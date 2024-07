Siete días de grilla

La detención de Ismael “Mayo” Zambada en El Paso, TX., es consecuencia de una de tres suposiciones: Arreglo, entrega o traición, dice el líder senatorial Ricardo Monreal, pero los más se quedan con las dos primeras.

Zambada está enfermo, tiene varios padecimientos bastante complicados que le impiden andar escondiendose. Allá, si ya la pensaron, puede hasta recibir la mejor atención médica del mundo.

Es cierto, la entrega, detención o traición, pasó de noche para los radares y sistemas de inteligencia mexicanos, por eso no pocos analistas piensan y dicen que fue detención y que se hizo en algún lugar de México, que lo demás, lo del vuelo a un aeropuerto de El Paso es solo para que no se sienta el vecino.

Una gran coincidencia ocurre cuando trasciende que el miércoles pasado fue liberado Ovidio Guzmán, medio hermano de Joaquín Guzmán López, el segundo pasajero al que le cargan haber entregado al “Mayo”, aunque el junior asegura que fue la mejor forma de evitar un reguero de sangre.

Ante las circunstancias, no faltan los que creen que el CS ha quedado a la deriva, que no hay un sucesor que asuma rápido el mando. Recordar lo que algun día dijo Joaquín “El Chapo” Guzmán: Nada se gana con mi detención, porque atrás de mi vienen no cientos, sino miles de aspirantes a conducir a la organización más poderosa del mundo.

Ni cómo negar las alertas de viaje emitidas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en las que ha sugerido a sus connacionales no visitar varios estados mexicanos, incluido Durango por los altos índices de violencia.

Como los hechos recientes en los que Julio Paredes, el destacado abogado de migración con asiento en Dallas, murió horas después de ser arrollado y pasado por encima en el estacionamiento de la feria por un Dodge Attitude conducido por Jahaziel Adonay N., ya detenido.

Junto al terrible incidente del jurista, hemos tenido que informar sobre uno y hasta dos feminicidios, con lo que se está alcanzando niveles preocupantes de homicidios de mujeres, por lo general a manos de sus parejas.

Además de otro importante número de hechos sangrientos en los que, se ha atrapado a los responsables, pero…no quisiéramos que se detengan siempre, (incluyendo la captura del verdugo de Lupita Rojas) sino que no haya necesidad de detener a nadie, que no siga ocurriendo esa aberración emprendida contra la mujer.

No estamos culpando a nadie. Es responsabilidad de la sociedad toda, de todos los que la conformamos, especialmente cuando media alguna afectación mental, puesto que hay instancias a las que se puede acudir y recibir atención u orientación gratuita, y no reaccionan, por el contrario, se dejan llevar por el alcohol o las sustancias consumidas para luego echar a perder no solo su vida, sino la de las víctimas y las familias de ambas partes.

Estamos de acuerdo con el secretario de seguridad Oscar Galván, en ninguna parte del mundo es posible poner un policía a cuidar a cada uno de los asistentes a algun evento masivo, pero nadie ha pedido eso, solo que no debe haber ningún incidente más.

Hace una semana, el gobernador Esteban Villegas aseguró que se trabajaba para tener la feria más segura de la historia, que sería prioritaria la seguridad de los asistentes y, en los hechos lamentables de los dos primeros días de feria, aquella promesa quedó hecha añicos.

Y sí, hay policías por todas partes, tampoco podemos negar eso, pero…algo falló en la planeación de la seguridad, pues dejaron ese gran “hoyo negro” que es el Estacionamiento de la Feria.

Es que, precisamente, a unos metros del escenario mortal del miércoles, había muchos uniformados, pero nunca hicieron acto de presencia para evitar la terrible calamidad ocurrida.

Dónde anda el de Comunicación Social que a toda la información que habla sobre inseguridad en el estado la tacha de “FALSO” pues para el susodicho todo es bello y hermoso en Durango, casi casi mejor que vivir en Disneylandia.

Y es que aunque quiera tapar el sol con un dedo y tapar con su sello de “FALSO” todo hecho que implica temas de seguridad, tal parece que la situación en el estado no le ayuda y menos las que pasan en la Feria Villista.

La lamentable muerte de un paisano y ciudadano estadounidense prende las alarmas para las autoridades, que están rebasadas por los hechos que han ocurrido recientemente.

Tambien pone en entredicho la eficacia de los policías, en este caso los estatales, quienes por andar en otras cuestiones descuidaron la vigilancia del estacionamiento, donde se dio el conflicto y deceso del abogado de origen duranguense.

