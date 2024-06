Siete días de grilla

La aparición de los primeros seis colaboradores de la presidenta electa Claudia Sheinbaum y su sugerencia a los empresarios de que “para qué tanto brinco…” devolvieron la calma a los mercados.

Todo se estaba derrumbando, incluyendo el supuesto cierre de Nissan y Mercedes Benz en Aguascalientes, aparte de la probable cancelación de Tesla era una amenaza seria a nuestra economía.

Muchos temían por la “inseguridad fiscal” y la posesión de las industrias que visualizaban o entendían en el Plan “C” de Morena, que vendrían las expropiaciones y esas cosas.

El peso frente al dólar se depreció tres días seguidos por el nerviosismo de los inversionistas, por algo improbable, se dijo en la reunión con el CCE.

La aparición de los primeros seis nombres en el gabinete federal rápido puso orden en los mercados, particularmente cuando se supo que Marcelo Ebrard va a Economía, Juan Ramón de la Fuente a Relaciones Exteriores y Julio Berdegué a Agricultura, sobre todo los dos primeros fueron los que más gustaron a los mexicanos.

Se trata de dos hombres probados aquí y allá, en México y en el exterior, y siempre han antepuesto los intereses de la patria antes que los propios, y eso tranquilizó las aguas nacionales e internacionales que temían lo peor.

Los miembros del Consejo Coordinador Empresarial le pidieron a Claudia certeza jurídica para seguir invirtiendo pero, sobre todo, para mantener la posesión de sus inversiones.

“No sé por qué tanto brinco, estando el suelo tan parejo…”, dijo Claudia a los barones del dinero y les advirtió que en el imaginario callejero se habla de muchas cosas, de infinidad de catástrofes que, desde luego no ocurrirán.

Rebasó Sheinbaum de esa forma los temores que existían sobre la posibilidad de abasallar al Poder Judicial. Pidió la confianza de todos para poder avanzar.

Rápido, los inversionistas nacionales lo entendieron, se arremangaron la camisa y le respondieron con el anuncio de una pronta inversión multimillonaria en los distintos puntos del país.

El mismo nerviosismo empezó a contaminarlo todo entre los representantes de las industrias chinas que están buscando formas de establecerse en México, pero también reaccionaron ante el anuncio de Claudia y confirmaron que mantienen sus planes de expansión vía nearshoring.

Lo lamentábamos, sobre todo porque con el nearshoring ahora más que nunca le ha ido bien a Durango con la llegada de nuevas empresas, y por el peligro de que esos avances se conviertan en retroceso.

Empero, como dicen que al mal tiempo buena cara, el gobernador Esteban Villegas anunció el miércoles que vienen tres nuevas firmas chinas, todas dedicadas a la manufactura de piezas automotrices y el mandatario ni recordó los riesgos.

Lo mejor que le puede pasar a Durango, que esa expansión, ese boom por el que atraviesa la entidad no se detenga, sino por el contrario, que vengan todos los que traigan nuevas fuentes de empleo bien pagado.

Esto es que los temores que generaron en un momento dado los puntos importantes del Plan “C” casi se hayan diluído, pues mientras más se hablaba de los negros vaticinios, cada vez se expandían las posibilidades de más calamidades.

La cosa es que, con la llegada de Ebrard, de Juan Ramón y de Berdegué, la calma llega al mercado, o a los mercados nacionales e internacionales que en los últimos tres días han bajado la presión sobre la cotización del peso frente al dólar. Ojalá que así se mantengan, por su bien y por el de todos, que al final seríamos los que tendríamos que pagar el quebradero.

Subrayar que los proyectos Agua Saludable para La Laguna y la Potabilizadora para Durango están notablemente avanzados. Los presupuestos asegurados, según se dijo el lunes pasado.

El plan para resolver el antiquísimo problema del agua con arsénico en Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Tlahualilo; Torreón, Matamoros, San Pedro y otros debe considerarse un hecho.

En los alrededores de León Guzmán, junto a la caseta de cobro de la autopista, se halla la planta de purificación más grande del proyecto. Saldrá de ahí el agua para tomar para millones de vecinos de aquellas municipalidades, y eso ya no se tarda.

Acá ya tenemos en las afueras de la capital, rumbo a El Pueblito, decenas de grandes tramos de tubería gigante para el transporte del agua a la capital. O sea, para decirlo rápido, vamos de gane.

La visita del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, al estado de Michoacán, la interpretan muchos como un intento gringo por salvar la importante industria aguacatera.

Salazar advirtió que por los problemas con gente armada el aguacate está llegando a la Unión Americana con un sobreprecio absolutamente injustificado.

Antes de su visita a Michoacán, Salazar advirtió que el mercado para el aguacate en los Estados Unidos estaba cerrado y que no se reabrirá hasta que el crimen deje de extorsionar a los aguacateros.

Ayer mismo se anunció que los inspectores norteamericanos, que son los que autorizan o niegan el ingreso de la fruta al vecino país volverán a Michoacán y el gobierno estatal se comprometió a protegerlos, a los inspectores, y a impedir que el crimen siga imponiendo el precio a esa fruta.

