lo pronto ya le abrieron un agujero negro a las ganancias.

“Que no se haga pendejo, Jesús es el que está encabezando todo, no soy su tonto…”.

El tema, sin embargo, pasa por el supuesto adeudo fiscal que tiene TV Azteca con el SAT, que está detenido en la Suprema Corte por la defensa de Salinas Pliego, pero no por que no quiera pagar impuestos, porque son dos cosas muy distintas.

El caso, obvio, no acabará ahí. Vendrá la contraofensiva de TV Azteca y quién sabe hasta dónde lleguen, pero…ya estuvo malo para ambas partes.

Y luego, como para ponerle sal a la herida, Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, se pitorreó de fea manera de Samuel García, gobernador de Nuevo León por haber “destapado” a Jorge Álvarez Máynez.

Jorge, oriundo del vecino estado de Zacatecas, ha sido registrado como “candidato único” a la Presidencia de México por el partido Movimiento Ciudadano, que de entrada arrancará a destiempo.

El tema es que Samuel, en los fallidos diez días de campaña, dejó claro que la candidatura de MC es para esquirolear la contienda entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, o mejor dicho, para ayudar a la primera y atacar a la segunda.

O sea, no van a buscar el triunfo presidencial, porque no se les da, ni soplan los vientos hacia allá y ni tienen ninguna posibilidad de meterse a la pelea por los trofeos. Van a cumplir un supuesto pacto que ya tiene el CEO de MC, Dante Delgado, para quitarle votos a Xóchitl y arrimarle los que se puedan a Claudia.

Veremos qué dicen los mexicanos en las urnas, a ver si no vuelven a equivocarse.

Todavía no arrancan las campañas formales cuando, de menos ya hay cuatro fallidos candidatos muertos, tres del Movimiento de Regeneración Nacional. Mal empieza la semana para quien ahorcan en lunes.

El último proceso electoral federal dejó decenas de muertos, no solo de Morena, sino de los distintos partidos y, ojalá que éste no sea un mal augurio de lo que viene. No cabría en ningun supuesto por las luchas internas de los partidos precisamente por las candidaturas.

Extraña que, sin embargo, las últimas bajas morenistas no han tenido eco al interior del partido. Nadie ha abierto la boca para quejarse, o será que están muy agusto con el resultado y con la aparente solución del conflicto interno.

Trasciende que México ocupa desde esta semana el lugar 118 de 196 países entre los más corruptos del mundo. Está ubicado en el sexto lugar del orbe, pero…con un poquito de esfuerzo pronto puede alcanzar los primeros lugares.

Global Risk Profile, que califica a los países más corruptos del orbe, dice que el más ladrón es Siria, seguido de Corea del Norte, luego El Congo, Sudán del Sur y México.

La organización divulgó también que, en contrasentido, Finlandia es el país más honesto seguido de Noruega, Nueva Zelanda, Suecia y Dinamarca.

O sea que, entre corruptos te veas, pero…de nuevo nuestro país vuelve a encaramarse a los primeros lugares de una calificación vergonzosa, que debía preocuparnos y ocuparnos para de una vez sacudirnos ese infeliz “hoyo negro” que nos reparte entre todos por igual el mote de corruptos.

Y bueno, cómo les va con el súper aumentazo de sueldo decretado por Presidencia de la Republica para los mexicanos en el naciente 2024, pues…con la inflación y los impuestos, los trabajadores ganarán si no lo mismo, menos que el año pasado, por mucho que haya aumentado el salario mínimo. Esa es la gran realidad.

Aparte, según los expertos, en realidad el que ganará más es el gobierno por cuestión de impuestos. Será papá gobierno el que más se embolse del “gran aumento” a los trabajadores.

Esto quiere decir que, las felicitaciones que han recibido muchos obreros es una doble burla, porque trabajarán lo mismo, ganarán menos y tendrán que desembolsar más por la carestía de las cosas, que “subirán acorde con los incrementos salariales”, o lo que quiere decir, una lamentable vacilada en la que se fueron muchos con la finta de que “ningún gobierno había incrementado tanto los salarios mínimos como el de ahora…”, ¿cómo la ven?

La salud mental y su atención tanto a nivel nacional como estatal se mantienen como uno de los temas que se plantean constantemente por parte de especialistas en el tema, instituciones del sector salud, autoridades y actores políticos coinciden al señalar la necesidad de que haya una mayor atención en este renglón, tanto en la prevención como el tratamiento de enfermedades que afectan a un porcentaje creciente de la población, para detener una de las consecuencias más visibles de estos padecimientos como es la cantidad de personas que se quitan la vida, o bien lo intentan, que también van en aumento como lo indican los casos que se han presentado a unos días de iniciado este año.

Sin embargo, este 13 de enero en que se recuerda una de estas enfermedades, como es la depresión, también cabe señalar que a las dificultades que plantea la detección de ésta y otras patologías relacionadas con la salud mental, se suma el limitado acceso que tiene la población tanto para recibir un diagnóstico ante algunos síntomas que pueda presentar, como la atención que requiere, incluido el medicamento, pues mientras en las instituciones del sector salud la escasez de medicinas no solamente para enfermedades mentales, sino para casi todas en general, es un tema no resuelto, a pesar de la “megafarmacia” que recientemente inauguró el Presidente de la República, la falta de medicamentos es la constante, como lo han señalado especialistas en este tema, quienes han puntualizado que en esta enorme farmacia tampoco se cuenta con medicamentos que son indispensables para el tratamiento de algunas patologías, como sucede en todas las instituciones del sector salud, e incluso hay algunos que ni siquiera se encuentran en establecimientos privados, lo cual indica que la atención a estas enfermedades se mantiene en un punto crítico, sin que se vea una solución a corto plazo, mientras que los servicios de medicina en el sector privado se encuentran fuera del alcance de la mayoría de la población, debido a sus costos.

En este sábado en el que se recuerda la lucha contra la depresión, que afecta a un gran porcentaje de la población, el panorama en cuanto a las posibilidades de atención a quienes la padecen es, en el mejor de los casos, deprimente.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp