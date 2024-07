+ Maduro quiere hacer fraude en Venezuela

+ Acabó abruptamente el sueño del “Piolín”

+ Perdió en ocho rounds pero ha quedado fuera

+ No debemos soñar tanto con las medallas

+ Kamala Harris puntea frente a Donald Trump

“Empecemos a trabajar para tener muchos atletas aspirantes a medallas. No es cosa de magia…”

Anónimo

Justo o no, el resultado de la pelea entre el duranguense Miguel Angel “Piolín” Martínez y el uzbeco Ruslan Advullaev nos obligó a despertar temprano. Medio México soñaba con una medalla para el paisano, pero…no se pudo…..HUMO.- Las vibras positivas para el de la colonia Miguel de la Madrid no sirvieron de mucho, porque su rival logró “tocar” en un varias ocasiones al duranguense y no hubo respuesta. Ahí se acabó la esperanza…..CAMPEON.- El “Piolín”, con haber llegado a Paris, con eso tenía ya un campeonato en la bolsa, título que nadie podrá quitárselo nunca, haber participado en una olimpiada, sueño que pocos llegan a cristalizarlo…..CASTIGO.- Además, si nos quitamos las vendas de los ojos pudimos ver que Miguel Angel hizo su trabajo. Logró castigar a su verdugo, aunque le faltó, pero lo principal, lo más importante, es que el duranguense ya puede contar que compitió en una olimpiada, y eso, eso solo es para los grandes. Tendrá su revancha, desde luego, porque la vida es de revanchas, y no se diga en el boxeo donde pronto da vueltas la vida…..FRAUDE.- Este mediodía, tiempo de Caracas, Nicolás Maduro se proclamó triunfador y oficialmente Presidente de Venezuela, no obstante las evidencias opositoras de un triunfo abrumador y de la aceptación del propio Maduro de que si la voluntad popular era adversa, la reconocería sin problema, lo mismo que dijeron miembros de la familia presidencial. Javier Milei, el presidente de Argentina, hace unos minutos emitió un comunicado en el que asegura que Nicolás Maduro está cometiendo un fraude de proporciones inimaginables, dado que la oposición asegura haber obtenido un triunfo total y abrumador en todo los sectores, en todos los los estados del país. A ese pesar el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que reconocerá el triunfo de Maduro si se mantienen las tendencias, a pesar del comunicado emitido por siete países centro y sudamericanos en el que exigen el respeto a la voluntad popular que, según Corina Machado se ganó por un margen suficiente como para pensar en dudas. Soplan vientos de fronda en Venezuela, porque Maduro tiene el mando de una parte del Ejército y no sería extraño que la azuzara contra el pueblo. Sintetizando lo que sucede en Venezuela, a pesar de la distancia, podemos asegurar que viene lo peor de las campañas políticas, que la convulsión amenaza a aquella nación, pero al final es lo que menos preocupa a los usurpadores…..TABLAS.- Mientras tanto, en los Estados Unidos, Kamala Harris sigue sorprendiendo a propios y a extraños, pues de la nada, en unos cuantos días no nada más empató y superó a Donald Trum en las preferencias, incluyendo los más de 200 millones de dólares que juntó en unas cuantas horas. Un estudio de mercado aplicado por Fox News revela que Kamala tiene 49% de las posibilidades de voto por 47% de Trump en Wisconsin; Pensylvania también le da 49% y 46%; Minnesota 51%-43% y la mayor distancia la alcanza en Michigan, donde la vicepresidenta tiene 57%, por 47% de Donald, le aventaja diez puntos, nada más. La encuesta fue levantada los días 22 y 23 de julio y la metodología está en Fox News, para quienes tengan duda…..NUMERITOS.- Hablando de encuestas, digamos que Mitofsky y El Economista hicieron la última encuesta sobre la aceptación de los mejores diez gobernadores y…no aparece Esteban Villegas. Sorprende que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, de Morena y San Luis Potosí, no obstante la serie de acusaciones que le hacían, le hacen y le seguirán haciendo. También impacta que le peor de esos diez calificados es Delfina Gómez Alvarez, del Edomex y Morena, que aparece al final con 53.8%, pero sorprenden Teresa Jiménez, de Aguascalientes; Mauricio Vila, de Yucatán y Enrique Alfaro, de Jalisco, del PAN y MC, respectivamente…..AMENAZA.- Crece el descontento en distintos sectores europeos que no están de acuerdo con las visitas tumultuarias de turistas, pues no les permite vivir en paz, según ellos y a pesar de que el turismo es el ingreso que sostiene a no menos pueblos del mundo. La cosa es que, los malos ejemplos cunden, y de aquellos muchachos “inocentes” que aparecieron en Barcelona lanzando agua a la gente han brotado decenas o cientos de racistas que no quieren saber nada de los extranjeros en Italia y Alemania. Con lo que tenemos para no visitar de nuevo Italia esa región, Barcelona, Madrid, Paris y otros donde de plano se han abierto contra el turismo, que así le pagan el ir a llevarles dinero para que sigan progresando a nuestras costillas.

Saludos