El quinto y último informe de resultados del Dr. José Ramón Duarte Carranza, director de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración, ni cómo negarlo, arrancó su búsqueda de Rectoría para octubre próximo.

Si por esfuerzos, trabajos, entorchados, premios y calificaciones nacionales e internacionales se trata para nombrar al próximo rector, Duarte es el primero en levantar la mano.

Los distintos sectores que aglutinan la casa de estudios en Durango en pleno atestiguaron el martes pasado el arranque de las hostilidades por la Rectoría universitaria y festinaron que Duarte sea el primer aspirante, es el más preparado nacional e internacionalmente.

“No está la UJED para experimentos. Es necesario tener la capacidad y la decisión para atender los problemas de la Máxima Casa de Estudios sin horario, sin límites”, dijo Duarte Carranza.

También para octubre habrán de elegir nueve nuevos directores de otras tantas escuelas universitarias, por tanto, empiezan a agitarse las aguas juaristas.

Acéptenlo o no las cúpulas priistas, no gustó nada, sino por el contrario, enardeció a más de uno cuando se informó de que varios de los candidatos que perdieron en las urnas aparecieron como plurinominales.

No saben y no entienden que el pueblo puso a todo mundo en su lugar, al PRI lo mandó hasta el cuarto sitio como fuerza política, “a la orilla de la tumba…”, dijo Luis Enrique Benítez.

La adversidad, tras cien años de prepotencia, de ladronadas y de desprecio a las bases tiene que hacer entender a sus mandos que…llegó la hora del cambio. El tri, si quiere conservarse como partido político, tiene que refundarse, reconstruirse desde la sub base, no desde los cimientos.

Leímos, sin embargo, la declaración de Ernesto Alanís, de que ve las cosas distintas en el PRI, que todavía hay PRI para rato. No lo dijo en esos términos, pero lo intuyó en sus palabras, y eso…eso no es cierto. Ay de los que están adentro y no lo entienden o no quieren entenderlo.

Está por demás discutido que al pasar al espectro político como la última fuerza, ya no hay mucho qué discutir. Hay que darle cristiana sepultura al PRI para traer algo novedoso que en los hechos se convierta en una verdadera opción para los ciudadanos.

Tienen que empezar desapareciendo hasta las siglas del tricolor, desechando sus colores y borrándolo con goma Pelikan, de ésas que desaparecen hasta el papel, porque de lo contrario seguirán con un peregrinaje por demás lastimero.

Es cierto, aún no se perciben con claridad los números finales del PRI, pero…no hay que ir lejos por la respuesta. Además de que, en la mayoría de los casos, los “grandes secretos” del PRI para mantenerse en el mando durante casi cien años, ahora están operando en Morena, ¿qué se hace ahí?

Sugeríamos ayer que los priistas se arrimen a la “Marea Rosa” para ver cómo se integran los unos a los otros, o cómo le darán oxígeno los “mareados” a los desmayados, pero esa marea puede servirle de maravilla al agonizante PRI.

El pasado lunes el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se armó de…estos y se apersonó ante el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla para hablar sobre el aguacate.

Nadie sabe qué trataron, pero se intuye que tocaron el tema del apetitoso fruto y de la persecución del CO hacia los productores, lo que ha repercutido en un elevadísimo precio en los Estados Unidos.

No se dice qué hablaron, pero se cree que Ken planteó la disyuntiva de, o se olvida el crimen organizado de los productores de aguacate y deja de atosigarlos y cobrarles derecho de piso, o se cierra la frontera al avocado (aguacate).

Ese mismo día, por la tarde, antes de que Salazar hablara con Ramírez Bedolla, se expandió la nota de que el gobierno de los Estados Unidos cerró las fronteras al aguacate mexicano, y que no las abrirá hasta que dejen de molestar a los agricultores.

Ayer, trascendió que los gobiernos estatal y federal volverán a contabilizar, que no cobrar derecho de piso, al aguacate que vaya a los Estados Unidos. Veremos, dijo el que dijo.

Jorge Salum, sin duda, fue un buen prospecto para la presidencia municipal de Durango, también para la senaduría, pero…en la alcaldía dejó a los suyos que se despacharan con el cucharón y el pueblo se lo restregó en las urnas.

La administración de Salum del Palacio está subrayada con plumón rojo como una de las más corruptas de la historia, vamos, ni siquiera comparable con otra gestión tan ladrona como la de José Ramón Enriquez, pero se dice que ahora anda haciendo gestiones para ir por la jefatura edilicia.

No es por aguarle la fiesta. Los estropicios que dejó en la alcaldía están muy frescos, debía esperar un tiempo prudente para intentar regresar a mejorar lo que hizo.

Aunque, en el supuesto de que las condiciones le permitan la candidatura por Movimiento Ciudadano, si insiste, se topará con un hueso muy duro de roer, el de “Apá Toño”, que gústenos que no, está encabezando una buena gestión y vencerlo sería ir contra la lógica.

Ojalá que alguien convenza a Jorge de que calme sus ansias, que espere un tiempo mientras la gente se olvida del quebradero que dejó en la jefatura edilicia, porque ahora sería exponerse de nuevo a que le hagan cuentas.

