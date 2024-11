+ Ridiculizan la elección de Rector en la UJED

+ Creen que están ante la elección del “Rey Feo”

+ Rafael Mier y seguidores toman el Edificio Central

+ No lo dejaremos hasta que se limpie el proceso

+ Interrumpimos nuestro periodo vacacional

“Cuando no se reparte bien el botín, hay motín…”.

Armando del Castillo Franco

Alguien confundió la elección de Rector de la UJED con la nominación de “La Flor más Bella del Ejido”, o peor aún, con la elección del “Rey Feo” de la kermés y, si no corrigen, no acabará bien ese proceso evidentemente amañado…..ALTO.- Esta mañana la nota la dio el candidato Rafael Mier, quien salió a asegurar que el Consejo Electoral ni siquiera le ha respondido a su solicitud de registro, a pesar de que cumple con todos los requisitos de la convocatoria…..FUERA.- El mentado Consejo Electoral rechazó a Mier porque una o varias firmas no corresponden, dejando de lado la preparación, la capacidad y el conocimiento que, al final serían los elementos más importantes…..REACCIÓN.- Ante las circunstancias, los seguidores del doctor Rafael se apoderaron del Edificio Central de la UJED, que no desalojarán hasta que limpien el proceso y por el que al menos dos universitarios reconocidos entre lo mejor de la Universidad, Nadia Mejía y José Ramón Duarte, prefirieron declinar en virtud de lo viciado del proceso, de las cartas marcadas o los dados cargados con que quieren hacer la nominación…..TRUCOS.- La elección está viciada de origen, por tanto debe reponerse, puesto que el Consejo Electoral no es imparcial, sino todo lo contrario. Busca privilegiar a Ramón García, supuesto enviado del Bicentenario –así lo dijo-. Respecto a lo que el gobernador Esteban Villegas, minutos más tarde, negó y subrayó que toda su vida ha respetado a la Máxima Casa de Estudios y “no intervine nunca en una elección cuando fui líder de la FEUD…”…..FRENO.- Antes, la plana mayor del Movimiento de Regeneración Nacional, encabezada por Lourdes García Garay, pidió al gobierno que “saque las manos, que la intervención en algo que no le compete se pasa del cinismo y no la admitimos los universitarios…”, según palabras de la senadora Margarita Valdez…..TRACA TRACA.- El proceso de sucesión rectoral, dicho en otras palabras, ya se salió de control. Tiene que reponerse, limpiar las dudas que todo lo envuelven, mejorar de ser preciso la convocatoria y propiciar una elección creíble, confiable y justa, repitió Valdez, a lo que el mandatario llamó a rueda de prensa para negar, como ya se los platicamos…..VISIÓN.- Alguien tiene que utilizar la prudencia y retomar el curso del proceso, pero desde las condiciones que se están pidiendo desde el principio: Piso parejo para todos, y no nada más para uno. Si no lo hacen, es previsible que los ocupantes del Edificio Central no desalojarán para dar paso a otro episodio lamentable en la Universidad Juárez del Estado de Durango, en el que, de no avanzar el pedido de igualdad, se correrá el riesgo de paralizar las escuelas en el corto plazo con las consecuencias lamentables que aquello puede traer…..RELEVO.- Incluso, propusieron esta mañana en la asamblea morenista que se elija un nuevo Consejo Electoral en el que se considere a los universitarios de mejor reputación, tanto estudiantes como maestros y directivos, dado que los nombres que lo integran no precisamente están considerados dentro de ese supuesto…..PRESIÓN.- Es que, uno o dos de los integrantes del Consejo Electoral Universitario no están en Durango y se han emitido decisiones que, desde luego, no fueron aprobadas por la totalidad de sus integrantes. Por eso se propuso esta mañana que se seleccione a personas respetadas y con calidad moral para desempeñar el complicado papel que tienen a cuestas…..VACACIONES.- La semana pasada avisamos a ustedes que desde entonces iniciábamos un periodo vacacional, quizá inmerecido, pero hoy, los sucesos universitarios obligan a interrumpir ese descanso. Vale la pena…

