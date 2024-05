Siete días de grilla

El próximo ciclo escolar se prohibirán en las aulas teléfonos celulares, tablets y otros electrónicos que distraen a los estudiantes. Es la tendencia en el mundo para hacer que los muchachos se concentren y atiendan al maestro.

Es más, es tema que propusimos nosotros cuando nos enteramos que en España está ya en marcha la prohibición, sólo que…no está facil, pues los alumnos se están quejando de violación a sus derechos.

Acá, como para no quedarse atrás, también se andan organizando los muchachos para echar abajo la decisión que ha tomado el secretario de Educación, Gillermo Adame, y será necesario que también se preparen para combatir a los contras.

Es que en la protesta, coinciden padres y alumnos que, al quitarles el teléfono, se pierde el control del muchacho, o de menos se pierde la comunicación inmediata.

Aunque sabido es que la propia Secretaría de Educación estaría tomando en consideración diversas ideas respecto a la “tal comunicación…”, que pudiera ser que los aparatos se queden en un gran cajón y se permita tomarlo única y exclusivamente para casos de urgencia.

Es decir, no se les permitirá el uso. Sí podrán llevarlo a la escuela, pero no podrán usarlo durante clases, y es lo mejor que puede suceder, toda vez que, según informes de los maestros, los alumnos se llevan toda la clase con el teléfono y no se percatan en lo absoluto de los temas tratados.

Aparte, los mismos alumnos han hallado formas de hacer “acordeones” para aprobar los examenes y al final resulta junto con pegado, pues los muchachos no captan nada de lo que les compartió el maestro.

El gobernador Esteban Villegas trae buenas noticias de su nueva gira por China, aunque no ha trascendido el detalle, de manera que Durango está capitalizando de manera favorable el nearshoring.

Ojalá que esas conquistas pronto empiecen a traducirse en dinero en los bolsillos de todos los duranguenses, especialmente en las nuevas generaciones preparadas por las distintas escuelas técnicas de la ciudad.

No obstante, reconocer que la situación para traer nuevas empresas a Durango es complicada, porque tenemos terrenos hasta para compartir, pero no contamos con la infraestructura que motive a los inversionistas.

Es que muchas de las industrias chinas, aprovechándose de las necesidades de Centroamérica, se están yendo hacia allá en busca de abaratar costos de producción y hay que multiplicar esfuerzos para convencerlos.

Independientemente de que en la mayoría de los casos los industriales asiáticos requieren de incentivos gubernamentales para poder istalarse acá.

Anoche se registró otra masacre en torno a un candidato en Chiapas en la que murieron tres personas, al parecer hermanos del aspirante político, al tiempo que se sabe de unas 500 solicitudes de protección.

La realidad es que cruzamos por la elección más competida, y por lo mismo la más peligrosa de cuantas han pasado. Los muertos y lesionados, en su mayoría candidatos, precisan que se trata del proceso electoral más sangriento.

Otra vez con la aburridora, pero aun cuando no haya candidatos amenazados en Durango, es menester protegerlos a todos, antes de que empiece a desmoronarse la mazorca, porque en muchos casos sus candidaturas tenían otros pretendientes.

Aparte, nada cuesta disponer la seguridad de los aspirantes. Estamos a menos de un mes de las campañas y son, de hecho, unos cuantos días los que se estaría distrayendo al personal.

En la mayoría de los casos personal militar está cuidando a los aspirantes, pero se supone que la misma milicia tendría que protegerlos a todos y ojalá lo hagan antes de que sea tarde.

Un día explicamos por qué no creemos en las encuestas, y mucho menos en las “patito” que aparecen de la nada, por eso, y por un entendible sentido común seguimos creyendo que Claudia Sheinbaum se mantiene en la punta.

Le sigue, y al parecer cada vez más cerca la panista Xóchitl Gálvez, pero en meras suposiciones, porque en los hechos, y acorde en la máxima de la democracia, en condiciones parejeras cualquiera puede ganar, hasta Máynez.

Apareció ayer un nuevo estudio de Massive Caller que asegura que Gálvez ya remontó a Claudia a razón de 40.1% por 39.2%, es decir, que X va adelante por unas décimas dentro de lo que se conoce como el empate técnico.

