+ Se baja Duarte de la carrera universitaria

+ No hay piso parejo ni igualdad, asegura

+ Juan Ángel Chávez pide voto libre y secreto

+ Yanquis alargan su agonía en Nueva York

+ Castigo a Verstappen afectaría el primer lugar

“Hay nanita, la nerviolina que generó anoche el contingente Marino que desfiló por la de 20…”

Juan Pueblo

La renuncia de José Ramón Duarte a la candidatura rectoral de la UJED deja solos a Ramón García y Rafael Mier, con más posibilidades de triunfo del primero, visto el despliegue económico con que arrancó…..NÚMEROS.- La diferencia abismal entre García y Mier se advirtió en los acompañantes que llevaron uno y otro, pues Ramón llevaba un contingente de miles de universitarios, la mayoría traídos del CCH y la Prepa Diurna, mientras Rafael llevó solo concejales que, en diferencia a los otros, sí votarán…..RAZONES.- Esta mañana Duarte informó a medios que se baja de la pelea en virtud de que no hay piso parejo ni condiciones de igualdad en la competencia, mientras el magistrado Juan Ángel Chávez Ramírez aseguró que, de nueva cuenta, las tentaciones políticas amenazan el proceso electoral de la máxima casa de estudios, para lo que pidió voto libre y secreto…..ACCIONES.- Se supo también esta mañana que la situación se ha complicado, que la elección se ha apartado del propósito original de un proceso tranquilo, equitativo, parejo, algo que, se dijo desde los inicios, procuraría el Consejo Electoral que, sin embargo, brilla por su ausencia….. TAPADO.- No pocos de los asistentes a la asamblea de Morena de la semana pasada se fijaron cuando Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán se refirieron a Manuel Espino Barrientos, presente en la sesión, con reverencias y casi con fanfarrias. Sobresalió el detalle en virtud de la regañiza por la última derrota para casi todos los participantes en el proceso electoral del 2 de junio. La excepción fue Espino, que aparentemente cumplió con lo prometido. Los negocios de Manuel están aquí, pero radica en la Ciudad de México o Chihuahua, y no estaríamos seguros de que prefiriese venir a la alcaldía de la capital, desde luego que sería un buen cuadro, pero quién sabe si haya pensado en devaluarse tanto, porque por separado diríamos que el sueño de Espino Barrientos siempre ha sido la gubernatura, no le busquen…..CRISIS.- Muchos están más preocupados por el dinero que se llevarán o llevaron los ministros que renunciaron a la Suprema Corte de Justicia, aunque es natural reconocer que tienen sus derechos como para llevárselo. Son conquistas ganadas con trabajo, con esfuerzo. Mucho más ganados que el dineral que se está invirtiendo en Cuba, dicen muchos, y precisan que debíamos preocuparnos más por la crisis por ausencia de juzgadores y no por el dinero. Quién sabe en manos de quién quedará nuestra justicia y la malmodeada Constitución General de la República…..BARREDORA.- Dodgers quisieron llevarse anoche la Serie Mundial, pero se toparon con un Yanquis poderoso que sacó a cuentagotas el nivel que los tiene en la disputa del gallardete. Hoy tendremos el quinto de la serie y si ganan los californianos se acabó el corrido. Es que los cartones marcan una diferencia abismal de 3-1 para los angelinos y, con cualquier equivocación neoyorquina, se llamaban…..DECEPCIÓN.- Este fin de semana la Fórmula Uno se corre en Brasil, donde el mexicano Sergio “Checo” Pérez intentará sacar la casta que ha dejado guardada en los lockers en todo lo que va del campeonato. Ayer destaparon la posibilidad de que sancionen a Max Verstappen por fallas en el Gran Premio de México, que pudiera costarle cinco lugares y varios puntos, con lo que quedaría expuesto ante Lando Norris de perder el primer lugar en la lucha de pilotos. Por suerte, para Red Bull, estamos en las últimas competencias y, para que ocurra lo peor es necesario que Lando haga puros triunfos y Max solo derrotas.

Saludos

