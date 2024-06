Siete días de grilla

La elección del pasado domingo, dicho por los que saben, fue una “mega-marranada” que, extrañamente fue validada por Xóchitl Gálvez. Y más extraño, que medio mundo lo da como “triunfo cuatrotero”.

Claudia Sheinbaum llegará a la Presidencia de México, pero por fraude. Eso no podrán cambiarlo por más que lo griten. Una mentira, por más que se cuente, sigue siendo mentira.

El pasado proceso electoral terminó convirtiéndose en el más grande fraude de que se tenga memoria en México. Y lo más increíble, que la principal opositora, Gálvez, hasta se peleó con los líderes de partidos para anunciar su derrota.

Ya han ido apareciendo las formas y los cómos pudieron hacer el más grande robo electoral que se recuerde en nuestros tiempos. Hay varias maneras, que medio mundo ha visto en las redes en las que, burdamente cambiaron los resultados de las casillas y multiplicaron con inteligencia artificial la mayoría de esos “triunfos” y los esparcieron por el país, aunque…ya se les descubrió el tatole.

La aspirante opositora debió esperar, de menos a conocer el cómo se logró la “aplastante derrota” para admitirlo, el caso es que el lunes aceptó todo como “una buena demócrata” y el martes reapareció a decir que se pedirá el voto por voto, medio mundo la ignoró.

Sin embargo, tenemos otros datos: Morena le dio una sopa de su propio chocolate a PRI, PAN y PRD, les regresó el atraco del 6 de julio de 1988 a Cuauhtémoc Cárdenas y la cochinada hecha al mismo AMLO en 2006, en la que uno y otro intentaron demostrar que ganaron pero los tildaron de loquitos.

La 4T, aceptémoslo, jugó con las mismas cartas y las mismas mañas a los viejos partidos, y eso debieron preverlo para evitarlo.

El fraude, dicho sea de paso, es por demás burdo, está a ojos de todo mundo, absolutamente comprobable, pero…parece que a todo mundo le conviene, hasta el mismo Claudio X. González admitió el triunfo de Claudia.

——————-

Aceptar que dentro de ese apetitoso chocolate que le sirvió Morena a la oposición está el manejo de becas y pensiones. PRI, PAN y PRD, o por lo menos los dos primeros, pudieron hacerlo, tuvieron todo para hacerlo, pero prefirieron robárselo.

Ahora, dicho sea de paso, son otros los que se están robando los dineros públicos, que una parte la entregan a los pobres, pero la más importante se la reparten entre los de arriba.

O sea que, ni cómo defenderlos, porque en la realidad apenas les han hecho una, falta otra. En la primera Carlos Salinas de Gortari usurpó la Presidencia de México, en la segunda lo hizo, como aiga sido, Felipe Calderón. Recordemos que en el atraco calderonista el autor del algoritmo para cambiar los números, lo que ahora vino a hacer un cubano, fue su cuñado Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo.

Entonces, en el fondo, pero bien en el fondo, la hoy oposición apenas ha pagado una de las muchas que le hizo a sus adversarios, y bueno pues a tragar camote.

Advertir que no estamos hablando en nombre de nadie. Es algo que conocemos, como miles de mexicanos, que se dio y que pareció muy “escandaloso fraude”, pero los que estaban en el poder se lo pasaron por el meritito arco del triunfo.

Nosotros, ahí está escrito, siempre lo dijimos con todas sus letras, siempre dimos los detalles de los hurtos electorales y también supimos de los cómos. No es nada nuevo, lo subrayamos y por eso los gobiernos locales de entonces durante muchos años nos tacharon de “morenos”, pero así son las cosas y ni cómo cambiarlas.

——————-

Advertir para refrescarles la memoria a no menos chairos, que nosotros respaldamos a título de compas durante 15 años a AMLO, votamos por él para que cambiara el país, pero no solo no cambió, empeoró.

Anotamos ese dato en virtud de la serie de adjetivos y vituperios que me mandaron no menos seguidores cuatroteros, a quienes ya se les olvidó que fuimos de los pocos que lo defendimos e impulsamos durante 15 años y para rematar lo apoyamos en las urnas.

El pasado lunes subrayamos la esperanza de que Claudia Sheinbaum se sacuda al viejito y disponga lo necesario para reunificar a los mexicanos, y hoy, lo ratificamos, ojalá así sea, y que procure mantener los contrapesos, porque de lo contrario los mercados, pero sobre todo la fluctuación del peso frente al dólar, seguirán deslilzándose en una espiral de desconfianza fatal para nuestra economía.

