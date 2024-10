+ Soy el candidato de los universitarios: Duarte

+ Tengo los méritos para rescatar a la UJED

+ No me aliaré con nadie, “voy en solitario…”

+ Reúne Danielo Hernández al futuro femenino

+ Betzabé Martínez, la conductora del comelitón

“Yo no olvido quién me dio la mano, ni tampoco quién me la soltó cuando más necesitaba…”

Anónimo

Soy el candidato de los universitarios con méritos, en todos los terrenos, y la calidad moral para rescatar a la UJED. Serán ellos quienes definan la sucesión en la casa de estudios: José Ramón Duarte Carranza…..PELEA.- Mañana, el ex director de la FECA, Duarte Carranza pedirá de manera formal licencia para ausentarse de sus obligaciones con la Universidad Juárez y así quedar habilitado para aspirar a la Rectoría…..TIRADORES.- Antes, el imaginario digital ha promovido a otros personajes con igual o mejor trayectoria universitaria, pero…dice Duarte: “será la voluntad de los universitarios la que defina quién debe ser el siguiente rector, para cuyo cargo están preparándose Nadia Patricia Medina (primero las damas), Manuel Murillo Ortiz, Rafael Mier Cisneros, José Ramón García y José Ramón Duarte Carranza. El listado lo anotamos así para dar la primicia al sexo hermoso, pero no necesariamente así serán las posibilidades de alcanzar el triunfo el último día de noviembre próximo. El investigador de Veterinaria, Dr. Manuel Murillo, sin embargo, el otro día propuso al Dr. Jorge Cisneros, en virtud de “lo flaco de la caballada”. Así, o más o menos así lo dijo, de modo que él solo se marginó de la contienda, pero vayan ustedes a saber…..ARRANCADERO.- Duarte Carranza, sin embargo, aseguró que la lucha que ha arrancado no es para quedar bien con nadie, más que con la UJED, y tampoco para reñir con nadie. “Me expongo al escrutinio universitario, para lo que pronto presentaré mi plan de trabajo, y si después de todo eso los universitarios bien nacidos deciden que no sea yo, sin problema me regreso a la docencia y a seguir trabajando por el engrandecimiento de nuestra máxima casa de estudios”…..ASEGUNES.- Aparte, el precandidato a Rectoría sostiene que de manera indirecta tiene la anuencia del CCB, que por lo menos le han asegurado que puede buscarla, pelearla y llegar hasta lo último, como lo marca o marcará la convocatoria que habrá de publicarse en los próximos días. “Yo voy solo, no pienso aliarme con ninguno de los demás aspirantes, creo tener los argumentos necesarios para dirigir a la casa de estudios, a la que conozco hasta el último rincón, y por la que puedo asegurar que he hecho muchas cosas favorables que oprobioso sería enumerar. Eso lo saben los universitarios…”, aseguró este mediodía en charla con el columnista…..PELEA.- Esto es, que en la sucesión rectoral hay pelea. Parece que será una contienda ordenada, pacífica y sin excesos. “Mi promoción –dice- será a punta de propuestas, de proyectos reales y alcanzables. No haré una campaña de dinero, porque no lo tengo como para desperdiciarlo en borracheras y comelitonas en las que se pierde el verdadero propósito de llevar al engrandecimiento de la Universidad Juárez. Ya el tiempo dirá cómo se van desenvolviendo los otros aspirantes, para reaccionar en consecuencia”, refirió José Ramón…..JALONEOS.- En nuestro pasado comentario dijimos que al final de los tiempos la pelea sería cerrada y definitiva entre José Ramón García, que sí es la apuesta de B-1, y su tocayo José Ramón Duarte. No mencionamos a los otros no por hacerlos menos desde ahora. La intención es que haya una elección auténtica en la que pueda nominarse al mejor, sea quien sea, para lo que se espera que no haya dados cargados ni las acostumbradas amenazas telefónicas, que nunca faltan…..RESUMEN.- Sabrán ustedes que ayer, tras la presentación del libro de la académica Viri Ríos, la politóloga se reunió en el Wallander con 20 mujeres que, sin pensarla dos veces, se puede asegurar que son el presente y el futuro de la política en Durango. O sea, entre ellas, provenientes de los distintos partidos políticos, están damas que pronto serán alcaldesas, diputadas (varias ya lo son), senadoras, gobernadoras y…con riesgo de que de ahí salga la próxima Presidenta de México. Por cierto, si ya vieron la foto, se habrán enterado que presidieron Betzabé Martínez por Morena y Rocío Rebollo por el PRI. Y ni me pregunten del organizador, Danielo Hernández, que mostró el músculo ante propios y extraños, el poder de convocatora una vez más, para que no lo pierdan de vista.

Saludos

