Siete Días de Grilla

Mucho polvo sigue levantando la encuesta que difundieron esta semana el Grupo Reforma y El Financiero. Los primeros se fueron lisos al asegurar que la elección está resuelta a favor de Claudia Sheinbaum.

Exageraron diciendo que la morenista lleva una delantera cercana al 80% de las tendencias del voto. Si ésa fuera la realidad, en efecto, la elección está ya resuelta.

Hombre, pero debieron disimularla un poco y darle algo más a la pobrecita de Xóchitl Gálvez. Si lo hubieran hecho los números serían más creíbles.

No es gratuito que al día siguiente no menos comentócratas nacionales aseguraron que las encuestas de marras, como es siempre, fueron generosamente compradas.

Lo dijimos ese día, es que en los hechos el país está cayéndose a pedazos por la inseguridad, y por separado la serie de incidentes ocurridos en la Ciudad de México donde han muerto muchas personas, y aún así ¿todo mundo le cree a Claudia?

No faltaron los memes en los que advirtieron que seguirá “la transformación…” como el caso de Segalmex, de Liconsa y de muchas otras linduras que colocan ya al actual gobierno como el más ladrón de todos, que demostró no ser igual, sino peor. ¿Esa es transformación?

Las encuestas generalmente están compradas y el que las paga siempre aparece en primer lugar, que pudiesen darse los casos coincidentes, pero salir con que la elección está resuelta es una verdadera falta de respeto a los mexicanos.

Todavía falta mucho para las votaciones, de dónde pudieron sacar los encuestadores los números publicados que, ya en serio, se prestan a toda suerte de vaciladas, y ni se diga memes y diretes.

Cuauhtémoc Cárdenas dijo no hace mucho que las encuestas no sirven, que no votan y que no inciden en los resultados, de modo que, aunque haya aparecido respaldando a Cladia su dicho sigue vigente.

Y por si fuera poco, ahí está la otra máxima que subraya que: “Votos matan encuestas…”.

No negamos que Claudia lidere las tendencias, sí. Sería lo correcto por ser la abanderada de quien es, por tener todo el oro del mundo para comprar lo que se atraviese, pero de eso a salir con que ya están hasta contando los votos, no nada más se faltan al respeto ellos, sino que se pitorrean de los mexicanos que, lo más probable es que muchos no tengan aún decidido por quién votar.

No acabamos de entender a algunos colegas laguneros que lamentan que la sorprendente riqueza de Homero Martínez en Lerdo será el peor lastre que llevará a la tumba a Sonia Flores Arce.

No le entendemos porqué, si Homero ya es muy rico y de manera por demás sospechosista, qué culpa tiene Sonia, que por primera vez sale a la calle a buscar el respaldo del elector y que se está topando con temas que se convertirán en una piedra en el zapato hasta el primer domingo de junio.

El caso es que a Soni, lo que quieren es maromearla por lo billetudo que de pronto resultó el repetidor alcalde de Lerdo.

No hace mucho las campañas políticas duraban meses y meses, o años, pero de pronto y para acabar el dispendio, los tiempos se limitaron a 90 días, pero el dispendio no para, los suspirantes están guardando todo para el final.

Esa es la razón por la que todavía no se advierten los escándalos en los cruceros para promover a los partidos o candidatos, de modo que lo harán, pero quizá cuando se acerque la elección.

Hay excepciones, claro, como el de la “China” Gaby, el de Sonia Flores, de Gina Campuzano, de Sandra Amaya, que sin embargo, desde que fueron ungidas, se metieron a tocar puertas y quiéranlo que no, le están ganando el tirón a esos “tácticos” que prefieren trabajar hasta el final, o como el caso de los plurinominales, que para qué hacen campaña si de todos modos van a ganar.

Justo este sábado se cumplen treinta años del magnicidio que acabó con la vida de Luis Donaldo Colosio. Lo mató el gobierno y aún así tienen el descaro de andarle haciendo homenajes, qué poca.

Un 23 de marzo, en Lomas Taurinas, municipio de Tijuana, Colosio fue ejecutado no por uno, sino por dos pistoleros novatos que, sin embargo, como contaban con la ayuda del desaparecido Estado Mayor Presidencial que cuidaba a Luis Donaldo, cumplieron. Uno de los disparadores fue ejecutado a los minutos siguientes y no se volvió a saber nada de él. Lo borraron del mapa casi en el acto.

