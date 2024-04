Xóchitl asegura que AMLO no escucha a Delfina Gómez; se compromete a apoyarla

En su visita al Estado de México, Xóchitl Gálvez hizo un llamado a la unidad y al compromiso con la seguridad pública, prometiendo su apoyo incondicional a Delfina Gómez. En su discurso, la candidata destacó la necesidad de invertir en recursos para la seguridad, como patrullas, cámaras y tecnología, así como asegurar una remuneración justa para los policías.

Gálvez subrayó que, a pesar de los recortes financieros significativos del año pasado que impactaron la seguridad pública, es crucial preguntarse cómo se hubieran utilizado esos recursos para mejorar la situación actual. La garantía de apoyo de Gálvez hacia Delfina resalta un compromiso firme con el bienestar y la seguridad del Estado de México, más allá de las afiliaciones políticas.

Se mencionó un recorte de 50,000 millones de pesos destinados a la seguridad pública durante el año anterior, lo que ha dejado una brecha en la protección ciudadana. La propuesta de Gálvez se centra en implementar medidas que refuercen la seguridad y proporcionen un entorno más seguro para los habitantes del Estado.

Durante su discurso, Gálvez enfatizó que, de ser electa, Delfina recibiría apoyo directo desde la presidencia. Este respaldo simboliza una prioridad hacia el bienestar estatal por encima de las diferencias partidistas, con un enfoque en acciones efectivas que promuevan mejoras tangibles en el territorio mexicano.

Gálvez concluyó con un mensaje directo a Delfina: “Va a contar conmigo, porque hoy no cuenta con el presidente. Hoy el presidente tiene abandonado al estado de México… Maestra Delfina, téngame confianza. Va a tener en la presidencia una mujer que sí la va a apoyar, porque yo nunca me he fijado en partidos políticos. A mí lo que me importa es que al Estado de México le vaya bien, sin importar quién esté al frente.”

