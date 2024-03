Movimiento Ciudadano se enfrenta a grandes desafíos en este 2024. En el escenario local del Ambiente Político, tiene posibilidades de sacarle bastante jugo a sus liderazgos, pero será necesario que sigan brotando más naranjas en el huerto, así como lo hicieron con la incorporación de Jorge Salum del Palacio, Mar Grecia y Meño de la Peña, un tema que mantiene a MC en el debate público electoral. En el caso particular de Salum, el objetivo es que, a medida que avance el periodo proselitista, su incursión tienda a despolarizar la elección al Senado, que en las mediciones refleja que la pelea está entre la 4T y la alianza PAN-PRI-PRD. Jorge puede contribuir a elevar la votación esperada por Movimiento Ciudadano, pero, ¿le alcanzará para ganar?, evidentemente es muy temprano para determinarlo, aunque sin duda, en ese huerto Naranja existe una gran expectativa respecto al exalcalde, por lo que su fichaje lo exprimirán al máximo.

Mar Grecia Oliva se planta con gran determinación en el huerto. Al ser suplente de Jorge Salum, no acapara la atención ni el “protagonismo” de la candidatura, lo que le permite enfocarse de manera estratégica, en hacer “más partido”. Su afinidad con las causas “progresistas” son un jugo natural, que el coordinador Estatal del Movimiento Naranja, Martín Vivanco, no va a desaprovechar. De hecho, Vivanco Lira ha sabido mantener bien hidratado el huerto, dándole su lugar a cada uno de los liderazgos que se han sumado, incluyendo a los de la Laguna y a los que han madurado desde que asumió la responsabilidad al frente de Movimiento Ciudadano. Mar Grecia asumirá un rol muy importante en el mediano plazo, para que los frutos se den en abundancia, no solo en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo.

El Cabildo capitalino se reconfigura con la incorporación de Meño de la Peña al huerto Naranja. Los tiempos no le dieron para hacerse de una candidatura, aunque, seguramente, el ahora expanista tenía bien medidos los efectos de su valor como regidor, los cuales, políticamente son más jugosos para los fines emecistas. Meño se convierte en automático, en un activo muy agrio desde la oposición, situación que Martín Vivanco aprovechará, llegado el momento de las “negociaciones”. Esto hace suponer que el jugo que sacará Meño, será servido en ayunas para el 2025, donde puede garantizar una buena posición que le permita repetir como regidor y desde ahí, mejor plantado, puede cosechar una candidatura para el Congreso del Estado, la cual ha sido una de sus principales aspiraciones políticas.

No hay que olvidar que el huerto Naranja tiene activos que van a jugar un papel sumamente interesante en estas elecciones. Alfredo Varela se plantará en el 2do distrito, donde ha llevado importantes gestiones a través de los círculos ciudadanos. En la cosecha electoral de MC, también se pueden enlistar personajes como Mariana Verduga, Alan Espinoza y Gloria Arreola; están por supuesto Tita de la Parra y la Dra. Martha Palencia, quien indudablemente es un referente emecista, así como lo es Omar Castañeda en la Comarca Lagunera, junto con liderazgos como Hiram Brahim, y la propia Karla Tello, compañera de fórmula de Jorge Salum. Sin embargo, todas estas naranjas políticas, tendrán que impulsar la campaña de Jorge Álvarez Máynez, quien si bien es cierto cuenta con buena preparación, está en proceso de maduración como candidato presidencial, por lo que requiere de mucha ayuda desde lo local, de tal suerte que, no estaría por demás que Martín Vivanco, siga cosechando más Naranjas en el huerto.

Ambiente Político por Eduardo Serrano

