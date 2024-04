Siete días de grilla

Este día, el periódico Contacto hoy, llega a su número cabalístico 8 mil, no obstante que algunos “gurús” del periodismo pronosticaron una sobrevivencia de algunos meses.

Total, que aquí estamos, y aunque no se está imprimiendo el diario tampoco están desechadas las posibilidades de regresar a las calles de Durango a informar primero que los demás.

La realidad periodística ha cambiado de manera diametral en nuestra entidad, en nuestro país y en el mundo, para decirlo claro: con la presencia de las redes sociales, toda vez que las redes han desplazado a los impresos en el orbe, de modo que no es defecto nuestro.

La misma situación que vive nuestro impreso ha dañado la pujanza sorprendente de diarios como El Mural de Guadalajara y El Norte de Monterrey, además del mismo Reforma, que de pronto redujo su tiraje al mínimo, aunque de los dos primeros sólo queda el nombre.

Y diarios tradicionales como El Sol De Durango también han dejado de imprimirse los fines de semana. No se trata de ninguna culpa, sino del crecimiento desmedido, de la expansión social de las redes.

Hasta los socios del Club Campestre están protestando por el reguero de carnadas envenadas, aparentemente para eliminar perros callejeros, pues ya se llevaron a gatos, ardillas, ardillones, tlacuaches y otros en vías de extinción.

Lo cierto es que han muerto decenas de perros, algunos treinta para ser exactos, además de gatos, liebres, tlacuaches y otros, varios propiedad de los mismos socios. Y aunque el “ecologista”, amigo por cierto, Jesús Frías, dice que la circunstancia está muy lejos como para pensar en el ecocidio, que no existen elementos para considerarlo, que le pregunte a la Confederación Pro Vida Animal y Medio Ambiente, que de inmediato se avocó al caso, como para saber hasta dónde llega el daño causado.

Frías entró tarde al problema, y entró a defender lo indefendible, pues hay mil pruebas que demuestran lo contrario. Es más, los directivos ya señalaron a varias personas como responsables, de manera que con qué elementos niega el ecocidio.

Es que el veneno preparado es tan poderoso que los animales no necesitan comerlo, sino con solo olerlo tienen suficiente para morir. Y animal que se contamine infectará a los demás con que esté cerca o conviva, aparte de que el químico es tan poderoso que tarda años en diluirse.

El tema, para información de nuestro amigo Jesús Frías, está ya en manos de la Fiscalía General en el Estado, dado que evidentemente hay razones para pensar en las malas intenciones hacia la fauna y serán sus conclusiones las que le pongan nombre a la matazón de perros, gatos y otros.

Lo malo es que los mismos perros contaminados anduvieron regando el veneno (al parecer raticida) y acabaron matando a mascotas domésticas, bajo absoluto control de sus dueños, y no tenían por qué morir.

Lo peor, que rastros del veneno fueron encontrados en un rancho cercano al Campestre, donde generalmente una familia hace sus reuniones, por lo que se deduce que los niños o varios niños estuvieron a punto del envenenamiento, de ahí la magnintud del problema que estuvieron a punto de ocasionar, llámese ecocidio o como se llame. No se puede ser tan irresponsables como para hacer lo que hicieron y que ahora es delito penal.

Las campañas políticas han entrado a un enrarecimiento cada vez más marcado, que anima a muchos a pensar que, aquel pronóstico de Reforma de que “el asunto está resuelto a favor de Morena” está muy lejos de suceder.

Hoy, el fuerte de la actividad política resulta la investigación ordenada por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, contra el ex ministro Arturo Zaldívar.

Asegura la ministra Piña que Zaldívar, como presidente de la Corte, presionó y obligó a 70 jueces y magistrados a fallar a favor de cuanto asunto tratara Morena.

Zaldívar es el coordinador de la reforma judicial en la campaña de Claudia Sheinbaum y quién sabe qué irá a pasar si se confirma el supuesto, que constituye una serie de delitos de tipo penal, privativos de la libertad.

Tanto Zaldívar como Sheinbaum aseguran que se trata de una persecución política de la ministra Piña para perjudicar precisamente a la candidata de Morena.

Además de que, se robustece la idea de que el Instituto Nacional Electoral ha “rasurado” de manera inexplicable el padrón electoral, concretamente el listado de paisanos en el extranjero. No están en las listas y…no podrán votar.

Mientras, la candidata de la coalición, Xóchitl Gálvez, adelantó que de manera personal emprenderá una investigación sobre los negocios de los hijos del presidente López Obrador, pues se les atribuye haber dispuesto la entrega de cientos o miles de contratos sin licitación y de manera coincidente han ido a parar a manos de los amigos de los muchachos.

Por eso decíamos que la encuesta-vacilada de Reforma está cayendo por su propio peso y en partes ha quedado hecha añicos, pues la realidad es otra distinta que habrá de verse en las votaciones.

No falta razón a quienes comentan recio y quedito que el actual gobierno federal se está apuntando para uno de los peores de la historia en el que la trillada bandera de “primero los pobres” cada vez se consolida como una vacilada.

El saqueo a Segalmex que se estima en 80 mil millones de pesos, aunado al de Diconsa y otras, que es el latrocinio más escandaloso que se haya registrado no nada más en tiempos de la 4T, sino del mundo, pues nadie se atrevió a tanto, y lo peor: que no hay nadie en la cárcel, salvo uno que otro charalito, pero Ignacio Ovalle, el principal sospechoso, fue premiado con un cargo en Gobernación.

