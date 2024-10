Siete días de grilla

El próximo año se renuevan alcaldías y diputaciones, y también las calabazas se van acomodando, pero…en el caso de la capital sigue el run run de que a pesar de los pesares, Toño Ochoa quiere la reelección.

Y no anda tan errado, pues su partido, el PAN, se abrió claramente a su favor, respaldándolo en su intención, detalle que nos advirtió que no habrá coalición el próximo año en Durango, y que eso ha de marcar tendencias.

Es que, de ser certeras las predicciones, la lista de suspirantes la conformarían: Toño Ochoa, Gonzalo, Alicia Gamboa y párenle de contar. No hay espacio para nadie más.

Insistimos, las calabazas ahí se van acomodando en el camino, por eso no podemos garantizar que esas serían las cabezas de planilla, pero son las que más están sonando en el mentidero público en los últimos días.

—————————–

Entonces, las calabazas y los melones se vienen acomodando en el camino, ahora aseguran que Alicia Gamboa quiere la candidatura del PRI, no la de Morena que en el supuesto ya aseguró Gonzalo.

No ha desaparecido la idea de que René Bejarano vino a darle la bendición a Ali para que fuera la candidata de Morena, como lo platicamos, pero ahora aclaran que la síndico es priísta probada y recomprobada y que no se va…ni por una feria.

Y ahora, con el cuento que empezó a circular, que Alejandro González Yáñez ya recibió el visto bueno para que sea el abanderado de Morena, más agrava las cosas para el sector femenil morenista, especialmente para las élites del género que ya estaban formadas.

Nosotros hemos mencionado a varias damas con intenciones edilicias, especialmente porque “es el tiempo de las mujeres…”, pero de resultar cierto, las damas morenas tendrán que esperar para mejor ocasión.

Recordar que Gonzalo, igual que José Ramón Enríquez, ya perdió un segundo intento de reelección municipal, que las derrotas lo han obsesionado en el cargo, independientemente de la importancia política que ahora lleva con la senaduría, que no se compara por ningún lado con el dinero que administra una alcaldía, eso dicen.

—————————–

La sucesión rectoral de la Universidad Juárez del Estado de Durango, de la misma manera, va tomando su rumbo. Tiene cinco o seis suspirantes, pero de ésos, tal vez la Comisión Electoral tumbe a la mitad, y con uno de ellos se haría el relevo.

Hemos marcado como probable vencedor al Dr. José Ramón Duarte, porque es el de más entorchados y grados académicos ganados en el exterior, por tanto quien garantiza las mejores cosas para la UJED.

Los que le entienden a la grilla universitaria, sin embargo, ven un crecimiento interesante del Dr. Rafael Mier, director de la Facultad de Derecho.

Y se completaría la papeleta con José Ramón “Torreoncillo” García, que en el imaginario digital se insiste es el enviado por el Centro de Convenciones Bicentenario.

Las benditas redes sociales influyen o influirán de forma sorprendente en el proceso, puesto que servirán para toda suerte de marrulladas en las que unos le tupirán a los otros.

Ojalá que no se salgan de control y que no dejen la paz universitaria en manos escondidas, en personajes inexistentes , que por lo general son creados precisamente para perjudicar a alguien, y ya los señalados han comentado sus temores de que viene una guerra negra y un tirar de piedras y esconderse para que no se sepa de dónde vienen. Eso dicen…

—————————–

Murió ayer por la madrugada la señora Elfega Quiñones de Alanís, sin duda el símbolo más fuerte del altruismo, de la solidaridad y de la compasión con los demás en Durango.

Falleció en las primeras horas de la mañana a la edad de 101 años.

Ella, con el profesor Epifanio Alanís Návar, integró una de las familias más queridas en Durango de todos los tiempos, quienes procrearon a los arquitectos Adrián y Jaime, la doctora Paty, Guillermo y la bien recordada Dra. Pilar Alanís Quiñones. Pilar fue esposa del Lic. Juan Ángel Chávez Ramírez, magistrado del tribunal fiscal federal.

Anotar que a pesar de la edad, la señora Elfega siempre se distinguió por su espíritu y entrega al altruismo en Durango. Sirvió a todo el que le pidió su ayuda, ella se entregó siempre a tareas mil para auxiliar a los demás.

Sirva la presente como un reconocimiento sincero a esa distinguida familia que tanto aportó a Durango en los últimos cien años, además de formular todas nuestras oraciones por el pronto restablecimiento del arquitecto Jaime.

—————————–

Mientras regidores que integran la Comisión de Actividades Económicas del Ayuntamiento hablan sobre la necesidad de regular a los establecimientos que se encuentran en la calle Constitución, de esta ciudad, para que se definan los espacios que pueden ocupar y éstos se respeten, lo que se observa es que cada establecimiento decide cómo instalarse, sin que haya orden, especialmente en el caso de los negocios dedicados a la venta de alimentos.

