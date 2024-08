Siete días de grilla

“En este acto, ofrezco la presente disculpa pública a Ivan Soto, por lo hechos ocurridos el día 10 de julio de 2022 en la llamada telefónica que tuvimos. Siempre he reconocido la labor de documentar lo que sucede en nuestra sociedad, respeto el derecho a la libertad de expresion y el derecho a la información”.

El documento presentado ante el juez de la causa menciona otras cosas pero, en términos generales ese es el meollo del asunto, la triste y lamentable aceptación pública del error cometido.

Así de largo, pero absolutamente entendible se lee hoy la humillación pública a que ha sido sometido por primera vez un ex gobernador de Durango, y tal vez del país, el caso de José Rosas Aispuro Torres.

O sea que, la justicia tarda. Se tardó en este caso dos años, pero llegó, y llegó para pulverizar cualquier aspiración pública que pudiera tener guardada el ex mandatario.

Sin desconocer que el ex gobernador le dijo a Ivan que por el descuido de sus hijas pudiera hacerle cargos. Fue una amenaza, sí, pero no de otra índole, como creen algunos, no por lo que dijo o dejó de decir, por su trabajo pues.

El caso es que la llamada la grabó Soto y con esa le dio en la torre al ex mandatario, que ahora tiene que bajarse los pantalones y dejarse que le pateen el trasero.

Los carniceros de hoy serán las reses del mañana, dice la vieja e infalible creencia popular. La borrachera no va más allá de los seis años, por eso en cuatro, se acabó te quería, y cuatro años se pasan como el agua por las manos, dijo en días pasados Rafael Herrera.

Claro, el denigrante acto al que ha sido sometido José Rosas será un martirio eterno, más doloroso que cualquier dinero que le pudieran quitar. Será una pesadilla que no podrá sacudirse nunca, y todo gracias al mugre Checaleño que acababa de consumir el ex gobernador.

Y te lo digo a ti mi Pedro, para que lo entiendas mi Juan. El poder tiene una clausula de caducidad que termina, y termina con los agravios absolutamente archivados por orden alfabético y por tiempo de aparición.

———————–

Anoche la vice presidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, alcanzó la nominación del Partido Demócrata, dicen que muy apenitas, pero vale más apenitas que ya merito, y es lo peor que se pudo encontrar Donald Trump.

Antenoche, el ex presidente tuvo una expresión absolutamente misógina y racista al preguntar si era india o negra, que no se definía por ninguna de las dos razas. Pareció un chiste del “pelos de elote” para ir bajando a la señora, pero…le resultó al revés, perdió más que lo que pudo ganar.

Kamala, además de mujer bonita, es inteligente, No en balde llegó a la Vice Presidencia, y es autora de muchos aciertos presidenciales del Tío José, de modo que Trump se topará en duro con ella y, en las primeras mediciones Kamala aparece por encima de Donald.

Obligados, tenemos que decir que Harris la hará pasar una campaña de pesadilla al orejón Trump y por consecuencia, ella será la candidata a vencer, no el güerejo, como llegaron a pensar algunos.

———————–

Millones de venezolanos tomaron las calles de la mayoría de las ciudades del país y de otros países para pedir el reconocimiento del fraude perpetrado por Nicolás Maduro, pero…el dictador ahora acusa a la oposición de querer hacerle fraude.

Maduro asegura que en su momento pidió la intervención de las autoridades electorales, afines a él, que investigaran lo que tenían que investigar para salvaguardar la victoria del dictador.

No recuerda Nicolás que no es la regla o el proceso lo que se le está pidiendo, sino que muestre las pruebas de su triunfo, porque sabe que fue un triunfo abrumador el de Emundo Gonozález y María Corina Machado.

El triunfo de los opositores fue a razón por encima del 2×1, alrededor del 70% de la votación por unos 30% de Nicolás Maduro. No habrá forma de seguir hablando de un victoria, porque los opositores tienen las pruebas en sus manos.