Pese a los anuncios de la millonaria inversión en seguridad y vigilancia, las torres instaladas a las afueras y el estacionamiento de la Feria están solo de adorno y el hecho de la madrugada del miércoles sirve como clara muestra.

Y es que una de las dichosas torres estaba exactamente a un costado de donde ocurrio el incidente, lo cual deja en tela de juicio el actuar de los elementos, que a esa hora andaban a lo mejor ya dormidos, o atendiendo otros asuntos mas importantes que para lo que estaban asignados.

Este deceso debe poner a reflexionar a toda la comunidad duranguense, en especial a quienes gustan divertirse con unas copas de más, pero en especial a las autoridades, para que ahora si se apliquen y tomen medidas mas drásticas.

Que ahora si se aboquen a lo que es su labor el poner orden en toda la capital y en lo que es la feria, que no solo anden todos amontonados quitando botellas de bebidas y alimentos en la Velaria, que ahora si vigilen a conciencia todo el recinto, para que las familias acudan sin temor a divertirse y asi la seguridad

Sugerimos tras los episodios de los dos primeros días de feria que cancelaran los retenes alcahuetes y planificaran mejor tanto el trabajo policial como el sistema de ventas de alcohol en el que se priorizara no vender más a los ebrios.

Hasta ahora, cuatro días después del terrible episodio, nadie nos ha leído y quizá no nos lea nunca, porque hay los que aseguran que no nos leen por salud mental, y tampoco han modificado nada.

No estamos seguros de que la cancelación del festejo sea lo correcto. Nadie, ni la familia del abogado Paredes lo ha pedido, pero resulta por demás absurdo, que mientras una familia procede para dar sepultura al jurista, el jolgorio siga como si nada.

La idea de montar retenes para regañar a los borrachos al volante es una verdadera invitación a consumir alcohol hasta atrancar el tren, y la regla vial lo prohibe bajo cualquier circunstancia. El que toma no debe conducir automóvil, y si lo hace, se atiene a las consecuencias, a perder incluso la libertad por horas o por días, eso es lo que debe hacerse y no lo otro que fue un error garrafal, que sin embargo, todavía puede corregirse.

En esta semana se dio a conocer que durante los primeros 6 días de la feria, fueron detenidos en retenes 30 personas que conducían en estado de ebriedad, lo cual no es una sorpresa porque se trata de un comportamiento que, sin importar las campañas de concientización y sanciones, se presenta de manera constante, aunque en este caso vale señalar que la buena intención de solamente interceptarlos y bajarlos del vehículo para luego llamar a un familiar para que acuda por su pariente borrachito y se lleve el automóvil con todo y su propietario, pero sin que haya una multa de por medio, ha dado resultados positivos en opinión de las autoridades, en cuanto a que se previenen accidentes de esta forma, aunque el beneficio es a medias, porque es una medida que poco abona a la responsabilidad que debe asumir cualquier ciudadano cuando no respeta las leyes y normas que nos regulan a todos, de tal manera que durante los festejos, muchas personas acudirán a los retenes por su “chabelote”, que no parece entender que si toma bebidas alcohólicas no puede conducir un vehículo, convertido en un “niño grande”, que no es consciente de nada, sin importar si es un hijo, un hermano, un esposo, un padre, o bien una “chilindrina”, una mujer que aunque tenga mayoría de edad, al parecer desconoce los riesgos de manejar un automóvil después de alcoholizarse, y si cuando se les aplica una multa que les afecta el bolsillo, no entienden, pues menos lo harán si sólo se les dice “no lo vuelva a hacer”, aunque esto tenga el mejor propósito.

Alejandro “Vandalito” Moreno se emperra en quedarse para sécula en el Partido Revolucionario Instituciona donde ha jungado a todos, pero en contra. El insiste que tiene la fórmula para levantar ese muertito, aunque…para los más ya no hay maneras.

Si se sale con la suya quizá le toque clavarle el último clavo al ataúd tricolor, pues muchos de los considerados “vacas sagradas” andan ya buscando la salida y dejar solo a ese hamponazo.

Se dice que “Vandalito” ya tiene el dinero y los bienes que no se acabará en su vida, que será suiciente para varias de sus generaciones futuras y un poco más.

El PRI nada más tendrá este año mil millones de pesos, que, desde luego, servirán para reforzar el botin que ya va cargando el repudiado dirigente tricolor.

Son varios los expertos que aseguran que Morena o su coalición no pueden tener mayoría absoluta en la cámara. Los morenos, obviamente, dicen que sí, pero los que saben de leyes explican su postura con peras y manzanas.

