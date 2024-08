+ Creen que policias gringos actuaron en México

+ Piensan que venían por uno, pero se llevaron 2

+ La autoridad en México sigue pidiendo datos

+ No podrá sostener Maduro su idea del “triunfo”

+ La comunidad internacional rechaza la “victoria”

“Nunca discutas con un idiota, te arrastrará a su nivel y te ganará con la experiencia…”

María Gabriela

Todo hace suponer que policías gringos vinieron, buscaron, encontraron y se llevaron no solo a Ismael “Mayo” Zambada, sino al mismo Joaquín Guzmán López. El más grande ridículo para el gobierno mexicano que sigue pidiendo datos…..MENTIRAS.- Ayer Claudia Sheinbaum pidió más información sobre la captura de El Mayo y El Chapito, pero los de aquel lado ni la vieron ni la oyeron. No le informaron y, qué creen? No le informarán, nada más porque no les da la gana…..SUPUESTOS.- Lo cierto es que el jueves pasado, de la nada aparecieron en el aeropuerto de Santa Teresa, NM, ciudad vecina de El Paso, TX tanto el Mayo como Joaquín Jr., y aunque se confundieron los policías norteamericanos, o nos quisieron confundir, pues inicialmente se habló de una “entrega”, pero ahora se asegura que Ismael fue llevado secuestrado. Entonces se corrió la versión de que Chapito llevó al Mayo contra su voluntad para evitar un derramamiento de sangre, aunque ahora trasciende que ambos fueron detenidos acá en México por policías de las distintas instancias estadounidenses y se aprovechó el viaje para cargar con ambos…..FALSO.- El caso es que la secretaria de seguridad de México, Rosa Isela Rodríguez, inicialmente dijo que a Mayo y Chapito se los llevaron en una Cessna 205, y hasta dio matrícula, pero la verdad es que los carrucharon en un Bechcraft bimotor que no se parecen en lo absoluto, aparte de que el Cessna es de un empresario norteamericano que gusta mucho de venir a Sonora a cazar y pescar, y que es absolutamente ajeno al operativo. La funcionaria hasta anunció el nombre sin el menor elemento, dado que hasta ahora ni siquiera se sabe de dónde partió la nave con los capos, y ella aseguro que había salido de Hermosillo, pero etalló el avión del visitante que nada tiene que ver con la autoridad…..SUSPENSO.- El caso es que el abogado de Mayo Zambada asegura que fue detenido en México y secuestrado por policías que se brincaron el orden jurídico internacional, capturaron a sus objetivos y sin más trámite cargaron con ellos hasta el aeropuerto de Santa Teresa. Anotar que en una de las primeras tomas del momento en que Ismael desciende del avión, lo llevan con una bolsa negra en la cara, algo de lo que asegura el abogado, que se lo llevaron secuestrado, lo ataron al asiento y le taparon el rostro…..TEMORES.- No faltan los que piensan que es un adelanto de lo que puede ocurrir si llega a ganar Donald Trump, quien dijo hace poco que vendrá por todos los narcos, y que los sacará de donde se escondan. Así lo dijo…..FRAUDE.- Nicolás Maduro se da a querer y exige: “respeto a la voluntad de los venezolanos. Ya votaron por lo que más les conviene…”, solo que…no ha presentado una sola acta de su victoria. Tiene una constancia de la Comisión Nacional Electoral, pero el árbitro electoral defiende los intereses de Maduro. En contrasentido, la oposición asegura tener las actas que avalan su triunfo abrumador calculado en 70%, por un desepcionante 30% del dictador. O sea que, está viendo la tempestad y no se hinca, por el contrario ha reaccionado con una serie de absurdos, como el pretender detener a Corina Machado y Edmundo González, pues son “los autores intelectuales” de un pretendido golpe de estado que “pretende desconocer la voluntad del pueblo”, según idea del líder Jorge Rodríguez, afin a Nicolás. Está bien, le responden los opositores, si está seguro de su triunfo, que muestre las actas y se le reconocerá sin problema. Mientras, el mundo está reaccionando contra Maduro, cada vez se está quedando solo con sus policías, que ya suman 13 muertos y una parte del ejército, porque hasta la milicia está en contra…..S.O.S..- No obstante la adversidad para Nicolás Maduro, se crece al castigo y advierte que empezará a cobrársela a “todos los traidores al chavismo bolivariano”, por lo que la lideresa opositora María Corina Machado está pidiendo el auxilio internacional antes de que las cosas se salgan de control. Pide incluso ayuda militar de otros países para controlar la defraudadora actitud de Maduro. Se están complicando las cosas en Venezuela, como complicadas están en medio oriente, pues tras la ejecución del líder de Hamas, Irán ordenó un ataque despiadado contra Israel, de modo que ese viejo conflicto, no tiene para cuando terminar, para desgracia de la humanidad, porque todos los días mueren personas sin deberla ni temerla.

Saludos

