Necesaria Escuela de Manejo Municipal: Regidora

Es necesario que el Municipio cuente con su escuela de manejo permanente, para que prepare principalmente a los jóvenes a conducir un vehículo, que conozcan el reglamento vial que está vigente, señaló la regidora Martha Palencia, además de considerar que debe haber obligatoriedad en el examen de manejo práctico, no solo el teórico.

Agregó que se trata de un tema necesario, porque “ahorita los padres muchas veces no tienen tiempo de enseñar a manejar a sus hijos o simplemente tienen un carro automático y no estándar, o les es difícil pagar una escuela de manejo, queremos que el Municipio cuente con su escuela de manejo permanente, que se pongan de acuerdo en cuáles fechas hay más solicitudes de licencia, que se preparen tanto de forma física como manual, que aprendan a meter bien sus velocidades”.

La regidora resaltó también la importancia de que quienes tramiten una licencia de manejo por primera vez “aprendan cuál es el reglamento vial, mucha gente no sabe lo que es la raya amarilla continua, cuando está pausada qué significa, que el carril de la izquierda en un bulevar significa mayor velocidad, que el derecho, a todos nos ha pasado y claro que debe haber mucha civilidad en el tema vial para evitar accidentes”.

También se propone que las personas que tramitan licencia por primera vez participen en un pequeño taller de prevención de adicciones, “donde se les hable de la situación tan lamentable que la mayoría de los accidentes, casi el 80 por ciento, se cometen bajo la influencia de una droga, en este caso el alcohol el más frecuente, entonces tienen que saberlo para que no digan que no sabían, que sea permanente la escuela y que no sea cara para la ciudadanía”.

Consideró necesaria esta parte en el nuevo Reglamento de Tránsito, para que sea algo que se vea reflejado en las calles, que no haya tanto pleito vial, “porque hay mucho confrontamiento, porque muchas veces no tenemos disciplina o enseñanza de lo que es manejar bien”, finalizó.

