Buscará Toño Ochoa ser recordado por su aseo financiero…

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Están a punto de cumplirse dos años de la administración de José Antonio Ochoa al frente del municipio de la capital y si algo lo ha distinguido, es el aseo financiero con el cual se ha manejado, pues desde que llegó, dio a conocer como recibió las arcas municipales y en que se debía trabajar para fortalecerlas, es ahí en donde ha jugado un papel determinante Ignacio Orrante como su director de Finanzas y Administración, pues ha eficientado el gasto y le ha puesto especial prioridad al pago de proveedores y otros pendientes.

Si bien es cierto administraciones van y administraciones vienen y la mayoría, trata de dejar con finanzas sanas al municipio, sin embargo, no todos lo han logrado y basta ver los gastos exagerados y sin justificación que se hicieron en el pasado y que al menos este gobierno municipal, no ha incurrido en ello, pues la mayoría de las acciones de gobierno y las obras que se han realizado, se han transparentado y socializando de manera debida, atendiendo claro las indicaciones del edil capitalino.

Nacho Orrante tiene sobrada experiencia en el tema de la administración de los recursos, no por nada, ya ha ocupado puestos de relevancia tanto en la iniciativa privada como en otras instancias gubernamentales y siempre, entregando cuentas claras, de ahí que no sea casualidad que Toño Ochoa haya pensado en él para semejante responsabilidad, por lo que si todo sigue como hasta ahora, lo más seguro, es que si se cumpla la promesa de no dejar endeudado al municipio y eso se podrá medir y cotejar sin ningún problema, pues una cosa es el discurso y otra los hechos y por lo que se ve, los hechos hablarán por si solos.

Por ahora, el municipio lanzó una campaña muy importante en cuanto al tema de recaudación de recursos se refiere, se trata del “Ahorra es Cuando” que ha distinguido a esta administración municipal y que no es otra cosa que, tratar de que el mayor número de personas se regularice con su pago predial, para lo cual, quienes tengan este tipo de adeudos, solo deberán pagar dos años y el resto les será condonado, una oportunidad inmejorable para regularizarse y que seguramente los que estén en esa situación, no dejarán pasar.

