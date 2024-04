Escuelas tomarán medidas por el calor

Ante las elevadas temperaturas que se empiezan a registrar ya en todo el estado se tomarán medidas para evitar complicaciones en la salud de los alumnos, siendo responsabilidad de cada escuela cada estrategia que se elija, informó el secretario de Educación, Guillermo Adame Calderón.

Indicó que las condiciones climatológicas no son similares en todo el estado, de ahí a que no se pueda tomar una sola decisión con respecto a reducir los horarios o incluso suspender ciertas actividades; “el calor de la Laguna es uno que no tenemos aquí y mucho menos en la zona serrana”, dijo.

El funcionario ahondó que también la infraestructura de cada plantel define mucho qué hacer, pues mientras las escuelas de la Comarca Lagunera cuentan en su gran mayoría con aire acondicionado, hay algunas en la capital que ni siquiera domo tienen, por lo que se debe suspender educación física.

Aseveró que la Secretaría de Educación en el Estado (SEED) hace su parte para garantizar que existan los servicios básicos para llevar a cabo la jornada educativa sin contratiempos, principalmente agua y sanitarios, para lo cual, incluso, se ha hecho una importante inversión en infraestructura.

Adame Calderón detalló que en aquellas que tengan focalizados temas relacionados a las altas temperaturas podrán ser los directores los que lleven a cabo acciones preventivas para evitar complicaciones de salud, apoyándose en la red que se forma con supervisores y jefes de sector.