Todos los días quienes caminamos por esta calle peatonal, que ya se aclaró por las autoridades turísticas que no es considerada como corredor, podemos observar cómo hay algunos establecimientos que cada vez ocupan más espacio para colocar mesas en el exterior, de tal forma que ya ocupan la mitad de lo que era la calle, con la posibilidad de que se amplíen más y dificulten en mayor grado el paso de la gente por este lugar.

Hay que reconocer que se trata de una situación que ya no es nueva, que se puede observar desde hace mucho tiempo sin que haya autoridad que ponga orden, especialmente durante los fines de semana cuando más personas acuden a este lugar, la mayoría para caminar por esta calle aunque cada vez les resulta más difícil, porque el ejemplo de los negocios que ocupan un mayor espacio en lo que se puede considerar como vía pública se extiende, pues más establecimientos colocan mesas y sillas en el exterior.

Esto no tendría nada de malo, salvo que se reduce el espacio para caminar por este lugar, lo bueno es que los integrantes del Cabildo ya se empiezan a dar cuenta y tal vez, solo tal vez, en algún momento puedan poner orden…

—————————–

No uno, sino varios accidentes automovilísticos hemos presenciado en vivo y a todo color en las afueras de Contacto hoy, en los que de milagro no ha muerto nadie, pero…no estamos lejanos de otro percance fatal.

Ayer, un muchacho que admite haberse quedado dormido a las 13:30 horas, cuando conducía un camión de reparto, chocó y volcó su pesada unidad, pero se salvaron él y su acompañante porque ambos llevaban colocado el cinturón de seguridad.

La circunstancia advierte que el punto se ha vuelto confuso sobre todo por la velocidad con que bajan de los Puentes Gemelos, que los choferes de última hora intentan tomar otro rumbo y es cuando se produce el accidente.

Creemos, pero respetamos la decisión de los expertos de vialidad, que en la zona se requieren avisos para que los conductores escojan con tiempo su dirección y que no quieran hacerlo repentimanente, porque luego vienen los accidentes.

Ojalá y se hiciera algo pronto, antes de que la gente siga lastimándose y que expongan hasta su vida.

—————————–

Trasciende esta semana que el juez Brian Cogan ha recibido la petición de pena de muerte para Ismael “Mayo” Zambata en el mismo juzgado que decretó la cadena perpetua para Joaquín “Chapo” Guzmán.

Los expertos creen que la consecuencia obligará al señor del sombrero a delatar a sus compas que lo han protegido toda la vida, y en el embarradero se expondrá medio mundo.

El “Mayo” tendrá que negociar para evitar la pena capital, y entonces sí, desembuchar todo lo que ha cargado durante más de cincuenta años de movilidad en la Sierra de Sinaloa y Durango.

Uno de lo más expuestos ha resultado el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien los expertos le auguran una renuncia en el corto plazo vistas las inconsistencias en sus declaraciones sobre los últimos episodios políticos y fatales del vecino país.

—————————–

Asistimos ayer a la función de los circos Chino de Pekín y Ruso de Moscú. Sin duda espectáculo de primer nivel que, sin embargo, están trabajando con funciones casi en solitario.

Nos preocupa, porque estamos seguros de que se trata de un disfrute como pocas veces podemos tener, o por lo menos, nosotros no recordamos haberlos visto juntos alguna vez.

Sí, están un poquito “cariñosas” las entradas, pero valen la pena, puesto que se trata de la nueva era circense en la que toman parte puros humanos y cero animales.

Es más bien, perfección, destreza, músculo, condición física y belleza. Todo junto, por eso vale la pena ir a verlos.

Los circos están instalados allá por la salida al Mezquital, en terrenos del Real del Mezquital y, según pudimos ver ayer, están ofreciendo dos funciones diarias, para si se animan, aunque nosotros lo podemos recomendar, aunque no somos expertos en la materia.

—————————–

Justo cuando cerrábamos este comentario se estaba corriendo la clasificación en Austin, Texas, del Gran Premio de Estadis Unidos, de modo que ya no pudimos alcanzar el resultado como para compartírselo.

Esperamos, por el bien del deporte mexicano, que Sergio “Checo” Pérez regrese de una buena vez por sus fueros y retome el ritmo por el que no pocos ya lo quieren retirar de la competencia a pesar de que se halla en su mejor etapa de vida.

Esta mañana, en la prueba tempranera Max Verstappen, coequipero del corredor azteca, se hizo del primer lugar, mientras el paisano quedó en novena posición, pero vendría más tarde la clasificación para arrancar mañana domingo por ahí del mediodía.