La gasolina que bajaría a 10 pesos ya se acerca a los 25 pesos litro. Una de las más caras de la región, a pesar de las refinerías que tenemos en servicio.

Las obras magnas del actual gobierno: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto AIFA no han servido, lo que de la inversión se esperaba, a pesar de que por ejemplo la refinería empezaría a producir gasolina desde hace dos o tres años; el tren sigue descarrilándose y la central avionera no la utiliza nadie. No resuelve ningún problema a los mexicanos para sus traslados en México y hacia el exterior.

Y encima de todo eso Claudia Sheinbaum presume que “para que continúe la transformación y el combate a la corrupción…”, pues cómo, de qué se trata, ¿qué estamos tontos?

Después de que se llevó a cabo el primer debate de las candidatas y el candidato a la Presidencia de la República, al término del cual los tres se declararon ganadores de este ejercicio en el que hubo más ataques y críticas entre las dos abanderadas que propuestas, ante la permanente sonrisa del tercer asistente, lo que se puede concluir no es solamente que en gran medida fue más de lo mismo que se ha visto en ejercicios similares realizados en procesos electorales anteriores, sino que el gran ganador, aunque no participó en el debate, fue definitivamente el eclipse.

Fenómeno que se registró el pasado lunes y que pudo apreciarse en su totalidad en varios puntos de Durango, así como en otras entidades cercanas, por tratarse de un fenómeno que se presenta de manera espaciada en todo el planeta, pero en el caso de las zonas donde fue visible, podrían pasar hasta siglos para que se pueda presentar de nuevo.

No solamente en las entidades donde fue posible apreciar el momento en el que la luna cubrió totalmente el sol y provocó una oscuridad al mediodía del pasado lunes, sino a nivel nacional, el tema del que se habló durante la mayor parte de la semana fue precisamente el eclipse, mientras el debate pasó a segundo, o posiblemente a un tercer plano.

Esto debido también a las opiniones que generó la ruptura diplomática de México con Ecuador, por lo cual las condiciones no fueron totalmente favorables para este ejercicio y es de esperar que en el siguiente, que se realizará en unos días más, tenga mejor suerte y sea visto por más personas.

Las diferencias entre Gabriela “La China” Hernández y Alejandro González Yañez, como aspirantes a la senaduría por Durango, es que la primera está tratando su aspiración de manera profesional, seria y, sobre todo, sincera.

Vimos ayer el encuentro que tuvo Gaby con distintos sectores sociales y de inmediato pudimos ver la diferencia en talantes y el resultado que puede suceder el primer domingo de junio.

“Siempre he regresado a los lugares donde me apoyaron. No me he desentendido de sus carencias, de sus necesidades y como senadora voy a seguir haciéndolo. Seré una trabajadora más a la orden de los duranguenses, sin adornos y sin poses…”, dijo.

Mientras Gonzalo se autodefine como “El Senador del Pueblo”. Que no se compromete a nada. Trae por ahí un refrito de los proyectos anunciados por el presidente López Obrador, pero cosa propia, idea suya que lo haga sobresalir, no se ve por ningún lado, qué lastima desperdiciar así tan grande oportunidad de trabajar por Durango y aprovechar la cercanía con el jefe de la nación para transformarlo en cosas tangibles, palpables, agradecibles.

La atención médica que se brinda a los derechohabientes tanto en el IMSS como en el ISSSTE sigue a niveles de Haití, o peor, cuando para estas alturas debíamos andar por encima de Dinamarca.

Leímos una noticia por demás sacada de la manga en la que se asegura que sumados los servicios del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE ya se brinda protección en salud al 98.5% de los mexicanos.

Quién sabe en qué datos se basan para publicar semejante mentira, puesto que en el caso del ISSSTE el hospital local de plano pidió auxilio para la atención de sus problemas serios y se transfirieron al Hospital 450. El Hospital del ISSSTE prácticamente está cerrado.

Un compañero de trabajo fue vapuleado por una turba que lo confundió con un ladrón, le quebraron más de cuatro costillas que a punto estuvieron de quitarle la vida. Ha buscado el auxilio del IMSS y no ha pasado de “ya pronto” habrá fecha para la cirugía.

Raúl Montelongo Nevárez asume este lunes la presidencia del Centro Coordinador Empresarial en Durango para iniciar una nueva etapa que espera llevar a mejores condiciones a los inversionistas locales.

Será en el aula magna del Centro de Convenciones Bicentenario de la colonia Silvestre Dorador hacia las 8:45 de la madrugada.

Montelongo trae feeling, trae ganas de echar todo al asador. También llega con punch para tratar de inmediato las principales dificultades de los generadores de empleo.

Un tema con el que tendrá que lidiar de cerca Raúl Montelongo es el de la llegada de nuevas inversiones, puesto que alguien cree que a los foráneos se les está dando todo en bandeja de plata, mientras a los locales se les está dando el trato de siempre. No ha cambiado nada.

Los Calientes de Durango se agenciaron su primer triunfo 7-4 anoche al vencer en su propio gallinero a los Saraperos de Saltillo, mostrando así que será un conjunto complicado para los demás del circuito.

Durango tiene una buena novena y va por más, pues siguen buscando refuerzos reales para que vengan a levantar la mano en la Liga Mexicana de Beisbol, y no con palabras, sino con triunfos.

Ojalá que la oficina de Prensa se ubique, se instale como debe ser y oriente a la afición de una manera más completa respecto a los partidos en casa y de visita, porque luego no sabe uno ni qué carajos con el equipo local.

