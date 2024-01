+ Senador de Morena se va y encuera a la 4T

+ Es la “cuarta traición” a México, grita Díaz D.

+ Nos lleva hacia el autoritarismo de un hombre

+ Los caminos, pocos y viejos, dilema de Esteban

+ 26 mil gracias a ustedes, seguimos en el liderato

“Los Primeros, Siempre serán los Primeros”

Jorge Blanco Carvajal

Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente de Ricardo Monreal, renuncia a Morena y se va echando pestes de la Cuarta Transformación, y la llama “La cuarta traición al pueblo de México”. Lo peor que pudiese pasarle a la 4T, y en qué momento…..PELIGROS.- La 4T está desviando a México hacia un régimen autoritario, antidemocrático y militarista, dice Díaz Durán, y no los conservadores, de manera que es más grave que salga de boca de un morenista que de un adversario …..TIEMPO.- Es Alejandro Rojas un referente de la 4T, de acuerdo a su trayectoria en la que siempre estuvo cerca de las grandes decisiones morenistas. Ni cómo negárselo o de qué manera ignorarlo, si es uno de ellos…..FUTURO.- Tras la llegada de la armadora Sev-Solarever se confirman los temores del gobernador Esteban Villegas de que ya están llegando las grandes fábricas que traerán una revolución económica y una movilidad inusitada para nuestras carreteras que, sin embargo, siguen siendo angostitas y en condición lamentabe que no permiten el desplazamiento de las grandes cargas que conllevará la manufactura…..CÁNCER.- Es que, aparte del cáncer que ya viven nuestros caminos, sobre todo los que conducen hacia las ciudades industrializadas. Ya resulta imposible la circulación vehicular por la ocupación de los tráilers, muchas veces hasta de doble caja que impiden el tránsito normal de los vehículos pequeños. Las carreteras están colapsando ante la inmensa circulación pesada y Durango no es la excepción, aunque la circulación todavía no se intensifica, que ni Dios lo mande, porque no va a haber por dónde transitar. Y mientras tanto, cuando ya debía la Federación tener algún proyecto para la modernización de nuestros caminos, por el contrario, los ha abandonado y el uso está deteriorándolos de tal forma que pronto no quedará más que la señal en el mapa de por dónde iba el camino…..BOOM.- Es que, por si no lo saben, la misma firma china Sev-Solarever ha informado que entre sus proyectos hay otros bastante interesantes que abrirá en el corto plazo. O sea, que Durango debe mejorar su infraestructura carretera ya, no esperar más, sólo que…no depende de nosotros…..S.O.S..- Mientras tanto, no nos cansaremos de comentar que la mayoría de los accidentes en los caminos o carreteras denominadas “súper”, pues son dos carriles amplios con posibilidades de un tercero imaginario para que quepan sin problema tres vehículos, se originan en el error de uno de los choferes, que ignora cómo operan esas carreteras. Ignoran o no respetan cuando un tercero ya está rebasando. El que está rebasando tiene preferencia y deben respetarlo los demás. Si otro rebasa al mismo tiempo, va directo a la muerte, como ha ocurrido muchas veces. Por eso es bien importante entender que en esas carreteras hay que transitar por el acotamiento, o por la parte del lado derecho, precisamente para permitir que pase un tercero sin problema, pero hay muchos que aunque ven que otro viene rebasando se lanza al rebase y no se hacen esperar los encontronazos fatales, encontronazos que con un poquito de cuidado pudieron evitarse…..PRESIÓN.- Sabrán los sindicalizados del CECyTED el daño que causaron a miles de automovilistas al cerrar el bulevar Guadiana, que no pudieron llegar temprano al trabajo o la escuela, aparte de que la gente nada tiene qué ver en sus problemas. Es que la solución no depende de las autorides locales, sino nacionales, y nosotros mucho menos podemos exigir a la Federación que cumpla con sus compromisos…..ÓRALE.- Siempre se dijo que en la muerte de Luis Donaldo Colosio hubo dos tiradores, por una parte, y que los integrantes del equipo de seguridad a cargo del odiado Gral. Domiro García Reyes les abrieron el paso para que hicieran su “trabajito”. Y también se sabe que la orden de matarlo salió de Los Pinos, que los mismos priístas lo mataron porque intentaba, o al menos lo dijo en su famoso discurso: “La gente tiene hambre de…”. Creen algunos que Carlos Salinas de Gortari se sintió ofendido y mandó eliminar al sonorense como de manera abundante lo ha demostrado la revista Proceso y otros medios mejor informados. El caso es que ahora trasciende que Luis Donaldo fue baleado por dos matones, uno el que disparó a la cabeza y otro el que lesionó en el abdomen. El cuento toma relevancia porque se acerca un aniversario más de aquel doloroso magnicidio y ya están de nuevo removiendo los restos de Colosio y quienes lo mataron vuelven con su cantaleta: “Yo lo amaba, yo lo quería como a mi hermano…”. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite, o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx, que hoy está cumpliendo apenas 26 años de marcar la ruta en materia informativa en Durango.