No lo aseguramos nosotros, lo precisó la revista Proceso, por entonces uno de los medios más creíbles de México, la que aseguró con lujo de detalles quién ordenó, quiénes atendieron la orden y qué informaron una vez cumplida la misión.

Lo eliminaron por órdenes de los hermanos Raúl y Carlos Salinas de Gortari pues, una vez ungido abanderado tricolor intentó quitarse la sombra del entonces presidente para evitar ser manipulado.

Veía Colosio un México con hambre de justicia, con sed de legalidad y de acabar con los lastres que nos traía por aquellos tiempos el vetusto y chochero Partido Revolucionario Institucional. Salinas creyó que Luis Donaldo lo estaba dejando fuera de la jugada y ordenó su ejecución, que cumplió a cabalidad el jefe de seguridad del sonorense, el Gral. Domiro García Reyes.

Total, ojalá que no le hagan ningún homenaje y no le dediquen ninguna lágrima, porque desde luego que no son sinceros, quizá sean de arrepentimiento por haber inmolado a un buen mexicano que prometía mucho para este país.

Eso de los manipuladores existe en todas partes, pero cala más cuando se trata de ocultar incidentes tan puntuales como la masacre registrada ayer en Rusia, donde a mansalva dispararon contra la multitud dejando cientos de muertos.

Ah, pero la agencia noticiosa Sputnik, en un primer relato aseguró que “el incidente dejó algunos muertos y algunos heridos…”. Los muertos se acercan a 200 y los heridos son cientos.

No obstante, otras agencias de noticias aseguran la realidad, que el número es cercano a los 200 decesos y muchos más lesionados. El ataque se produjo durante un concierto, en una concentración musical tipo la de Israel, en donde los terroristas dispararon por todos los costados. Por eso la reaccción implacable de Benjamín Netanyahu contra Hamás, que parece, no detendrán nunca.

Y miren que Sputnik es la agencia más rápida en divulgar los eventos violentos que suceden en Estados Unidos y otras partes no afines al bloque comandado por Vladimir Putin, que de pronto se volvió invisible y mudo, pues para todo mundo tiene, menos para soltar la prenda sobre las razones para el ataque a mansalva de ayer.

Lo aconsejable en el mundo para hacer más eficiente el binonio maestro-alumno a la hora de clases es que los muchachos se abstengan de entrar con teléfonos celulares y/o tablets, pero…

Hay partes en el mundo en las que están intentando imitar a Inglaterra y España, pero… se les está viniendo el mundo encima, pues para los muchachos es casi como si los fusilaran el quitarles un rato el teléfono o la tableta.

Se habla de verdaderos caos escolares ante la posibilidad de prohibir los teléfonos, aunque parece que no hay de otra para poder obligar a los estudiantes a concentrarse en las clases y aprovecharlas.

Se están oponiendo tanto muchachos como sus padres, pues creen que es posible atender las clases con el teléfono en la mano o en la bolsa y eso, está científicamente comprobado: no es posible.

¿A dónde vamos? A recomendarle a Guillermo Adame Calderón que no vuelva a hacer nada para salvar al PT y que los deje irse por donde llegaron…ah carajos, ése no era el tema, pero en fin, vale, y de paso que se prepare porque vendrán huelgas, cierre de calles, huelgas de hambre y hasta suicidios cuando se enteren los chiquillos que no podrán entrar a clases con sus aparatejos.

Está en marcha el Operativo Paisano, en el que las autoridades pretenden darle la bienvenida y protegerlos hasta llegar a su destino, aunque…entre los policías hay mucho gandalla que se va “licra”, por decir lo menos.

Tenemos un botón, decíamos en días pasados, para demostrar que algunos se pasan de lanza a la hora de “cuidar a los paisanos”, puesto que de lo que sea se valen para “vacunarlos”.

Ojalá que nuestros paisanos vengan, la pasen bien y se regresen a seguir sobándose la espalda en los Estados Unidos y que les dejen los tres o cuatro dólares que llevan para poder regresar bien.

Con el inicio de la temporada vacacional de Semana Santa y de Pascua las autoridades de todos los órdenes de gobierno retoman los llamados a la población en general para que atiendan las recomendaciones para prevenir desde accidentes en carreteras, hasta el riesgo de ser víctimas de delitos durante esos días de asueto tan esperados por todos.

