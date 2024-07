+ Un solo deportista de Durango está en París

Un solo deportista duranguense participará en la Olimpiada de París, el boxeador Miguel Ángel Martínez, mejor identificado en el barrio como “Piolín”, cuyo desempeño será fiel reflejo de nuestro deporte amateur…..LÁSTIMAS.- En automático debemos pensar que “Piolín” regresará con al menos una medalla, pero aunque lo lograra, la pobreza de nuestro nivel amateur no tiene discusión, algo que debía preocupar a nuestra autoridad deportiva…..VERGÜENZAS.- Lo raquítico de nuestro deporte amateur debía avergonzar, de menos, a nuestra autoridad, porque el que solo vaya un muchacho nos habla de que no tenemos el nivel de competencia como para pensar en otra cosa. Tiempo de empezar a trabajar en un proyecto a largo plazo, olvidar las competiciones que tenemos en puerta, pero buscar por todas las vías superar lo logrado hasta llevar más de un deportista a la justa mundial…..DERROTAS.- Advertir que nuestro deporte amateur, casi en todos los terrenos atléticos, por lo general se estrella en los torneos regionales o nacionales de distintas especialidades con equipos como Sonora, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Nuevo León. Ese dato debía mover a los responsables a pensar por qué siguen siendo nuestro “coco” prácticamente en todos los niveles. Lo hemos dicho otras veces, que siempre ha faltado profesionalismo y responsabilidad de nuestra autoridad, que por ahí arma una selección, le consigue un transporte chafísimo, lo manda a los nacionales y los hospeda en hoteles más corrientes que luego se advierte en la intoxicación de los deportistas, como acaba de ocurrir con la Selección de Durango de basquetbol femenil en Monterrey. Los metieron a una pocilga, por decirlo de la mejor manera, en la que no nada más lidiaron con el pulguero y chinchero de las camas, sino con la comida, que según las muchachas, han de ser más sanos los desperdicios del Mercado de Abastos. Nuestro equipo, ya les platiqué, hizo sus primeros cuatro juegos importantes invicto, pero los dos últimos, los decisivos para el campeonato, los perdieron porque todas las muchachas enfermaron del estómago y, por eso, más que por otra cosa, acabaron mordiendo el polvo. No es por alarmar, pero los padres de esas muchachas que se enteraron del maltrato a sus hijas juraron pensarla otra vez para prestarlas para alguna selección. Es que los equipos que siempre han sido el “coco” de Durango son escuadrones poderosos, porque sus gobiernos en los hechos les dedican importantes cantidades de dinero. No hace mucho platicamos con un coach de Chihuahua y nos comentó algo que ya les habíamos comentado, que en Chihuahua, como en Sonora y las demás entidades grandes en lo deportivo, existe una verdadera organización en la que se le da seguimiento a los niños desde que empiezan sus primeros pasos en el deporte. Los apoyan, los respaldan y hasta los consienten hasta el extremo, con tal de que lleguen con la mente abierta y concentrados en el título. Acá, ocurrió el pasado fin de semana en Monterrey, la autoridad los mandó en un destartalado vehículo que de milagro fue y vino, aunque casi a vuelta de rueda los metieron a un vil hotelucho, por no decir que a un pulguero, todas regresaron cargadas de chinches y pulgas, pero no es eso lo lamentable, sino que las jovencitas tenían todo para salir con los brazos en alto, pero justo a los dos partidos de semifinales llegaron desechas por la intoxicación alimenticia que les dio en el hotelucho. No está por demás hacer eco en lo que comentaron los padres de las muchachas, que cuando el Instituto Estatal del Deporte no tenga formas o dinero para enviarlas en busca de los campeonatos, mejor que no se incomoden y que no las envíen a hacer esos ridículos, mientras los equipos triunfadores llegan a hotel cinco estrellas o gran turismo. Las muchachas se dejan querer y responden con campeonatos, a las nuestras, agradecerles los padecimientos a que fueron sometidas. Ahí de pasada les vuelvo a comentar que un día que acompañamos a una Selección de México Sub 16 a Medellin, Colombia, a los jugadores los metieron a un hotel de paso y amontonados 15 ó 20 jugadores en dos cuartos con literas, dos jugadores mexicanos se cayeron desde “un tercer piso”, aunque por lo chico de los muchachos, el golpe no les hizo mayor daño, pero…si esa es la voluntad de las autoridades de enviarlos a alguna competencia internacional, mejor que ni se molesten, que se guarden ese dinero y que lo inviertan en cualquier otra cosa, o que se lo roben, da lo mismo, pero que no expongan a los muchachos primero a hacer el ridículo y luego los riesgos que generalmente implican los viajes por tierra y hasta por avión. Sería bueno que nuestro jefe de Deportes, César Cárdenas, empiece a cambiarle la cara maltratada que lleva Durango a torneos regionales o nacionales, porque de seguir así, que no nos extrañe que a la siguiente Olimpiada no vaya un solo duranguense. Sin desconocer que luego saltan “garbanzos de a libra” como “Piolín”, que está en la justa mundial por su propio esfuerzo, así como el de sus padres, pero no por el cuidado que le dedicó la autoridad…..ESPERA.- Este viernes inician las pruebas del Gran Premio de Hungría, que se correrá este domingo por la mañana, donde esperamos que termine la mala racha del mexicano Sergio “Checo” Pérez, que sigue anclado en el sexto lugar en la competencia de pilotos.