Ah cómo se parece lo que sucede en Venezuela a lo que pasó en México, y hasta pudieramos asegurar que es el mismo “mago” Raydel Montsino Perurena quien está armando todo, aunque…allá no han podido cambiar los números como hicieron acá, truco ya afamado que metió a la cibernética Diego Hildebrando Zavala, cuñado de Felipe Calderón y con cuyas artes logró hacer Presidente de México al michoacano.

Bueno, pero no nos salgamos del tema, que ya dejamos el original de lado y insistamos que hoy millones de venezolanos salieron a protestar por el gran fraude que ya reconoció la comunidad internacional, hasta mandatarios amigos de Maduro.

Los mismos venezolanos dicen que si eso tenía preparado Maduro no se hubiera expuesto al escrutinio popular y no llamara a elecciones, porque sabía que se lo iba a llevar el tren.

———————–

Mucho ruido está levantando el tiktoquero Esteban Leyte por su mención en Tik Tok de que Durango es uno de los estados con menos visitas de turistas a nivel nacional.

Le han respondido algunos con perorata y media, lo han malmodeado de fea manera y le han dicho hasta de qué se va a morir, pero él, como son las cosas, pregunta el porqué de la molestia, si es una gran verdad.

Además, si lo vieramos desde otra óptica, cabría la posibilidad de que se corrija algo que no se está haciendo bien, de modificar lo que se ha hecho mal y no ha permitido que nos visiten más turistas.

El otro día la titular de turismo Elisa Haro dijo varias verdades, que el Andador Constitución no existe para los visitantes, porque además, el peatonal no termina de acomodarse en la vocación turistica, por eso la verdad es que no existe, pero ya hasta la andan corriendo.

Además, no quedamos que hay que hablar de algo, aunque sea mal, pero hablar para que tenga eco, que es justo lo que está pasando con ese estimado tiktoquero.

———————–

Aparte, reconocer que la mayoría de los turistas nacionales viajan por tierra, y nuestras carreteras, lo sabemos todos, están para llorar. Están cubiertas por millones de baches y nadie hace nada por arreglarlas.

Olvidemos los muertos ocurridos en esos caminos, perocupémonos por los que seguirán registrándose y en los que pudieramos estar ustedes o nosotros.

Entonces, sencillo entender por qué no viene los turistas a Durango, las carreteras son una verdadera porquería mortal que cualquiera la pensaría para exponer el pellejo.

Y si a ello le sumamos los incidentes lamentabilísimos ocurridos en la Feria Nacional Villista, menos viene. Una persona de la tercera edad no asistirá ni al palenque, ni a la explanada de los grandes ni a nada para no llegar a verse inmersa en uno de esos penosos casos.

Nosotros qué quisiéramos para hablar bien de Durango, pues que todo funcione bien, pero las cosas no suceden así, lo más preocupante para nosotros.

———————–

Marcos Verde, boxeador mexicano ha separado su lugar entre los grandes de México al vencer al indio (La RAE no reconoce el Hindú) Nishant Dev. Califica a las medallas, y puede ser el oro, o el bronce en su defecto.

Verde es hijo de otro bxeador olímpico mexicano que en 1992 participó en Barcelona, pero no logró llegar a donde está pisando su hijo, de forma que hijo de tigre tigrillo.

Esperamos que Ana Gabriela Guevara no se entere del triunfo del mexicano, porque correrá a colgarse de la medalla a pesar de lo mal que ha tratado a los deportistas. Los clavadistas ganadores de plata ayer se quejaron que la ex corredora les quitó la beca que tenían desde hace dos años.

Volvemos con la cantaleta, los deportistas mexicanos se hacen por sí solos, no por la ayuda que les brinda la autoridad. Los responsables del dinero destinado al deporte se lo roban, por eso ya le impusieron el calificativo que ella ha venido ganando la plata de los deportistas.

Aparte de que en Paris se está dando la gran vida, lo que no pasa con los deportistas, que comen muy raquíticamente y hasta se han enfermado varios de ellos, pero Ana Gabriela en los restaurantes más pomposos de la Ciudad Luz, al cabo que pueblo paga.

