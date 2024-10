+ Pato O’ward, la sensación en el Premio de México

+ Sergio “Checo” Pérez, discreto en la P-1

+ Aquí andan los mandos morenistas del país

+ Que no se sepa porque se enoja Zoe Robledo

+ Azcárraga deja Televisa por transas en América

“Oficializan las sospechas sobre los títulos del América. Investigan a Emilio Azcárraga…”.

Patricio O’ward, regiomontano él, ha sido la sensación en el Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula Uno. No ganó, pero quedó en quinto lugar en la prueba P-1. La P-2 se corre en un rato, ya no alcanzamos el resultado…..ACCIÓN.- La actuación de Pato, sin duda, fue uno de los dos atractivos principales del arranque. El otro es el papel de Sergio “Checo” Pérez, octavo lugar, que a pesar de los pesares puede todavía recobrar mucho de lo que ha perdido en el presente año…..FIESTA.- Aparte del gran espectáculo que repesenta el Gran Premio, en el que se arremolinaron miles de aficionados provenientes de todo el país y hasta del extranjero. Sin lugar a dudas se trata de algo especial que viene a interrumpir, para bien, los jaloneos políticos en que nos desenvolvemos…..APLAUSO.- También hoy arranca la enorme Serie Mundial de Beisbol entre Dodgers de Los Ángeles y Yanquis de Nueva York. Equipazos ambos que, ganen o pierdan, son el plus en la cita grande de la mejor pelota del mundo. No somos expertos, cierto, pero sí podemos decir que desde esta tarde tendremos oportunidad de ver las mejores acciones beisboleras del orbe, puesto que Dodgers y Yanquis traen en su roster a los mejores exponentes del mundo. La verdad, tan poderosos se ven los Yanquis que no pudiese apostar en contra, mientras que Dodgers, con el gigante asiático Shohei Ohtani, mejor nos guardamos el pronóstico, porque ese muchacho de veras que es una maravilla, picha y batea con ambos brazos. Un fenómeno beisbolero que no se veía hace mucho tiempo en las Ligas Mayores de Beisbol, que en cualquier momento cambia la historia de un partido. Así de simple…..SILENCIO.- Luisa María Alcalde y su secretario Andrés Manuel López andan por estas calles de Dios. Vienen a marcar línea para que se entienda cómo será la selección de alcaldes el próximo año y, sobre todo, para que los que tienen méritos las busquen y los que no se hagan a un lado. Ya están circulando en redes montones de selfies con los líderes morenos, en los que, entre otras cosas, sobresale el embarazo de Luisa María que, sin ser aves de mal agüero, no la dejarán completar sus propósitos y, en algún momento, deberá tirar el arpa para atender cosas superiores. Y no le movemos más, porque se enoja el director del IMSS, Zoe Robledo…..CÁRCEL.- Rápido atraparon a los supuestos autores de la muerte de cuatro muchachas de orígen duranguense. No está claro dónde los encerraron, pero si los metieron a “Cieneguilla”, lo más posible es que ya se estén bailando un zapateado en algunos de los bares del rumbo…..PELEA.- Empiezan los jaloneos en serio por la Rectoría de la UJED. Rafael Mier es ya candidato formal, sigue, al parecer, José Ramón Duarte y al final se inscribirá Ramón García. Llama la atención de que la arenga más socorrida en el acompañamiento a Rafa fue el de “No a la imposición…”. No se mencionan nombres, pero insisten en que García será el enviado de Bicentenario y que pronto se advertirá en la movilidad económica que implicará la candidatura. Sería por la hora o no sabemos por qué, pero vimos reducido el contingente, no obstante que se invitó por todas las vías posibles, pero…eso no es lo que importa, sino la votación el próximo noviembre. Esperemos a ver el músculo de los demás suspirantes que todavía tienen abierta la invitación a una alianza complicada de brincar…..TRAGEDIA.- Son repetidos los mensajes sobre los problemas que enfrentan PRI y PAN con las cosas de su membresía, pues de manera formal no tienen el listado que pudiera sostenerlos como partidos políticos, muchas veces en lo nacional y no pocas en lo local. A ver, explíquenmelo más despacio, porque Alejandro “Vandalito” Moreno no ha pensado, ni por descuido, dejar la dirigencia nacional del PRI, y Marko Cortés ya tiene etiquetado a su sucesor, con las ventajas políticas y económicas que ello conlleva…..RIESGOS.- Y mientras acá la oposición ha quedado reducida a casi nada, o a nada, en los Estados Unidos, Donald Trump parece aventajar, levemente, dicen, pero sí se pone tantito delante de Kamala Harris. Y no se les olviden las toneladas de amenazas que ha mandado a México el güero oxigenado, de manera que lo más aconsejable es ponernos a rezar y suplicar a Dios porque cambie este tormentoso futuro…..CRISIS.- Emilio Azcárraga se ha separado de la presidencia de Televisa porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos descubrió que “Milito” ha encabezado trácala y media a favor del América vía FIFA, con lo que las acciones de Televisa se han devaluado casi a precio de nada.

Saludos

