+ Se armó la rebambaramba en la UJED

+ Unifican criterios tres de los aspirantes

+ Ramón García se queda solo y su alma

+ Todavía cabe la selección de otro “gallo”

+ Un poder federal no puede mandar en otro

“El pueblo se cansa de tanta pinche transa…”

Alguien en Monterrey

No están para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero se dijo esta mañana que se está levantando un muro de concreto muy grueso en la UJED que será complicado atravesarlo o brincarlo…..APROBADO.- Es correcto, el muro lo están construyendo desde hace un par de semanas José Ramón Duarte, Rafael Mier y Nadia Mejía, quienes en la apariencia están decididos a cerrarle las puertas de la casa de estudios a la improvisación que encarnaría Ramón “Torreoncillo” García…..ASEGUNES.- Lo peor que le pudo pasar a la elección rectoral es la unificación de criterios entre Duarte, Mier y Mejía, quienes han decidido ir como uno solo en busca del cargo que también pretende “Torreoncillo”, que en la apariencia se quedaría solamente con el respaldo del doctor Manuel Murillo Ortiz, aunque…insuficiente para darle la vuelta a los pronósticos. La cosa, por lo tanto, se complica para García, además de que ya estaba difícil con la convocatoria que le exige una maestría y estudios superiores que no tiene, aunque los hay que aseguran que “ya tiene una maestría…” de “Papá Lobo”, el documento es un título elaborado en microondas que no garantiza la preparación para conducir a la Máxima Casa de Estudios. Eso se dice…..ÉPALE.- La unificación de candidaturas, desde luego que pasa a ser un ingrediente por demás sorpresivo entre los universitarios, que no creían alcanzar el punto de quiebre, en ponerse de acuerdo para armar un solo bloque, al que…según los enterados, está 99 por ciento avanzado, aunque nosotros no nos confiarámos en el restante 1 por ciento, muy a pesar de que se rumora a grito abierto que el acuerdo está alcanzado y nada más falta formalizarlo, aunque…en política no hay coincidencias, sobre todo en la política universitaria, que pareciera la mezcla del agua con el aceite, que era precisamente algo que guardaban los universitarios para última hora y que temían no conseguirlo, dado que en los inicios los aspirantes no daban su brazo a torcer y llegó a creerse que preferían perder que uniformar criterios, aunque…al final parece que las cosas apuntan a un acuerdo preeliminar que habrá de concretarse en las próximas horas, o sea que mientras más pronto mejor, a fin de fortificar el menciondo muro y darle la fortaleza suficiente para descartar cualquier riesgo de “porosidad”…..TOMATAZOS.- No es cosa sencilla lo que está ocurriendo al interior de la casa de estudios, porque Rafael Mier era uno de los principales opositores a la unificación, pero en eso recibió la semana pasada toneladas de amenazas en las que se le advirtió que se arrepentiría más pronto que tarde de unificarse a Ramón Duarte, y por si fuera poco, algunos de los mensajeros se metieron hasta con su familia, y eso pues no estaba presupuestado…..TIEMPO.- La adversidad, sin embargo, pudiese obligar a un cambio en los planes del Bicentenario, visto que García no estaría en el ánimo mayoritario y en la UJED hay muchos catedráticos cuajados como verdaderos talentos que, sin embargo, la grilla no es lo suyo y prefieren ver los toros desde la barrera, lamentable, pero de que hay mejores prospectos, ni cómo negarlo, a lo que tendríamos que sumarle que B-1 no está esperando consejos de cómo resolver ese galimatías…..REFORMAS.- Sobre las refomas al Poder Judicial, nada más decir que si se pretende combatir la corrupción, que es evidente en los impartidores de justicia, que alguien invente un código infranqueable en el que se compruebe que los fallos fueron ajustados a la regla, y si hay tantitas dudas o muchas sobre la imparcialidad de los juzgadores, pues que se lleven al banquillo de los acusados, pero no es desapareciendo el Poder Judicial la mejor decisión. La tómbola que están proyectando no es la mejor decisión, y la Presidenta Claudia Sheinbaum no tiene para qué exponerse a las reglas que ahí están y que deben aplicarse. Un poder, otra vez hay que repetirlo, no puede mandar sobre otro poder, así lo subraya nuestra Carta Magna. Entonces, cuando uno se está pasando de la mano, el otro debe intervenir para contenerlo y evitar la ilegalidad. Así de sencillo…..ÁNDALE.- Y, de la Unidad Administrativa Municipal, se confirma que Apá Toño va por la reelección por el Partido Acción Nacional. Cree que ha hecho el trabajo suficiente y hasta sobrado para repetir. Veremos qué opinan los que deciden, aunque su partido, el PAN, ya hasta hizo pachanga para darlo a conocer.