———————–

Sobre el racismo que ha aflorado en distintas zonas de Europa, es de plano la explosión de algo que existía desde hace muchos años. Están subiendo de tono y, un día tendrá su consecuencia.

Resulta que los turistas han ido a acabar con su calma, que vale más su calma que el dinero que ingresa por esa causa. Muchos no hacen nada y viven del turismo, pero aun así no aceptan a los foraneos, vayan de donde vayan.

El gobierno está intentando tranquilizar a los vecinos de los grandes monumentos, como el caso de La Sagrada Familia en Barcelona, que cuando aparecen los grupos a admirar la magna obra de Antoni Gaudí, de la nada surgen tipos con rifles de agua mojando a todo mundo.

Han surgido otros problemas en otras ciudades como Roma, El Vaticano, Alemania, Venecia con distintas muestras de rechazo a la gente.

El que escribe ha estado varias ocasiones en la región y, las mismas que se ha llevado igual desagradable sorpresa. Unos y otros, euopeos, están cortados con la misma tijera, están sordos o tontos, porque si alguien les hace una pregunta, de lo que sea, ni lo escuchan, mucho menos se detienen a informarle algo.

Los restaurantes, igual que los sanitarios son cosas prohibidas, pues resultan chiquitos para los miles o millones de visitantes que deambulan por todo el continente y luego, ha habido casos en los que alguien que espera en fila un sanitario termina defecandose parado, u orinándose en el mejor de los casos.

No se pierden nada bueno en Europa. Si es preferible ganar a otro lado, donde hay menos aglomeraciones, preferible antes que ir a ser repelidos por esos malagradecidos buenos para nada, apestosos además, que nunca se bañan disque para “ahorrar agua…”.

Y de los ladrones, que le quitan a usted los calcetines sin desabrocharle los zapatos, olvídense. Yo, a menos que no haya motivo suficiente, no pienso volver con esa bola de gediondos.

———————–

Los gobiernos, entre ellos el de Durango, han asegurado que no ha pasado nada extraordinario tras la detención de Ismael “Mayo” Zambada, aunque anoche en Tamaulipas hubo un choque con 8 muertos y en Culiacán otro con 5.

Sin considerar los muchos otros que deben haberse registrado en otros puntos del país, que han colocado al gobierno actual como el más mortifero, muy cerca de los 200 mil muertos, que será un récord y una herencia digna de considerar.

Que ha superado por mucho a todos los anteriores sea quien haya gobernado. Así de triste la herencia que recibirá Claudia Sheinbaum.

———————–

Se acerca el regreso a clases y aunque todavía faltan algunos días para los alumnos de nivel básico, sin duda se trata de fechas complicadas para la economía de la mayoría de las familias duranguenses, debido a los gastos que representa el inicio del nuevo ciclo escolar, pues implica la compra de útiles escolares, mochilas, uniformes, zapatos, entre otros, además del pago de inscripciones en las instituciones educativas de los niveles en los que está regulado este tema, mientras en los demás este gasto se considera como cuotas aprobadas por las sociedades de padres de familia, que no son obligatorias según las autoridades educativas, pero que al llegar a la escuela en cuestión, primero se paga el recibo de la asociación de padres y después se realizan los trámites de inscripción.

El impacto económico del regreso a clases es tal en las familias, que incluso los establecimientos comerciales que no venden artículos escolares ni uniformes o calzado, resienten una disminución en las ventas durante varias semanas, como lo han mencionado los dueños de algunos negocios.

Sin duda, muchas familias se prepararon de manera anticipada y a su capacidad, para hacer frente a los gastos que tendrán en los siguientes días, que alcanzarán miles de pesos, especialmente si tienen varios hijos en instituciones educativas, especialmente porque como sucede cada año, los precios de útiles, uniformes e incluso cuotas “voluntarias”, se incrementaron en distintos porcentajes, lo cual hace más complicada la situación tanto para madres y padres, como para los mismos estudiantes.