Es de esperarse que después de tantos años durante los cuales se repiten de manera constante los llamados para tener precaución puedan tener mejores resultados en los siguientes días, aunque se trata más de un buen deseo basado en el optimismo, que en la realidad.

Pues sin importar cuántas advertencias se hagan y las imágenes que circulan incluso en redes sociales principalmente sobre accidentes en carreteras, muchos con consecuencias fatales, parece que estos llamados son como los que se hacen a misa, que pocas personas atienden, pues a pesar de la vigilancia, de los retenes, de las revisiones que se realizan en los sitios turísticos, los conductores de vehículos buscan evadirlos, a veces por ahorrar tiempo, pero otras lamentablemente porque conducen a exceso de velocidad, bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia, a pesar del peligro que ello implica para ellos y sus familias.

Cabe esperar que en los siguientes días sean más los conductores que atienden estos llamados, y menos los que buscan evadirlos, para que disminuyan los accidentes.

Hablando de esta temporada vacacional, los que andan enmuinados y a la vez preocupados son los comerciantes del Parque Guadiana, ya que consideran excesivo el cobro de permisos para las romerías de este año, las cuales se les cuatriplicaron al parecer sin algún motivo.

El año pasado dicen que pagaron 160 pesos por día y ahora el incremento fue superior al 400 por ciento, pues deben pagar 860 pesos diarios, lo que ven complicado debido a la situación económica por la que atraviesa la entidad.

Piden mayor conciencia y empatía con los comerciantes, ya que tienen dos problemas: el alto costo de insumos para sus negocios y el poco recurso que tienen para adquirir los productos, aunado a esto con un alto costo del permiso a dónde van a parar, pues es algo que no les va a permitir trabajar.

Lo que temen es que así como los permisos para las romerías, no tarden en incrementarles el costo de los permisos que pagan actualmente en algunos sitios públicos como el parque.

Medida que ven descabellada pues es mucho lo que se paga, poco lo que se vende, por consiguiente poca la ganancia y mucha la pérdida, por lo que deberán tomar otras medidas o buscar opciones para su subsistencia.

El Gran Premio de Australia se correrá esta noche, mañana de domingo, con la salida del campeón Max Verstappen a la cabeza, seguido de Carlos Sáinz, Lando Norris, Charles Leclerc, Óscar Piastri y “Checo” Pérez.

El tapatío fue sancionado durante las pruebas y lo mandaron hasta el sexto lugar, aunque…sabiendo del coraje de Sergio y que su especialidad es la remontada, no les extrañe verlo en la reposición.

Recordemos que Verstappen es primero en el campeonato de pilotos, seguido de Sergio Pérez, Charles Leclerc, George Russel, Óscar Piastri, Carlos Sáinz, Fernando Alonso, Lando Norris, Lewis Hamilton y O. Berman. Veremos esta noche cómo se mueven las plantillas.

O sea que, arrimen chelas, miches y todas esas yerbas y prepárense para una gran carrera que esperamos camine bien para el mexicano que estará empeñado en subirse al podio.

Estamos a unas horas, días pues, de arrancar la Liga Mexicana de Beisbol con la participación del novel conjunto denominado Caliente Durango con sus porristas “Candentes”, que se prestarán para toda suerte de vaciladas.

Es que a Caliente Durango los curiosos le cambiaron por “Los Calientes de Durango” y a las “Candentes” les pusieron “Las Cachondas”. Total un enredo que entre tanta cosa buena nos trae una nueva novena que, según los directivos de Caliente, dará mucho de qué hablar.

El 12 de abril Caliente juega de visita ante Saraperos de Saltillo y el 16 debuta aquí ante Los Dos Laredos, de modo que preparémonos para volver a la pelota caliente en unos días, y que vayan adquiriendo sus entradas, porque esos días el estadio Francisco Villa resultará insuficiente para tanto aficionado.

Y mientras nos distraíamos en cachondos y calientes, todo mundo se frota las manos para sacar las existencias de todo lo habido y por haber y rematarlo durante las visitas en torno al eclipse.

Todo mundo se está frotando las manos esperando hacer de marzo el meritito agosto, vendiendo lo que se pueda a precios cercanos a las nubes.

Los hoteleros se asegura que han hasta triplicado los costos de sus habitaciones. Lo mismo deben estar haciendo los restauranteros, porque según el Calendario del Más Antiguo Galván, no volveremos a tener otro eclipse en Durango quizá nunca, o sea, a darle que es mole de olla.