——————-

El sistema político en México está dando de sí, decían mis ancestros. No aguanta mucho y debe perfeccionarse. Ojalá y la nueva Presidenta imponga sus criterios y voluntades para cambiarle esa cara que simboliza la transa.

La democracia tenderá a hallar la perfección el día que el pueblo tenga la potestad de elegir a sus propios gobernantes o representantes sociales, pero desde la nada, no votar por los que no escogimos, como no hemos sabido pelear por ese derecho, nos aguantamos.

Y si habrá de cambiarse, suponemos que todo, entonces el gobierno haría bien no gastar tanto dinero en elecciones. México es de los pocos países que aún gasta la gran fortuna en elegir a nuestros verdugos o a nuestros “benefactores”.

Les pagamos para que hagan campaña, para que se promuevan y para que nos partan la torre, por decirlo de alguna forma, y eso debe cambiar como para permitir que, el que quiera azul celeste, que le cueste, que cada quien gaste lo que traiga en su bolsillo o lo que tenga disponible en su cuenta bancaria.

Y que la autoridad electoral establezca uno y mil candados para evitar el gasto de dinero sucio, porque al final saldremos con la misma porquería.

Nuestro sistema político, repetimos, está dando de sí, está perdiendo confianza en los electores, muy a pesar de que el domingo votaron millones de mexicanos que no habían sufragado en varias elecciones.

Ojalá que Claudia asuma un papel defensor de nuestras instituciones, que olvide las locuras de AMLO y que en realidad se convierta en una presidenta para todos, que ella encabece la revolución silenciosa que quieren algunos.

Obligado está nuestro árbitro electoral a intentar recuperar la confianza de los electores, sobre todo de esos que no creen en los resultados, para que en la siguiente vuelvan a las urnas y no les salgamos con una y un pedazo.

Repetimos: La oposición está pagando el primer gran fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas, le falta la del propio AMLO, pero…y así seguiremos por los siglos de los siglos.

Y no nos remontamos de ninguna manera a la epoca en la que el PRI era el único competidor y ganaba todo y quien protestaba era sometido a una persecución implacable hasta que acababan retirándolo. Muchos acabaron en la tumba. Los que le peleaban al PRI terminaban con prematuro alejamiento de la política.

——————-

Todavía no se conocen los resultados definitivos de la elección del pasado domingo, pero ya es posible decir que un “algo” flota en el ambiente respecto a la derrota de Gina Campuzano y Gaby Hernández.

El problema aquí también es el que La China salió rápido a reconocer la derrota, dejó a sus seguidores colgados de la brocha.

No faltan los que opinan que Gaby estaba llamada a la victoria, pero que alguien soltó historias terroríficas de su padre Ismael y ahí se cayó todo.

Y en los mismos descalabros, lamentar que perdió la morenista Cynthia Montserrat Hernández, cuando hubo avalancha por Morena, ¿cómo es eso, o cómo entenderlo? Lo bueno es que es plurinominal y que algo ha de alcanzar.

Sobre la derrota también de Cristian Mijares en La Laguna, debe decirse que no es resultado en su contra, sino un voto de castigo contra la alcaldesa Lety Herrera, y lo peor, que aun siendo la máxima autoridad en el municipio, no pudo hacer nada para salvar a su delfin, como nada pudo hacer el alcalde de Lerdo, Homero Martínez, para rescatar a su esposa Susy Torrecillas, no obstante que a la aún diputada local todavía se le mueve algo de esperanza, en la anulación de una veintena de votos se hace del triunfo. O sea, que mientras se aclaran las cosas ahí que funcionó aquello de que el pueblo da y el pueblo quita, pues se dice que la ex diputada veía a los electores como Dios a las liebres y no hizo nada para recuperar la confianza de los que votaron por ella hace tres años.

——————-

Sorpresa de la buena y no tan buena cuasó la noticia de que algunos personajes de la política duranguense podrían integrar el gabinete de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre las afortunadas se menciona el nombre de Marina Vitela, ex alcaldesa de Gómez Palacio y ex candidata a la gubernatura de Durango por Morena.

Lo malo que de concretarse algún nombramiento estará precedido de la polémica, pues antes de las elecciones se dio a conocer a nivel nacional que Marina está metida en supuestos actos de corrupción junto a su amiga y nueva mandataria de Veracruz, Rocío Nahle.

