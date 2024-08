+ Escándalo mayúsculo por fraude a ahorradores

+ Otra “holding” como Yox se fue y ni adiós dijo

+ Temen que el atraco llegue a muchos millones

+ Ahora dos medallas de plata para nuestro país

+ Carreteras abandonadas siguen cobrando vidas

“No se dejen intimidar por los políticos y parásitos que viven del estado. No cedan, solo quieren conservar sus privilegios”

Javier Milei

Sorprende, no que aparezcan nuevos grupos “inversionistas de alta gama”, sino que todavía haya incautos que vuelven a caer redonditos, y hasta corren a entregarles su dinero. Igualito que “Yox Holding” apareció “Uptradick Experta”, que no es más que lo mismo……AÑALES.- Hace añales, no años, que han aparecido grupos denominados de distinta forma, como los nombres anotados y operan de la misma manera: Hacen clientes, les bajan su dinerito, les pagan sus intereses con absoluta normalidad, y cuando la defraudadora ya juntó un bonche importante de billetes, a volar paloma…..TONTERIAS.- Hombre, si con decirles que en el banco, los dineros están peligrando, ya vieron lo que está haciendo Santander con un cliente, que de buenas a primeras le esfumó 3 millones de pesos. Y soltándole la lana a esos tipos tan buenas gentes y bien presentados, pues en el pecado llevan la penitencia…..REGLAS.- Y lo más lamentable que a esos robos, en el mundo del hampa, se les llama “jale limpio”, en cuya denominación se considera que: “jale limpio no admite reclamación…”. Es que los defraudados firmaron un documento en el que exponen su capital a los vaivénes de que sucedan en el “mercado”. Obvio que un día esos vaivénes aparecerán con afectación nada más al “socio capitalista” y del dinero. Ni sus luces. Sobre el caso de Yox, que hay gente metida muy conocida en Durango que en otras circunstancias debían ya estar encuadrillados, pues nada, porque a los incautos inversionistas les hicieron firmar un papel en el que el dinero queda expuesto a que gane o pierda tal equipo. Una verdadera mamarrachada como pretexto, y la gente ni siquiera se molesta en leerlo, porque como es natural, siempre viene en letra chiquita, pero el caso es que no es más que “jale limpio”. Es entendible la desesperación de los despojados, pero ninguna autoridad puede hacer nada para atrapar a esos infelices que ahora han de andar como Ana Gabriela Guevara, dándose gusto en los restaurantes de alta alcurnia de Paris, al fin que nuestros impuestos aguantan ese y otros gastos…..NUMERITOS.- Alguien ha hecho cuentas sobre el probable atraco y debe pasar los muchos millones de pesos, quizá más de mil. Nada más en una familia conocida, pero que no revelaremos, le puso a la charola más de cien millones de pesos y, de pronto se han quedado chiflando en la loma. No es justo, claro, pero es legal, y por injusto que sea, no habrá poder humano que les haga recuperar sus “inversiones”. Terminamos el tema preguntando a la gente por qué no entiende, por qué siguen llevando sus dineros a los “magos” esos que aparecen de la noche a la mañana ofreciendo intereses superiores y por mucho a los bancarios. Es que, nuestras autoridades, recuerdo que hace poco, cuando trascendió el caso de Yox, Esteban Villegas advirtió que “no hay dinero fácil, ni aquí ni en ninguna parte del mundo…que cuando alguien ofrezca esas ganancias, rápido la malicien y se lleven su dinero a otra parte…”…..CUENTAS.- El próximo 13 de los corrientes en el Centro Cultural Bicentenario Angel Gerardo Bonilla Saucedo, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, que llegó al cargo hace meses por el retiro de Yolanda de la Torre, rendirá el primer Informe anual de actividades y avances 2023-2024…..HORRIBLE.- Un accidente mortal más se registra en una de nuestras carreteras más peligrosas no del estado, sino de México y si tantito me apuran, del mundo. Ayer murió una pareja que seguramente no llevaban el cinturón de seguridad, porque el vehículo en que viajaban se volcó y dio varias volteretas y sus cuerpos quedaron regados sobre la cinta asfáltica, en las que murieron de forma instantánea los adultos y una menor que les acompañana resultó ilesa, a pesar de que iba en la caja trasera. No se confirmó, pero se aseguró que en la camioneta hallaron huellas de alcohol, creyéndose que el hombre, quien conducía, iba en estado etílico, además tripulaba en exceso de velocidad, pues dio varias volteretas hacia sus costados según huellas visibles en el lugar del percance. La carretera es federal, corresponde su mantenimiento a la federación, pero…como el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se va, ni esperanzas de arreglarla ni esa ni las otras, porque son todas las que están imposibles de transitar…..CERRAZÓN.- Nadie en el mundo cree en la victoria de Nicolás Maduro en Venezuela. Edmundo González le venció por más del dos por uno, dicen gobernantes de todo el orbe. Nada más nuestro presidente se tapa los ojos y advierte que se tendrá que reconocer a quien diga el Consejo Nacional Electoral, los primeros en anunciar la victoria de Nicolás, que sin embargo, son paleros del mismo dictador. La OEA ayer se fue de lanza al no encontrar elementos para exigir al CNE que exiba las pruebas de la victoria, no obstante que un camarada de AMLO y Maduro, Inacio Lula da Silva, insiste en que se demuestre el triunfo, y que si no le pertenece al dictador, se le reconozca a González como el nuevo presidente de Venezuela. No hay reversa en esto, la gran mayoría de venezolanos sigue saliendo a las calles a defender su voto, lo que no pasó acá.

Saludos

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...