Morena participó en la elección en bloque, no por partidos, de modo que no es posible entregarle el 8% de plurinominales a cada partido, porque harían un descomunal 24% más a la impactante y sospechosista votación.

Es el tema de nuestros días y, parece estrellarse en la regla que es clara y que advierte la posibilidad de restarle a los números de Morena y quitarle la mayoría absoluta.

No es cosa menor, desde luego, porque la tal mayoría permitiría a Morena hacer y deshacer con nuestra Carta Magna, no obstante que, los mercados siguen tambaleándose frente a la posibilidad de desaparecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el poder judicial independiente y autónomo en el que no pueden incidir los otros dos poderes.

Esto se está poniendo bueno, ojalá se imponga la norma, que se aplique el librito como lo marca, y no como lo entienden los paleros.

Xóchitl Gálvez, la perdedora candidata de la alianza con corazón y fuerza advierte que si Morena se sale con la suya y agandalla la tal mayoría, habrá consecuencias.

Este domingo los venezolanos se juegan su pasado, su presente y su futuro. Elegirán a un nuevo presidente, o presidenta, y parece que la opositora Corina Machado barrerá con Nicolás Maduro.

En el supuesto, la familia Maduro y sus seguidores están llamados a la derrota, uno de cuyos hijos salió a declarar a mitad de semana que aceptarán el resultado como venga.

El dictador, sin embargo, aseguró ayer que tiene la mayoría de los venezolanos y que volverá a ganar, algo improbable que suceda, a menos que pongan a contar los votos al “mago” cibernético cubano que operó en México el 2 de junio.

Los vientos están soplando contra Maduro. Su gestión desastrosa tiene las horas contadas y parece que tendrá que acatar la voluntad popular.

Estos días se ha hablado de que la familia de Maduro ya tiene listas las maletas para salir inmediatamente se confirme la derrota, que ya tiene la promesa de asilo en varios países. Eso dicen.

Subrayar, sin embargo, que un dictador, lo menos que piensa es en dejar las mieles del poder. Han de pensar, muchos llegan a pensar que el país es suyo y proceden en consecuencia. Maduro no tiene ninguna posibilidad de ganar, pero…sí puede volver a hacer el chanchullo.

Red Bull regresa por lo suyo al imponerse, Max Verstappen en primero y Sergio “Checo” Pérez en segundo. Es la posición lograda en la prueba califictoria de esta mañana del Gran Premio de Belgica.

Arrancarán uno y dos en la parrilla de salisa, cuestión de mantener el paso durante la carrera mañana para volver a subir al podium que ya habían olvidado los RB.

Sobresale, desde luego, que “Checo” logró remontar hasta el segundo lugar, luego de varias competencias desastrosas.

Esperamos que mañana hagan las cosas perfectas, que Chrarles Leclerc, Lewis Hamilton y Oscar Piastri, que irán pisándole los talones, se mantengan raya, porque serán sus principales perseguidores. Para acabar pronto, voy a Max y Checo, quien se apunta. Sergio dice tener un buen presentimiento para la marca de las bebidas energizantes.

Utilizamos ayer la salida a México, precisamente en los alrededores de la Dirección de Seguridad Municipal y, en serio, me dio mucha pena por lo que lleguen a sentir nuestros visitantes, qué forma de despreciar a la gente.

No hay hoyos, son verdaderas lagunas peligrosísimas que, por lo pronto están desgraciando cuanta suspensión pasa por ahí, que en realidad no hay ninguna autoridad que se conduela y haga algo.

Se trata de un tramo federal, claro, pero nuestros gobiernos estatal y municipal pudiesen hacer algo para, por lo menos evitar que nuestros visitantes se vayan echando pestes.

Aunque, desde luego, será necesario rascarle a los presupuestos raquíticos que administran y ver si algo pueden hacer. Es un decir.

Son los dueños de los animales los que deben someterlos, y quien no lo haga, por ley, se hace acreedor a una sanción de diverso índole. Los peludos pueden andar en la calle, pero con bozal, especialmente cuando son agresivos.

Es que se lleva el conteo de las agresiones de perros callejeros, van muchas la última semana y la autoridad está pensando tomar medidas enérgicas, aunque en esas no vaya la opción de “dormirlos”.

No es necesario sacrificarlos, sino poner orden, precisamente con los dueños, que los mantengan encerrados y si andan en la calle, que les pongan bozal y entonces se acaban las agresiones.

Que cuestan mucho los bozales, tal vez sí, pero vale más neutralizarlos de esa forma, antes que pensar en aniquilarlos, que sería la opción más extrema.