Después de las lluvias, ajetreos y alertas que dejó la tormenta tropical “Alberto”, parece que todo vuelve a la calma, pues las lluvias se alejaron dando tregua por unos días de México y de Durango.

Aunque se pronosticaban lluvias todo el fin de semana, este sábado el clima luce tranquilo, sin nublados y con el sol en todo su esplendor.

Afortunadamente el paso de la tormenta por el noreste del país fue muy positivo para varios municipios de Monterrey, Tamaulipas, San Luis y Durango, pues de estar catalogados en sequía extrema o excepcional, las lluvias de miércoles, jueves y viernes dan esperanza de que las cosas en el campo pueden mejorar.

Las presas en varios estados, luego de estar vacías casi se llenaron con “Alberto”, lo cual da margen por varios meses de que se contará con el vital líquido y se espera que con las lluvias venideras los productores no vuelvan ni a sufrir ni a batallar.

Pese a la mayoría de aspectos positivos que dejan las lluvias a la entidad, también hay que reconocer que se pueden presentar afectaciones o estragos, por lo que es de reconocer que las autoridades se han estado preparando previamente para hacer frente a contingencias, limpiando alcantarillas, canales, arroyos y demás cuerpos de agua, pero esto no serviría de nada sin el apoyo de la ciudadanía, ya que es importante que se sumen a estas acciones con el fin de evitar desgracias o daños en viviendas o demás bienes de las familias.

Terminaron las clasificaciones para el Gran Premio de España-Cataluña 2024 que se corre mañana en Barcelona. “Checo” Pérez, lo que nos interesa del gran evento, quedó once de la parrilla de arrancada.

La clasificación la terminó en el octavo sitio, pero…la sanción de tres lugares que le impuso la Federación Internacional de Automovilismo lo relegó hasta la undécima posición.

Está alejado del podio, sin duda, pero una buena carrera puede traerlo de nuevo a los lugares de honor. Esta tarde, Lando Norris, con su Mclaren, se impuso a Max Verstappen, de Red Bull, quien sale en el segundo lugar, con Lewis Hamilton en tercero, George Russel en cuarto, ambos de Mercedes, y Charles Leclerc y Pierre Gasly, de Alpine, seguido de Sergio Pérez, quien sin embargo, por la sanción en Canadá pasa al lugar 11.

Este domingo pues, hay que desmañanarnos, por ahí de las 7:00 horas (3:00 de la tarde hora española) para mirar el carrerón que debe ocurrir en la capital catalana, Barcelona.

Nunca nos gustó la marcación de penalty de nuestro amigo Marco Antonio “Gato” Ortiz, lo dijimos en su momento, o lo escribimos en Face, pero eso no obsta para mantener y agradecer la amistad que nos une.

Amigos son los que te dicen tus verdades, dicen por ahí, y en el caso, nunca dudé en decírselo.

A estas alturas, ya no queremos hacer lodo de aquellos polvos. No nada más está marcado, sino que el América se coronó por quinceaba vez, y no hay nada que pueda revertirlo.

Agradezco el mensaje que me envió anoche “El Gato” Ortiz desde el Auditorio del Pueblo, en el que quizá ni se enteró de lo que dije, pero eso, también lo escribí en su momento, no obsta para seguirlo considerando mi amigo por mucho tiempo.

El futbol, no es mío, tampoco de él, por tanto no somos más que soldados que tenemos que marchar acorde con lo que nos indica el sargento, ¿estamos?

Aparte, leímos y me entristeció mucho, que alguien le mandó amenazas de muerte. Ojalá que no haya sido cierto, porque la vida de Marco Antonio, tanto chico como de su pade y de la familia de ambos, vale mucho más que un mondrigo campeonato. Así de sencillo.

O sea, se excedieron con “El Gato” y ni se diga en redes sociales, pero…Dios quiera que a estas alturas ya se hayan pasado las calenturas “maquinistas” y que todo se olvide a la brevedad.

El trabajo en la final del duranguense Ortiz, gústenos que no, le hizo merecedor del “Silbato de Oro 2024”, la distinción más grande a que pueda aspirar un tercero en la cancha, y anoche fue invitado especial de los Reyes que empezaron su peregrinar en otro torneo basquetbolero con lo que…nos callaron a todos los insurrectos.

Murió el sábado pasado la señora María Irene Rodríguez Torres, madre de nuestro columnista y colaborador Javier García Rodríguez. Increíble que tres días antes celebramos el cumpleaños de éste y se le vio por lo menos llena de alegría.

La vida es así, o la muerte es así de traicionera, porque hace su voluntad cuando menos la espera uno y cuando hay cosas pendientes por aterrizar o por acordar.

Sirva nuestro comentario como homenaje a la señora madre de nuestro compañero, con quien tuvimos múltiples oportunidades de convivir y entender la amistad desde otra perspectiva.

Esperando que la decisión de Dios nuestro señor traiga comprensión de todos los que le sobreviven de que, por algo fue esa drástica decisión suprema, en el entendido de que al final ella está recorriendo el camino que todos, unos antes y otros después, habremos de seguir. ¡Descanse en Paz!

