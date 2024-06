+ El reloj no nos permite seguir la Eurocopa

+ Euforia por el triunfo de España sobre Italia

+ También por la goleada de Austria a Polonia

+ Unos sí quieren, otros no la peatonalización

+ “Checo” Pérez se mantiene entre los punteros

“No tengo por qué andar sonriendo, no estoy lefio…”

Adrián Alanís Quiñones

Una disculpa sincera a nuestros pocos lectores por no haber mencionado la Eurocopa, que junto con el torneo de la UEFA son quizá los mejores, los que aglutinan en sus equipos a los trinchones del mundo, pero…hay razones…..TIEMPO.- Es que los partidos de la Euro se realizan prácticamente a la hora en que estamos escribiendo nuestra columna. Igualmente, en estos momentos se hacen las pruebas libres uno y dos del Gran Premio de España o de Cataluña y no podemos incluir los últimos resultados, aunque habrán de conocerse en unas horas más…..EUFORIA.- No obstante, decir que la euforia creció ayer de manera descontrolada con el triunfo de España frente a Italia. Mientras cerrábamos el presente comentario Austria estaba dando la sorpesa al pegarle a Polonia por 3-1. No obstante intentaremos comentarles aunque sea de pasadita los resultados que, efectivamente, tienen al mundo futbolero con los ojos en Europa por la clase de disputa que allá se está produciendo…..RAZONES.- Mientras, acá, el alcalde Toño Ochoa como el cohetero, de si estalla le silban y si no, de todos modos le silban, pues se propuso primero la peatonalización de la Privada del Parque Nuevo para permitir que la gente pueda caminar sin riesgo de un atropellamiento o cosa por el estilo, pero…ya salió el prietito. Los demás comerciantes, los que no están en esa arteria se sienten perjudicados por el proyecto y lo que han logrado es que se cancele mientras se ponen de acuerdo. Ojalá que no lleguen a un punto de conformidad cuando termine la administración, porque para entonces no habrá dinero y debía aprovecharse ahora que “Apá Toño” quiere hacerlo. Además, tanto que estuvieron fregando que querían peatonalizar la zona…..VENENOS.- ¿Recuerdan el asunto del envenenamiento masivo de perros por cuenta del Club Campestre de Durango? Pues bien, resulta que la Fiscalía avanzó tanto en la investigación que aclaró quiénes, cuándo y cómo determinaron el envenenamiento. Hay señalamientos puntuales de personas, tiempos y lugares, pero la representación social parece no despertar del sueño campestriano por el que alguien debía pasar a la sombra, pero en fin. Sigamos esperando…..TENTACIÓN.- La tentación totalitaria pasa siempre, ocurre siempre y en todas partes, donde la autoridad en turno quisiera hacer su santa voluntad pasando por encima de quien haya necesidad de pasar. El periodista José Díaz, considerado un “cazamentiras de AMLO”, reveló importantes datos de inseguridad nacional, la Fiscalía de la Ciudad de México publicó su domicilio y demás generales, no precisamente para que lo feliciten, sino para… Acudió a preguntar a la representación social por qué publicaron sus generales, eso es contra la regla, y terminaron pasándolo a las masmorras detenido por denunciar, por cuyo “delito” fue llevado hasta el último calabozo y sin derecho a nada….. TEMORES.- Roberto Herrera, el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, vaticina que las reformas para modificar el Poder Judicial no nada más requerirán una enorme fortuna, sino de una serie de coincidencias que ojalá se logren, que al final podamos todos caminar en una sola dirección y que, al final, no se cometa un abuso con los miles de trabajadores encargados de administrar justicia, amén de que si los desplazan, ¿quién podrá garantizar que los nuevos jueces tengan la capacidad jurídica y la solvencia moral absolutamente necesarios?…..PRONÓSTICOS.- Víctor Samuel Palencia Alonso, editorialista de EL SOL DE DURANGO, adelanta que la imponente y sorprendente “Marea Rosa” está en peligro de convertirse en un partido político. Aún no se avisora nada de eso, pero…si el PRI está pensando en dejar su pasado, su presente y su futuro en otras latitudes, bien puede aglutinarse en la tal marea y armar un poderoso partido que haga olvidar al PRI y sus correrías de los últimos cien años. Sería la mejor perspectiva para refundación que pudiese aparecer en nuestros días, porque pensar en otros proyectos, difícilmente hallaría el eco que sí tiene la Marea Rosa y que lo demostró en mayo pasado a nivel nacional e internacional…..VELOCIDAD.- En la primera prueba libre en Barcelona, “Checo” Pérez llegó en quinto lugar, con Lando Norris en primero, seguido de Max Verstappen, Carlos Sáinz y George Russell. No obstante el buen acomodo del mexicano, no olvidemos que viene cargando con una sanción desde Canadá, donde dio una vuelta con parte de su bólido hecho trizas tras un choque contra el canadiense Gilles Villeneuve. Pérez debió parar de inmediato para evitar que alguna de las partes de su auto se desprendiera y causase otro incidente con los demás competidores. Sigamos pendientes de lo que sucede en Cataluña, sobre todo mañana que son las clasificaciones finales.

