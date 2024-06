Familiares 44% de juicios en Tribunal de Justicia

Pensión alimenticia, de los principales motivos de querella

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gerardo Bonilla Saucedo, señaló que hasta el 44 por ciento del trabajo que se tiene en el Tribunal es por asuntos familiares, con el tema de pensión alimenticia como uno de los principales motivos de querella.

Indicó que fue a partir de la pandemia cuando los juicios por pensión alimenticia se incrementaron, y al día de hoy incluso hay madres que han perdido la custodia de sus hijos y pasan pensión; “de ese 44 por ciento el 80 fácilmente es por tema de pago de derechos alimenticios”, dijo.

El magistrado reconoció que hacer efectivo el cobro de la pensión no es siempre sencillo, pues cuando al padre se le paga en efectivo no hay forma de comprobar legalmente cuánto dinero recibe e incluso hay quienes dicen no tener empleo o se quedan sin él con tal de no pagar.

Bonilla Saucedo ahondó que el trabajo del Tribunal Superior de Justicia incluye determinación de la duración del pago de la pensión, que van desde las temporales hasta las permanentes, solicitudes al SAT de ingresos e ingresos, trámites por abandono y morosidad, entre otros.

Reconoció que en muchas ocasiones se está “atado de manos” ante estas argucias legales que emplean los padres morosos, pero se hace todo lo legalmente posible para hacer efectivo este derecho que no es para la madre, sino que el derecho alimenticio es para los hijos.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...