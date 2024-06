Saturación de camiones es por pocas unidades

El subsecretario de Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado, Rafael Valentín Aragón, reconoció que las unidades del transporte público en la capital van saturadas de pasajeros porque algunas rutas traen muy pocos vehículos, lo que se vuelve un calvario para los usuarios esta temporada.

Y es que se ha hecho viral en redes sociales las denuncias de los usuarios de distintas rutas, que muestran los camiones excesivamente llenos que, en esta época, con temperaturas de 40°C, resulta realmente un sufrimiento y un riesgo para la salud, sobre todo de adultos mayores y niños.

Indicó que ya se habló con los concesionarios para que pongan en circulación más unidades en las horas “pico” donde van más llenas, como es a la entrada y salida de las escuelas y a la salida de los trabajadores por la tarde; “es de 6 a 8 de la mañana, de 12 a 2 de la tarde y a las 8 de la noche”, dijo.

Igualmente, el funcionario estatal pidió a la ciudadanía denunciar aquellas unidades que no tengan abiertas las ventanillas, esto para evitar cualquier caso de golpe de calor; “hasta el momento no tenemos ningún reporte de golpe de calor al interior de las unidades. Estas no deben circular con ventanillas arriba”.

Agregó que se está gestionando con cada uno de los concesionarios el obtener más y mejores unidades, por lo que este mismo año entrará en vigor un proceso de modernización del transporte público; en cuanto a la tarifa, resaltó que no se tiene contemplado incrementar el precio en lo que resta del año.

