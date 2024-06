+ Olvidemos alegatos, todos a votar el domingo

+ La patria nos requiere unidos en las urnas

+ Démosle certeza al rumbo de nuestra nación

+ El cambio está en nuestras manos, hagámoslo

+ La sugerencia es que todos votemos temprano

“¿Ya ubicaste tu casilla? Todos a votar este domingo…”

Jorge Blanco Carvajal

Ya, dejémonos de alegatos y preparémonos para votar este domingo, y si es temprano mejor. Hay que votar por quien les lata, por quien crean que hará mejor las cosas por México. La mayoría de lo sufragios marcará al ganador…..BARATIJAS.- Sí, aprovechar la barata y agarrar lo que andan ofreciendo, desde dinero hasta despensas y otras cosas de poco valor. Tomémoslo, digámosles que sí, pero vamos a votar, cumplamos con nuestra obligación cívica…..CONCIENCIA.- Solo que las baratijas que abundan en estos tiempos, que no cambien nuestra razón para sufragar por tal o cual proyecto. No nos equivoquemos, porque no es poca cosa cargar con seis años de arrepentimientos. Se los digo por experiencia…..ALTO.- Hay los que se confunden creyendo que opino hacia un partido, con una de las candidatas. He opinado y seguido respecto del desperdicio de mi voto hace seis años, pero eso no quiere decir que les estoy indicando la pauta para que voten por tal o cual partido. Al final, pero bien al final, no tengo el menor interés de votar o pedir que voten por tal o cual color. La verdad sea dicha, el que gana, cuando gana, se convierte en el todopoderoso al que no se le puede ni siquiera saludar, porque ya es tan poderoso que le resulta indigno detenerse a corresponder el saludo. Me ha pasado muchas veces, muchas, a lo largo de mi existencia he visto la sorprendente transformación que experimentan los que llegan a ganar en las urnas. Se creen, en verdad, la última “chela” en el estadio. Los humos se les van hasta las alturas que los vuelven inalcanzables y siempre miran hacia delante, hacia las alturas. Una vez sentados en la silla empiezan a hacer planes no para terminar bien la administración que iniciaron, sino preparar todos los caminos para de ahí avanzar hacia la siguiente posición, y luego a la otra, y a la otra y así hasta el infinito. Vean a Gonzalo, que es senador, lo ha sido desde tiempos de don Fidel Velázquez y volverá a ser senador aunque el pueblo no lo respalde. El caso del petista es lo más patético de los políticos, que apenas se suben en un ladrillo y desde ahí alcanzan a ver a todo mundo por encima del hombro, si no es que le saludan con mentadas de madre. Por eso no defiendo a los políticos con uñas y dientes. En su mayoría, mis comentarios de los últimos años han sido guiados hacia una mejora real, verdadera de la actualidad y futuro de nuestro país, de nuestro estado, que se mantiene como el patito feo del norte. Depende de nuestro voto, sobre todo, de que no nos equivoquemos y que quien llevemos a la Presidencia de la Repúlica responda al clamor generalizado y corrija el rumbo, que no siga a la deriva, o peor aún, entre las ocurrencias con las que se ha gobernado. Necesitamos un cambio real, verdadero, que se confirme en los bolsillos de todos los mexicanos, que todos ganemos, no unos cuantos. Urge que la riqueza sea mejor repartida, que alcancemos todos, unos más y otros menos, de acuerdo a su rol en la producción. Aparte requerimos darle certeza al desarrollo estatal, y para lograrlo estamos obligados a votar este domingo. Quien obtenga en la realidad, en los hechos, la victoria, será quien asuma el mando en el país y los mexicanos tendremos que ir con ella o con él…..MIEDOS.- Flota en el ambiente la desconfianza de millones de mexicanos que no creen que tengamos un proceso limpio, que se ha preparado todo para lo contrario, a pesar del dicho del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que tendremos una elección creíble, confiable y respetable. Ojalá que así sea, que cumpla, que no permita que sus amigos o cómplices metan su cuchara y que el voto venga a tranquilizar la zozobra que domina ahora al país. Tiene que ser una elección aseada en todos sentidos, limpia, creíble, que fortalezca la mayoría de sufragios que a su vez le den el respaldo y la fuerza que requerirá quien asuma el mando en la patria, que no quede duda del triunfo y que México retome su camino a la grandeza con la unidad de todos los mexicanos, ahora divididos, enfrentados y aturdidos por la clase de gobierno que aún padecemos…..COLORES.- Ahora, olvidémonos de colores, recapacitemos en conciencia sobre las capacidades de los aspirantes y démosle la confianza al que pueda hacer más por la patria, no al que se haya promovido más o haya sido más escurridizo, al que garantice el respeto a nuestras instituciones y que asegure el cambio total en nuestras vidas. Eso es lo que se está jugando en la presente elección. Ojalá lo valoremos en conciencia y reaccionemos de la forma más adecuada a las necesidades nacionales…..RUMBOS.- Aseguremos la dirección de nuestra casilla, ubiquémosla y programemos nuestra concurrencia a sufragar. Hagámoslo en la seguridad de que habrá orden, paz y armonía entre los mexicanos para decidir de manera sensata sobre el rumbo de la patria. Está en nuestras manos, podemos y debemos hacerlo para protección de nuestras instituciones, tan lastimadas por el propio gobierno en los últimos tiempos.

Saludos

