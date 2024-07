Alcohol, la droga más cercana a los jóvenes

Son más de 4 mil los jóvenes que desde 15 años han presenciado el tema de drogas en sus casas, en las que destaca el alcohol, informó el director del Instituto de Desarrollo Humano y Valores en el Municipio, Giovani Rosso, al indicar que estos números son parte del programa “Ponle play a tu futuro”.

Recordó que se trata de un programa enfocado a los jóvenes, a través del cual se detectó que de más de 14 mil que participaron, un 33 por ciento han presenciado el tema de drogas al interior de su hogar, no solamente con algunas como mariguana, cocaína, cristal, sino también el alcohol, que es una droga con tintes culturales, que se ve como normal.

“Hablamos de jóvenes que han visto algún tipo de drogas en su hogar, no consumido como tal, aunque la de más presencia es el alcohol”, dijo, para indicar que un 22 por ciento dijeron no saberlo, mientras el porcentaje restante dicen completamente que no.

Como consumidores hablamos de que los jóvenes empiezan con el tema de alcohol desde los 15 años y de ahí se van a drogas más fuertes que empiezan a consumir.

En el tema de salud mental, agregó que el 33 por ciento ciento de los jóvenes han tenido pensamientos suicidas, aunque el 51 por ciento de los encuestados se sienten tristes y si combinan esta situación con el alcohol, quiere decir que más adelante probablemente vayan a provocar una adicción, a usar una droga más fuerte y pueden recaer en temas de salud mental más fuertes.

