+ Se fueron en banda los de negro en busca de “Totoy”

+ Falsa alarma movilizó a los cuerpos de seguridad

+ La búsqueda, dos años después de que se peló a Canadá

+ Rocío Nahle, más rica de lo que piensa Arturo Castagne

+ Voy adelante en todas las encuestas, dice la ex de SE

“Nada más el amor y el dinero son imposibles de ocultar…”

Romeo el de Julieta

Mucho polvo levantó el operativo aplicado esta mañana en torno a la casa de Arturo Díaz Medina (Totoy) en Lomas del Parque, pero…falsa alarma, porque nada más encontraron el carro gris del exSecretario de finanzas…..ALERTA.- Alguien alertó a la Fiscalía Anticorrupción haber visto a “Totoy” en diversos puntos de la capital, aunque parece fue un petardo sin soporte, porque, los implacables de negro llegaron, penetraron a la casa del susodicho y no hallaron nada…..TIEMPO.- El operativo, sin embargo, se hace dos años después de que “Totoy” agarró el avión de un pariente minero, se fue a Canadá, donde dicen que está residiendo como todo buen ricachón. Aparte “Totoy” no es ningún zonzo, sabe que si aparece por aquí le van a echar el guante de inmediato. Es entendible que el “nuevo rico” no viene ni por accidente. Quién sabe quién dio el pitazo, pero resultó un cohetón que movilizó a los muchachos de negro y se regresaron con las manos vacías…..HISTORIA.- La historia de los grandes saqueos a las arcas estatales dice que los autores todavía no terminan su gestión cuando “desaparecen”. Encargan el changarro a su segundo o tercero y se vuelven ojo de hormiga, o mejor dicho, se vuelven nada, pero aparecen en Sudamérica, en Asia o en otros lugares donde existen enormes atractivos turísticos donde se dan la vida que no pudieron durante el encargo, pues era mucho trabajo y no había espacio para las vacaciones. Hay muchos que procedieron de la misma manera, la gran mayoría llevando sus dineros a los muchos paraísos fiscales que tenemos en los alrededores, de tal forma que, al final “jale limpio” que con un poco de tiempo pasa a prescribir la responsabilidad legal y los súper nuevos ricos ya pueden pasearse por cualquier lado sin ninguna preocupación. La historia ha sido repetitiva en Durango y muchos estados de la República, de modo que, no nos extraña, sino por el contrario, la confirmamos una vez más…..ESCÁNDALO.- La pregunta es, si sospechaban que “Totoy” estaba en su casa, por qué no le cayeron de madrugada, por qué tuvieron que hacerlo a plena luz del día, cuando se supone o se pudiera pensar que el ilustre ratón andaba ejercitándose en el gimnasio del Parque Sahuatoba, por eso no hallaron nada en su cas… y no hallarán. Se supone que si andaba por aquí, ya agarró de nuevo el avión y va en camino a donde no lo alcanzan ni las sorprendentes corredoras rarámuris…..ORDEN.- Aparte, no son los tiempos como para atrapar a algún ladrón prianista, pegaría directamente a los candidatos de la coalición amorosa, y aun así, la gente no deja de ligarlos aunque se trate de algo injusto, pero así se dan las cosas…..RATONES.- Y, siguiendo con los ratones de dos patas, hablemos ahora del departamento que le han encontrado o por lo menos publicitado el empresario Arturo Castagne a la zacatecana Rocío Nahle, la candidata de Morena al gobierno de Veracruz. Asegura Arturo que se trata de una “casita de interés social” ubicada a tres o cuatro metros (son tres cuadras) del Central Park en la ciudad de Nueva York. Es una propiedad valuada en unos 2.7 millones de dólares, alrededor de 50 millones de pesos, que está a nombre del esposo de la candidata, José Luis Peña. O sea, que a la zacatecana ex Secretaria de Energía, como a la mariguana, le siguen saliendo más propiedades. Rocío, en vez de responder “quén pompó”, sale a atacar diciendo que todo es autoría intelectual de los Yunes, pero no niega la existencia de las propiedades, solamente dice que “es la mejor prueba de que vamos arriba en las tendencias del voto, y solamente con mentiras están compitiendo los opositores…. Me acusan y difaman porque no pueden competir honestamente conmigo…”. La realidad es que, piensa mal y adivinarás, o muchos están pensando mal y están dando pie con bola, creen que en esas enormes y sorprendentes propiedades está el sobreprecio de la refinería que no refina ni agua, lo que nos lleva a pensar que el “no robar, no mentir y no traicionar” quedó hecho polvo y cada vez más fino (el polvo) por la clase de abundancia que tuvo Nahle a su paso por la Secretaría de Energía, donde bajo ningún concepto su sueldo le alcanzaría para comprar ninguna de las magnas propiedades de las que ya se conoce en el mundo…..AGARRÓN.- El choque de trenes en las alturas sigue subiendo de tono. Ayer, el presidente se burló del yate ostentoso de Ricardo Salinas Pliego y le dijo: “Me daría vergüenza subirme a un yate de esos…”, y hoy el dueño de TV Azteca le responde: “Vergüenza es tener al país hundido en la pobreza y la violencia…y echarle la culpa a un yate, en cuyo navío el magnate llegó el sábado a Mazatlán para ver a su equipo de futbol y donde, cosa extraña, fue aclamado por la gente que lo encontró en el estadio Kraken y otros puntos del puerto, hasta hubo uno que le propuso que busque la candidatura presidencial en la primera oportunidad….ADIÓS.- Murieron ayer el compañero Carlos Armando Castro, “Camarola”, quien iniciara su carrera en EL SOL, luego fue editorialista de varios periódicos y al final terminara con su propia página en internet, y el amigo de todos Mariano Sánchez Galván. “Camarola” fue incluso futbolista profesional, pero una lesión lo dejó fuera del circuito. Mariano, llegó a Durango allá por los setenta, cuando vino representando a la Secretaría de Gobernación. Todo mundo le informaba de todo, sabía de todo, saludaba a todos con el mismo entusiasmo y fue cercano a varios ex gobernadores que por igual le dispensaron sus respetos. Descansen en paz ambos amigos y que Dios reconforte a quienes les sobreviven con la dolorosa resignación…..

Saludos

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...