Las supuestas “transas” o arreglos se hicieron cuando Rocío Nahle estaba al frente de la Secretaría de Energía, otorgando a una empresa vinculada a su amiga contratos por más de mil 500 millones de pesos para la famosa refinería que no refina, esto en 2020 cuando

Marina Vitela aún estaba al frente del municipio lagunero.

No hay que olvidar que Marina también fue señalada por la corrupción y abandono en que dejó su administración cuando fue alcaldesa en Gómez Palacio de 2019 a 2022, incluso la actual presidenta Lety Herrera presentó denuncias por pagos millonarios de servicios que no se comprobaron o por adjudicaciones indebidas.

No se descarta que esa haya sido la causa por la que fue destituida como coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Durango a los tres días de haber sido nombrada por Claudia Sheinbaum.

Pese a ello podría figurar entre el gabinete presidencial, no se sabe si entre los requisitos que piden se encuentre el saber “transar” o todo sea un malentendido, rumores y el que la tomen en cuenta se deba solamente a su capacidad y la buena relación que tiene con Andrés Manuel López Obrador y con la presidenta electa.

——————-

La obligación primordial e inudible del periodista es criticar los yerros del gobierno, sea quien sea el titular. Lo recordó ayer Sujey Luna, oradora oficial de la ceremonia del Día de la Libertad de Expresión.

No lo dijo, pero lo decimos nosotros, que en el pasado, en el presente y quizá en el futuro, las críticas le echan a perder el día al presidente, al gobernador, a los senadores, a los alcaldes y hasta a los diputados.

Luna precisó que el gobierno, en contraparte, está obligado a respetar la voz del periodista y, por el contrario, a corregir lo que está señalando. No lo dijo, pero lo anotamos nosotros, no hay ese respeto a los reporteros y medios, por el contrario. Viene una persecución implacable que les hace ver su suerte, por decir lo menos.

Las celebraciones del Día de la Libertad de Expresión, se ha dicho hace muchos años, no debe organizarlas el gobierno. Tendrían que ser los mismos diaristas los que decidan qué hacer, cómo celebrarlo y a quién criticar o alabar y por qué.

Y por cierto, de dónde salió ayer tanto chiquillo en la ceremonia ante Francisco Zarco, parecía un acto político con acarreados y toda la cosa, a menos que hayan sido invitados de honor, pero de haber sido, nadie lo hizo notar.

Nosotros, con pena y todo, tuvimos cosas más importantes (una larga entrevista pagada que no podíamos despreciar) y que nos alumbró el camino como Dios manda.

——————-

Recordemos que hace poco más de año, cuando los federativos “descendieron” a Alacranes de Durango a la categoría “Premier”, le ofrecieron subirlo a la “Expansión” a la brevedad.

Ahora resulta que en la posibilidad de subir a la “Expansión” están ocho equipos, no solo el cuadro de Durango. Ya nos volvieron a vencer en el VAR.

Durango ha demostrado ser un equipo grande, con rachas inigualables de partidos invicto, y bien puede ocupar un espacio en la liga de abajito, o en lo que fuera en otros tiempos la Segunda División.

Solo que, los señores federativos parece que están subastando el lugar que les queda para ver quién ofrece más, y decretarle el “ascenso” sin importar cómo fue su desempeño en el pasado.

——————-

Alguien rompió el orden en el vestidor del equipo Caliente de Durango y, a pesar de los buenos encuentros ofrecidos al inicio de la temporada, de pronto se subió al tobogán y no lo pueden parar perdiendo y por palizas.

Ya echaron al manager, a directivos, a varios de los jugadores identificados como rijosos, pero los Calientes no terminan de retomar el paso. En Campeche dieron una de cal por las muchas de arena.

Nos extraña lo que vive Caliente, puesto que pertenece a una empresa grande, calificada y altamente profesional que debió poner orden a las primeras de cambio y no esperar hasta que empezó a hundirse la barca.

Aparte, todavía hay tiempo, todavía se puede recuperar mucho de lo perdido, pero necesitan de una mano enérgica que rapidito ponga orden en la novena roja.

La empresa Caliente, sobra suponerlo, está perdiendo en la taquilla en los partidos locales, pues la fanaticada se ha ausentado a pesar de las promociones atractivas que ofrecen.

Lo peor que puede pasarle a cualquier directiva y, el mejor desánimo para dejar de patrocinar al conjunto que nació en condiciones atípicas, como todo lo que pasa en Durango.

