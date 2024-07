+ Todo quieren negar con el sello de FALSO

Tanto que se esmera uno por informar realidades, se debe hacer para no ir a meter el choclo, para que vengan estos muchachitos a desnegarlo todo con su conocido sello de FALSO. No se vale, pero ya estamos en esto y…sin llorar…..NEGOCIOS.- El equipo Caliente de Durango está jugando sus partidos locales con el graderío vacío. Bueno, con uno que otro despistado vendedor, de modo que no es negocio para Jorge Hank Rohn. A menos que se trate de un proyecto a largo plazo y que considere de menos otro par de temporadas para armar un buen trabuco, pero esta novena se ha distanciado años luz de la fanaticada que, no es tonta, gusta de disfrutar del triunfo. A ver si a esto no lo sellan como FALSO…..APROBADO.- Lo contrario tenemos que decir de los Alacranes de Durango, que se declaran listos para competir en la Liga de Expansión, la Segunda División del futbol en el país, que sigue enrachado y que puede dar la sorpresa, aunque…el pero de siempre, México no tiene ascenso ni descenso, como la MLS, la liga norteamericana, por tanto por muy bien que juegue el cuadro arácnido, de ahí no pasará. Ahí, en la Expansión, los que ganan se hacen de un ferión, eso sí, pero siguen condenados a militar en la división de abajito. Sobre la posibilidad del cuadro local de subir a la Expansión, nosotros lo daríamos como un hecho cuando se anuncie el rol del torneo que viene, solo hasta entonces…..GENEROSIDAD.- Sí que es generoso el dirigente de la CMIC, Francisco Salazar, cuando se refiere al mal estado de nuestras carreteras. Asegura que es el 80 por ciento de los caminos que está dañado, pero nosotros le contradecimos, es el cien por ciento, ya lo dijo el gobernador Esteban Villegas. El total de las carreteras está para llorar y tienen que extremarse cuidados a la hora de vacacionar o a la hora de transitarlas. Punto…..APUESTAS.- Sabido es que los duranguenses más cercanos a la presidenta electa Claudia Sheinbaum son, por un lado Danielo Hernández y Alejandro Álvarez por el otro. Ambos cumplieron con la encomienda que se les asignó en campaña. Hernández, valga decirlo, tiene trabajo para entretenerse las 24 horas del día, por tanto puede adelantarse que ni busca ni espera cargo alguno, lo que no podemos decir del “Güerito” que…por ahí lo cartean para algo en la próxima administración federal, aunque…asegura que tampoco busca nada, pero no le haría el feo si algo se atraviesa, perfecto…..COSCORRONES.- Humberto Zurita, homónimo del actor telenovelero, presidente del Comité Municipal del PRI, no le teme a las mafias tricolores, pues no ve posible, ni factible, ni aconsejable la reelección por otros 8 años de Alejandro “Vandalito” Moreno. Zurita, como la mayoría de los analistas, ve más cerca la posibilidad de que el propio exgobernador campechano tenga a bien darle la cristiana sepultura a lo que queda del ex poderoso partido antes que levantarlo. No sabe, o no quiere saber que él es uno de los priistas más repudiados en todo el país, a quién carajos se le ocurre pensar que es la salvación del Tri. Moreno debía tener vergüenza por su paso por el PRI, pues ha perdido hasta el modito de andar y trae camisas porque son de tela gruesa, pero en otro caso se anda quedando hasta sin camisa. Sin molestar diríamos que Alejandro “se refaccionó” lo suficiente en su paso por la gubernatura campechana, para qué carajos quiere más dinero o más desastres. Alguien tendría que decirle que alejándose le hace menos daño al partido…..RABIETAS.- Los cerebros de Prensa del estado están tan enfocados en lo que escribe este servidor que ayer que difundieron la gráfica de la gira del gobernador Esteban Villegas por Gómez Palacio, y cuando se trataba de presumir la reforestación urbana, el susodicho arbolito que plantaron quedó más chueco que la carretera libre a Mazatlán, a punto de caer, y nadie se percató de eso, de manera que con los primeros vientos, un árbol menos…..TRAGEDIA.-Una verdadera tragedia debe considerarse la capacidad de las escuelas y facultades de la UJED, pues según su rector Rubén Solis, el próximo ciclo solamente podrá ingresar el 30 por ciento de los aspirantes. Claro, los que no puedan ir a la UJED caerán en las garras de las universidades privadas, aquellas que el extinto y bien recordado Luis Ángel Martínez Díez calificó como: “Jardines de Adultos” en donde nada más aprueban cursos los que están al corriente en la colegiatura, que luego no importa si van o no a clases. Imaginan las deficiencias con que terminarán muchos estudiantes que van pensando que en verdad se harán de una carrera?…..ÓDIENME.- Tengo una cita de negocios en París en los próximos días. Aprovecharé para darme otra vuelta por el símbolo de la Ciudad Luz, la Torre Eiffel, y volver a comer un apetitoso filete en su restaurante del segundo piso. Seguiremos intentando platicar con ustedes desde allá, a pesar de la diferencia de horarios, pero así están las cosas. Ódienme más.

