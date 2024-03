Siete Días de Grilla

Alejandro González Yáñez, Gonzalo, volvió a presentarse a una elección como el gran salvador de los problemas sociales de Durango. Su coalición Sigamos Haciendo Historia perdió nada más en el arranque.

Esta es la nominación número 27 que recibe Gonzalo desde que llegó a Durango, y como no lo imaginamos compitiendo con Gaby Hernández, ésta será otra negra a su contabilidad, aunque ya va amarrado en la plurinominal.

Sobra suponer que Gonzalo es el único personaje confiable al interior del PT. Claro, también lo es Primitivo Ríos Vázquez, por eso va de compañero de fórmula, pero ya no está Marcos, de lo contrario volvería a ser candidato.

La jovialidad y frescura con que está saltando el PT a la competencia advierte que nada más en los rostros inicia perdiendo mucho más de lo que suponían que ganaría.

No hay punto de referencia con la fiesta prianerredista, puesto que allá, con acarreados o sin ellos, al fin que todos acuden a esa socorrida figura política, les salió a pedir de boca el arranque y…por lo que se ve, no los detendrá nadie.

Xóchitl, para acabarla de completar, inició su campaña en la mera cuna de la violencia en México: Fresnillo, Zacatecas, donde aseguró que escogió esa ciudad para enviar un mensaje claro a la delincuencia: “se acabaron los abrazos a los delincuentes…”, y según relatos fue acompañada por miles de espontáneos que junto con ella pidieron a gritos alto a la violencia.

Nadie entendió por qué Claudia Sheinbaum arrancó su campaña prácticamente un día después, quizá confiada en que las encuestas, todas las del mundo, la marcan como favorita hasta el final de los tiempos.

El caso es que arrancó refriteando lo que ha repetido en precampaña, de que continuará con el legado de la administración de Andrés Manuel López Obrador, aun cuando muchos insisten en que el resumen del actual gobierno no le ayudará en nada, sino más bien todo lo contrario.

Los yerros del actual gobierno son el peor lastre con el que tendrá que cargar Claudia, y como para venir a presumirlo, pues no va por ahí.

Y menos si consideramos el alargado listado de yerros del mandatario en donde se quedó atrapado aquello de “abrazos no balazos”, pues en el mundo se considera la más grande equivocación de gobierno.

Y lo más importante, que su plan de combatir a la corrupcion en su gobierno quedó hecho añicos. No llegó ni a arrancar algún problema para lograrlo cuando saltaron los rateriajes por toda partes, empezando con el de Segalmex que ronda los 80 mil millones de pesos, y el cuento de no robar, no mentir, no traicionar, se atoró en la voracidad de los “nuevos ricos”, tanto que a la fecha nadie recuerda ese estribillo con el que llegaron al gobierno.

Aparte, se asegura que Gonzalo inició campaña a la clásica, mentándole la madre a todos sus colaboradores, y hasta a los no colaboradores, pues muchos alcanzaron a escucharle el florido vocabulario del petista para con los suyos.

O sea, para no darle muchas vueltas, que Alejandro inició su 27 ó 28 campaña política con el mismo molde de hace cuarenta años, de modo que, a trabajo igual, resultado igual. Todo está marcado por la derrota “de cajón” para Gonzalo.

Y mire que, lo hemos repetido varias veces, Gonzalo es un hombre inteligente, culto, leído y dueño de una cultura general envidiable. Todo mundo sabe que lo que más tiene en su casa son libros, y que no los tiene por metros para adornar los armarios, sino que los ha leído uno tras otro, de modo que…es un hombre pensante, no es ningún tonto.

Extraña por eso que a pesar del tiempo sigue haciendo las campañas como hizo la primera, con una desorganización que ofende y que acaba cobrándosela con mentadas a Jorge Ánima, a Toño o al que tiene más cerca.

No olvidar que en la última campaña, en la que pretendía la alcaldía capitalina, Gonzalo arrancó profiriendo tonelada y media de mentadas, tantas que Primitivo agarró a su esposa y se fueron lo más lejos posible, no para no alcanzar, sino para no escucharlas tan directamente.

Esto apena empieza, ojalá que Alejandro tuviese tantito de sensatez y entienda que su sistema promocional no lo conduce sino al matadero. A menos que se trate de eso, de seguir perdiendo, al fin que va en la plurinominal, pero…cree el que escribe que en su vida no habría cosa mejor que un triunfo para presumir ante sus compañeros.

Hay que recordar que tanto él como su compañero de mil batallas, Marcos Cruz Martínez, ganó la Presidencia Municipal de Durango, pero también entender que de no haber sido por los furgones de billetes que les obsequió Carlos Salinas de Gortari no habrían llegado ni a la jefatura de manzana.