En el mismo estudio Jorge Álvarez Máynez aparece con un paupérrimo 6.5% de las tendencias del voto, o sea, muy poco que, sin embargo, pudiese servir a cualquiera de las dos candidatas. Por eso, Alejandro “Vandalito” Moreno pidió a Jorge que ya no le busque, que le dé utilidad al voto de sus seguidores, pero el zacatecano, antes de entender esa presunción, pide que por el contrario Xóchitl se sume a su campaña. La locura total.

Explicadas las cosas de otra manera, nada está resuelto sobre la elección presidencial, los números no favorecen a ninguna de las dos, particularmente considerando la volatilidad de las respuestas en una encuesta. Nadie habla con la verdad.

Sorprende, sí, cómo Massive Caller obtuvo el dato que refleja un cambio de chaleco de última hora en los ciudadanos, quizá debido al segundo debate, pero tenemos nuestras reservas.

Anotar que hace tres semanas los periódicos del Grupo Reforma difundieron los resultados de su última encuesta y aseguraban que Claudia Sheinbaum le sacaba tal ventaja a Xóchitl, que aquello podía considerarse cosa resuelta.

Es cuestión de tiempo, dijeron los conductores de Reforma, pues Claudia lleva una distancia de 80%, por un pobre 15% de Xóchitl. Nada ni nadie podrá alcanzarla, dijeron. Y, por lo dicho por Massive Caller, parece que ya la alcanzó.

El periódico El Norte, de Monterrey y del Grupo Reforma, sin embargo, parece haber perdido la brujula símbolo del matutino, pues asegura que la realidad precisa que la pelea no es entre Claudia y Xóchitl, sino entre Máynez y la panista.

No sabemos de dónde saca esa tan inteligente conclusión, pero tiene mucho qué ver con el petardazo que no pegó de hace tres semanas, cuando los mismos diarios aseguraron que todo estaba ya resuelto a favor de Claudia, pues lo que dicen, que Xóchitl y Máynez están peleando por el segundo lugar, dan por descontado que Claudia ya ganó, y eso no es posible, todavía no pasan las votaciones.

No lo digo yo, lo dice la Inteligencia Artificial, que la caída de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México puede ser el punto de quiebre no solo entre Clara Brugada, de Morena, y Santiago Taboada, de la coalición PRI, PAN, PRD, sino entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

Es que si llegara a ganar la salvadoreña Brugada, Claudia Sheinbaum aseguraría un buen bonche de votos en la ciudad más grande del mundo, aunque los números que refleja la encuesta de la mercadóloga @LaEncuesta_mx, Taboada tiene un 47.6% mientras su adversaria 44.3%, poquito más de tres puntos a favor del tricolor, que no marcan con claridad los puntos finos de la disputa, de modo que…hay que esperar a ver los últimos movimientos de la campaña.

Ahora, el escándalo que está pegando en la puritita frente a los gobiernos de la Ciudad de México y Federal es el supuesto “horno crematorio clandestino” que encontró una de las madres buscadoras de sus tres hijos, Cecy Flores.

El espantoso asunto, dice el jefe de Gobierno, Martí Batres, fue una jalada de los conservadores por perjudicar al gobierno y a Morena, pero pronto se les desactivó, no alcanzó a estallar, dice.

Aunque la señora Flores, sonorense ella, asegura que en ese horno desaparecían a los enemigos del gobierno. Batres asegura que lo que hallaron fueron “huesos de perro”, aunque… los forenses recogieron todo y se lo llevaron, incluyendo los “huesos de perro”, que debieron dejar ahí, acordonar la zona y realizar las pruebas periciales respectivas.

Las cenizas que encontraron las madres buscadoras, aseguran que se las llevaron los forenses para tratar de investigar a quién pertenecen, no obsante que una experta precisó que de las cenizas no se puede obtener ninguna información. De los huesos sí, dijo.

El caso es que, en ese escándalo Morena y el gobierno tienen para entretenerse un rato, pero por lo pronto ya se corrió la voz y eso puede repercutir en las votaciones, pues Batres o no sabemos quién asegura que la señora Flores es amiga de Xóchitl, cuando ni siquiera se conocen.

Este domingo en la Ciudad de México se realizará la marcha denominada “Justicia Libre ¡Porque la ley sí es la ley…! Defendamos la Independencia del Poder Judicial”.

La cita es a las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma, según la invitación que está circulando.

