Prohibido que candidatos al Senado… caigan en la demagogia a cambio de un voto.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Una de las elecciones más atractivas de este año finalmente arrancó en Durango, se trata de la carrera por el Senado de la República y que sin duda alguna, será la que más llame la atención en estas tierras, después de la elección presidencial, claro está, pues hay perfiles que se juegan todo y hay quienes aún pueden darse el lujo de no verse favorecidos en las urnas y aún así, seguir adelante en su carrera política, de ahí que los duranguenses mandarán un mensaje claro y contundente sobre quienes quieren que los representen en la cámara alta, valorando las responsabilidades que tiene un Senador y que el común denominador desconoce en la entidad.

De acuerdo a la definición, un Senador tiene tres funciones primarias, tales como: la potestad legislativa del estado, la aprobación de sus presupuestos y el control de las acciones de gobierno; así como aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el poder ejecutivo y ratificar los nombramientos que haga ese mismo poder, tales como los ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, coroneles y demás jefes superiores del ejército, armada y fuerza aérea mexicana, por lo que es importante que el ciudadano sepa sus alcances y a quien quiere que represente al estado de Durango en esas responsabilidades, las que queda claro, no podría desempeñar cualquiera.

Por lo anterior, es importante que quienes aspiran a una curul en el Senado de la República, tengan el entendido de lo que pueden y no le pueden prometer al electorado, mismo que deberá tener el conocimiento necesario, para saber que sí pueden hacer esos hombres y mujeres que buscan representarlo en una responsabilidad semejante, por lo que seguramente -en orden aleatorio- tanto Gina Campuzano como Gabriela Hernández López (coalición Fuerza y Corazón por Durango); Gonzalo Yáñez y Margarita Valdez (Morena, PT y Verde); así como Jorge Salum del Palacio y Karla Tello, deberán exponer cada una de sus propuestas sin extralimitarse en las mismas, lo que seguramente entienden, tomando en cuenta lo que pueden y no pueden hacer desde una curul en San Lázaro.

Las campañas a este puesto de elección popular ya arrancaron y la expectativa sobre cada una de las fórmulas, es mayúscula, pues como ya se expuso, serán nuestros máximos representantes y deberán defender los intereses de Durango desde las vertientes ya comentadas, de ahí que no se pueda caer en la demagogia y promesas infundadas que en definitiva, no les correspondan, pues estarán bajo el escrutinio público y cualquier cosa que se diga o prometa fuera de sus alcances, podría traerles altos costos en las urnas y eso lo deben de saber, de ahí que no se crea que alguno se pase de listo, pues como ya se expuso, su verdadera responsabilidad estará allá en la Ciudad México, defendiendo los intereses de la nación y por consiguiente, del estado de Durango.

X-Twitter: @dionelsena

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...