Y nada que, cuando todo mundo esperaba de nuevo a Rocío Rebollo en la formula senatorial, que ya perdio hace seis años, los prianerredistas, que ahora se llaman Fuerza y Corazón por México, las bases se pronunciaron por la china Gaby Hernández.

Irán por la cámara alta ella y Gina Campuzano, ambas ganadoras en sus últimos episodios electorales, de manera que el prianerredé presentará rostros nuevos y jóvenes para buscar el respaldo de los duranguenses el primer domingo de junio.

Y si tantito me apuran, el que escribe adelanta que Gina y Gaby saldrán con las manos alzadas. Ambas son trabajadoras, movilizadas sin límite de horario, que de entrada tuvieron una excelente acogida antier por la madrugada, dado que asistieron muchos prianerredistas, y aunque me digan que fueron acarreados, es la misma en todas partes, pero de cualquier forma el entusiasmo y la esperanza que se vio en ellas contrastó con los movimientos extraños de Gonzalo.

Advertir que de Margarita no hemos sabido nada, si también arrancó campaña, pero da la casualidad de que no ha aparecido en ningún medio de comunicación y esa es una muy mala señal.

Se corrio hoy el Gran Premio de Bahrein con un resultado previsible, Max Verstappen en primero y Sergio “Checo” Pérez en segundo, y sobre todo con la distinción de que el mexicano fue el mejor piloto del día.

Muy pocos saben por qué se realizó este sábado el premio de Bahrein, pero todo, según díceres, debido al inicio del Ramadán, la festividad musulmana más importante sobre la tierra y haberla realizado el domingo pudiese haber incidido en esa celebración.

El caso es que Verstappen y “Checo” vuelven a mandar en la primera de las 24 competencias del campeonato, por cuya supremacía vuelven a lanzarse las dos estrellas de Red Bull.

Este es el año de “Checo” Pérez, han dicho más de una vez los expertos, creyendo que el mexicano hundirá el acelerador para no despegarse del holandés, pero sobre todo para rebasarlo cuantas veces sea posible en el campeonato que, desde luego, no es cosa sencilla y menos con el embalaje que se carga Max.

El otro día comenté levemente sobre el procedimiento quirúrgico que por años estuvo haciendo aquí un supuesto “ortopedista alemán” y en lo que derivó su “reparación de cartílago”.

La realidad es que a principios de mes hube de entrar a quirófano a revisar cómo está la rodilla “reparada con fibras de carbono”. Sin exagerar, el ortopedista serio encontró un masacote de chapopote que bien pudo dañar no sólo el hueso, sino todos los musculos cercanos y la pierna entera.

Hubo necesidad de hacer un procedimiento de limpieza bastante minucioso y traumático, con la rodilla abierta en canal, por decirlo de alguna forma, y luego sometiéndole a un lavado con agua a gran presión, pero el daño ya está hecho. Ojalá que no pase a cosas delicadas, porque entonces sí tendremos que actuar contra el tal “ortopedista alemán”.

El problema es que a estas alturas, el señor alemán operó a decenas de duranguenses con su “novedoso sistema” de inyección de fibras de carbono que no sirven para maldita la cosa, más que para arriesgar la pierna entera, y no estaría por demás que se sometieran a una revisión para aclarar si no les quedó el masacote de chapopote que le encontraron al que escribe.

Claudia Sheinbaum, entre sus propuestas de campaña está la promesa de no intentar la reelección, cuando para el grueso de los mexicanos es algo improbable, que prohíbe nuestra propia Constitución.

Ojalá que Claudia, lo mismo que Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez nos hablaran sobre qué harán para acabar con la opacidad y eriquecimiento bestial de muchos ex pobretones, porque según relatos, llegaron con hambres viejas y cargaron hasta con el balde del trapeador.

No tenemos elementos para señalar alguna ventaja entre los tres aspirantes presidenciales, pero sí para precisar que es una falacia de Jorge Álvarez cuando dice que va arriba del prianerredé, porque en la realidad, si las votaciones fueran hoy, no votaría por su causa ni los miembros de su familia.

La diputada Sandra Amaya propone a los candidatos y partidos que se lleven su borlote a otra parte, que no lleven escándalo a la Legislatura y que permitan que el trabajo se desarrolle de manera normal, sin sobresaltos.

Y nosotros añadiríamos al dicho de Sandra que los mismos candidatos y partidos se abstengan de llevar intrigras y división a las familias, que resultaría igualmente importante, sobre todo si se trata de preservar el orden y la tranquilidad social en la entidad.

Una de dos: Guillermo Adame Calderón está bien informado de lo que ocurre en el mundo educativo o de plano nos fusiló la idea de prohibir celulares y tabletas en las escuelas, aunque van de la mano una cosa y otra.

Antier “El Gato”, dicho con el debido respeto educativo, anunció que está trabajando diversas ideas con las organizaciones sindicales para ver la posibilidad de prohibir esos dispositivos que sólo distraen a los muchachos.

Ya lo prohibieron en Gran Bretaña, Italia y lo estudian en España, pero a Durango le vendría inmejorable, dada la distracción y pérdida de tiempo de los muchachos por atender llamadas o mensajes.

El caso es que, aiga sido como aiga sido, ojalá que no se tarden y que por fin las escuelas marginen esos aparatos de las clases precisamente en busca de un mejor aprovechamiento que, desde luego, sobra decir que se está afectando precisamente por los aparatos que lleva cada uno.

Casos de violencia infantil que se dan al interior de las familias, así como de omisión de cuidados, no solamente deben llamar la atención de la sociedad duranguense, sino también llevar a una profunda reflexión sobre este problema tan lamentable, más cuando los padres de estos menores quedan en libertad y en santa paz.

Es necesaria una concientización sobre los problemas que afectan actualmente a todos como parte de una sociedad, pues aunque no sean situaciones que estén generalizadas al interior de todas las familias y eso pueda llevar a suponer que no afectan esos problemas, la realidad muestra que no es así, que lo que le sucede a un grupo de la población puede tener repercusión en todos.

No solamente porque en estos casos se afecta a los más vulnerables que son los niños y niñas, quienes no pueden defenderse por sí mismos de las formas de violencia que se pueden presentar en su hogar, ante los problemas que puedan tener sus padres, sino porque finalmente las circunstancias en las que viven tendrán una repercusión en su futuro y, como parte de una sociedad, en el de todos.

No basta que las autoridades intervengan en estos casos, aunque a veces sus resoluciones no puedan ser comprendidas por los ciudadanos, no tanto porque los padres de menores en situaciones similares no sean sancionados, a pesar de que la violencia infantil, incluida la omisión de cuidados constituye un delito, sino porque en esos casos muchas niñas y niños continuarán expuestos a las formas de maltrato que ya han vivido hasta ahora, por eso es necesario que haya mayor sensibilización hacia este problema y una mayor conciencia, así como a buscar mejores soluciones.

Ante la cercanía de la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”, el 8 de este mes, los colectivos feministas se preparan para realizar diversas manifestaciones en relación con los objetivos del feminismo, que tiene como propósito, de acuerdo a una de las definiciones más sencillas, buscar la igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres.

Mientras los grupos de mujeres se preparan para caminar por las principales calles de esta ciudad para exigir esta igualdad, que se detenga la violencia de género, entre otras demandas, la sociedad también se prepara para ver una diversidad de manifestaciones que van desde la instalación de tendederos donde se denuncien situaciones de violencia y acoso en diversas instituciones, se pida justicia para las víctimas de feminicidios, marchas donde se gritarán consignas que si bien tienen su origen precisamente en las circunstancias que llevaron al surgimiento de esta fecha.

Pero también se espera con preocupación la forma como estos reclamos escalan en acciones violentas, aunque su objetivo sea exigir fin a la violencia, como se ha observado en años anteriores, con agresiones e insultos incluso a mujeres policías por parte de las manifestantes, a lo cual se suman daños a distintos edificios, muchos que forman parte de patrimonio histórico y cultural de la ciudad, que se justifican como iconoclasia, pero que cada vez es más difícil reparar y que afectan la imagen de una zona que no es propiedad de las autoridades, sino de todas y todos los duranguenses.

Sin negar los motivos para la indignación de las manifestantes, tal vez haya que reflexionar sobre si los daños en los inmuebles y las agresiones a quienes observan las manifestaciones han servido para algo en el proceso de buscar una igualdad de derechos, en eliminar las barreras que aún existen para la población femenina en muchas actividades, y para frenar una violencia contra muchas de ellas, que aún está presente.

Empieza el fin de semana y de nuevo nuestro llamado a padres de familias y muchachos: que si toman se abstengan de conducir automóvil para no verse envueltos en las desgracias de cada fin de semana.

No nos gusta llevarle malas noticias a las familias y con nuestro trabajo puntual e inmediato es lo que terminamos haciendo, avisarle a los padres que se accidentaron sus muchachos.

Los problemas semanales se dan lo mismo entre ciclistas como entre motociclistas y ni se diga automovilistas, muchas veces inexpertos que tomaron el auto sin permiso.

Esta tarde estamos a tiempo de evitar tragedias pero haciendo entender a los jóvenes que respeten su vida y las de los demás, pero dejando de consumir alcohol y conduciendo vehículos a motor.