La marcha, sospechosista ella, aparece a unas horas de que un juez ordenó la libertad de Abraham Oceguera, “Don Rodo”, hermano de “El Mencho” y uno de los líderes del CJNG, por haber sido detenido en condiciones fuera de la ley.

Sospecha medio mundo que para girar la orden de liberación medió un gran billete, como suele suceder en la mayoría de los casos sospechosistas que resuelven los jueces y el Poder Judicial de la Federación.

O sea, si se sospecha que hay corrupción en una decisión, que se investigue, que se vaya al fondo del asunto y se sancione al juzgador acorde con la ley, que es lo aconsejable, pero que un juez se preste al cochupo o peor aún, que lo exija, tiene que castigarse. Basta ya de tanta indecencia.

Pero…aunque se confirmara algún grado de corrupción en el juez, de ninguna manera motiva la persecución despiadada contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Corte, o el Poder Judicial, existen para evitar abusos del gobierno y de los particulares, y es un poder autónomo que no puede ni debe ser manipulado por ninguno de los otros poderes, como pretende el presidente.

El presidente, como todos los mexicanos, tenemos que someternos a la decisión de la Corte. Por eso el mismo cuerpo colegiado sugiere a los litigantes que hagan bien su trabajo, que se preparen y que combatan los excesos de los fiscales y los jueces cuando se confirme o se sospeche de alguna anomalía.

Lejos está de terminar la polémica con el tan anunciado y ya creado Fondo de Pensiones del Bienestar que propuso el presidente López Obrador, para elevar el pago que reciben actualmente los trabajadores y garantizar su retiro con el 100 por ciento del sueldo que percibían al momento de su jubilación.

Aunque de entrada la medida parece buena, los problemas se advirtieron desde el anuncio de esta medida, porque el gobierno federal busca garantizar estos pagos con recursos de las Afores, que corresponden a personas mayores de 70 años que no los han reclamado.

Desde que se hizo esta propuesta muchas voces se alzaron en contra de esta medida, no por el beneficio a los trabajadores, sino por el origen de los recursos y lo que representa que el gobierno federal tome dinero que corresponde a los ahorros que miles de personas realizaron a través de su actividad laboral, en lugar de garantizar estos pagos con el presupuesto gubernamental.

Después de que se aprobó la reforma para convertir en realidad esta iniciativa, es de esperarse que en los siguientes días se presentará una gran cantidad de recursos legales para impugnar esta medida, considerada anticonstitucional e, incluso, por muchos, como un auténtico robo.

Al margen de la decisión que sobre este tema tenga la Suprema Corte de Justicia, cabe señalar que finalmente un mandatario nacional hizo realidad, lo que otros plantearon en algún momento, que es hacer uso de los ahorros de los trabajadores depositados en las Afores, aunque en el pasado ningún mandatario se atrevió a convertirlo en realidad. Es poco lo que habrá que esperar, para ver qué rumbo toma esta reforma.

Con el aumento de las temperaturas que ya se presenta desde hace algunos días en la mayor parte de la entidad, se intensifica el problema que ya se presenta actualmente por la escasez de agua.

Esto no solamente afecta las actividades productivas del campo, como son la agricultura y la ganadería, pues en la primera no se tienen aún condiciones para que se puedan sembrar las tierras, mientras en la segunda aumenta el riesgo para las cabezas de ganado ante la carencia de alimento y también del líquido elemental para los animales, sino incluso también a los habitantes de distintas comunidades que ya se tienen que abastecer de agua por medio de pipas.

Esta situación de sequía que se agudiza cada vez más, es resultado de la falta de lluvias que se presentó el año pasado, que ocasionó una escasez del líquido que también afectará las zonas urbanas.

Estos problemas que se presentan actualmente, llevan a plantear la búsqueda de soluciones tanto inmediatas, al buscar el abasto de agua en estos momentos, como a mediano y largo plazos, para cuidar este recurso tan importante y evitar su desperdicio.

Aunque lamentablemente los llamados solamente son atendidos mientras se presentan problemas fuertes, para ser olvidados en cuanto inicia la temporada de lluvias.

Es de esperarse que las acciones encaminadas al cuidado de los recursos naturales sean permanentes y no solamente cuando se presentan condiciones difíciles, como sucede en estos momentos.

