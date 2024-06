Retiran más de 2 mil toneladas de basura de alcantarillas y canales

Durante operativo de limpieza preventiva por lluvias

Por: Martha Medina

Es necesario que los ciudadanos sean conscientes de los problemas que ocasiona la basura que se tira tanto en las alcantarillas como el drenaje, tanto en la temporada de lluvias como en la normal, señaló el director de Aguas del Municipio de Durango, Rodolfo Corrujedo, al indicar que se retiraron más de 2 mil toneladas de basura en la limpieza preventiva por la temporada de lluvias.

Al referirse a la situación que se presenta por los encharcamientos ocasionados por las lluvias, el director del organismo puntualizó que se trata de casos que se reportan, por lo cual se recogen hasta 30 ó más toneladas diarias de basura de las alcantarillas, mientras de los drenajes de descargas de domicilios, son entre 900 y mil toneladas que se retiran por mes, ya sea que llueva o no.

Recordó que es necesario que se tenga clara una situación, que los drenajes sanitarios están diseñados para conducir aguas negras, “si sólo conducen aguas negras y de vez en cuando agua de lluvia, nunca se taparía un drenaje, porque el agua nunca lo tapa, sin embargo se bloquea por objetos sólidos fundamentalmente, pues en este caso la basura que se arroja por ahí causa este problema”.

En cuanto al llamado que se hace a la población para que no tire basura en la calle, porque llega a las alcantarillas, no ha tenido los resultados esperados, pues aún se tira y lamentablemente no sólo en las calles, sino que en ocasiones se usan los aparatos sanitarios de los domicilios como si fueran basureros y eso afecta mucho, porque todos los días se destapan descargas que salen de los domicilios ya llenas de basura.

“Es triste porque también algunas costumbres se van haciendo más acentuadas, por ejemplo, habíamos señalado que anteriormente que no se debe tirar el papel sanitario al WC, porque muchos no son biodegradables, no se deshacen en el agua, pero ahora la situación está peor, hemos encontrado toallitas húmedas, es la tendencia de arrojarlas al baño; eso es grave, hemos encontrado alcantarillas casi totalmente tapadas casi con puras toallitas húmedas”, dijo, al recordar que esta situación ocasiona que las aguas negras, residuales, se regresen a los hogares, porque el drenaje no está diseñado para conducir basura.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...