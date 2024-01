Multas electrónicas evitarán filas y pérdida de tiempo

Se tendrán “candados” para evitar irregularidades: Alcalde

Por: Martha Medina

Aplicar multas electrónicas facilitará más los temas administrativos a los ciudadanos, para que en caso de que haya una infracción la gente pueda pagar pronto, sin perder tiempo, además de que se tendrán los candados necesarios para evitar posibles irregularidades en este tema, señaló el presidente municipal Toño Ochoa.

Aclaró que “no estamos partiendo de la desconfianza de los policías de Vialidad, es simplemente para facilitar más los temas administrativos con los ciudadanos, es eficientar, estamos en un proceso de mejora regulatoria”.

Agregó que se busca que “cuando se presenta una circunstancia de infracción, que la gente no pierda tiempo para ir a la Unidad Administrativa o de ir a buscar la placa, por ejemplo, que se tarda, lo he padecido, es un tiempo que queremos que se recupere en el trabajo para los ciudadanos”, para reiterar que no se trata de una desconfianza, sino que en todo acto administrativo se deben tener los “candados” para darle certidumbre y legalidad a un proceso administrativo.

También se refirió a la preparación que se tiene para la modernización de Durango con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, “que pronto vamos a dar a conocer y hemos terminado ya, precisamente tenemos que ordenar nuestra ciudad, son mejores estos retos, son buenos porque habrá empleo mejor pagado, los hijos de los duranguenses no se irán a otras ciudades, a otros países, es un gran horizonte, ahora sí que el límite será el que queramos”, dijo, para añadir que se busca una ciudad ordenada, segura, tranquila, con instrumentos para evitar en la mejor forma posible los riesgos que hay en el crecimiento de toda ciudad cuando llegan empresas.

De la misma forma, en relación con algunas críticas hacia el zoológico de la ciudad, el alcalde recordó que tiene reuniones constantes con el gabinete y que en breve convocará al director de este espacio, “siempre en el ánimo de ver lo positivo y el trabajo, se cuenta con nuevas instalaciones, los hábitats que tiene son muy grandes, incluso los lobos están apareándose de mejor manera porque tienen un espacio más amigable, en ese aspecto el director ha hecho un gran papel”, indicó.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp