+ Gana Trump la Presidencia de Estados Unidos

+ Ahora sí, agárrense, cumplirá las mil amenazas

+ Amenazó al primo Elon Musk y se cayó Tesla

+ Aumentará impuestos generalizados a México

+ Ah periodistas, inventando candidaturas: Adame

“Maicean a ministro, acaban con la Corte…”

Juan Pueblo

Ahora sí, persignémonos, por que nada ni nadie detendrá a Donald Trump el hacer efectivas las una y mil amenazas proferidas hacia México, sus gobernantes y su pueblo durante la campaña…..LOCURA.- Trump venció de manera inobjetable a Kamala Harris y, con eso, logró la aprobación mayoritaria para hacer las una y mil locuras con que nos estuvo amedrentando durante meses…..RIESGOS.- Donald, para ganar seguidores, estuvo hablándole al oído a muchos gringos y a no menos latinos que para nada quieren saber de sus orígenes. Prometió muchas locuras que, quién sabe a dónde llegará y cuánto podrá afectarnos. Respecto del fentanilo y otras yerbas en las que el pueblo nada tiene qué ver, estuvo tirando peroratas a todos los mexicanos, no nada más a quienes lo producen y lo venden. Nos llamó a todos criminales, violadores, asaltantes, etc., etc., cuando, no negamos que pudiesen filtrarse algunos millones de indecentes, pero no lo somos todos, no puede generalizar. Amenazó a la presidenta Claudia Sheinbaum de cobrar un 25% de impuestos a todo lo que compre o venda México, de modo que la amenaza es para todos. Tendremos la oportunidad de conocer a nuestra jefa de la nación, esperando que no se agache como su antecesor y defienda al país como es obligado. Subrayar que Trump, aún siendo candidato, canceló la llegada de Tesla a Monterrey en la que Durango había fincado grandes esperanzas de convertirse en proveedor de partes diversas a producirse acá, ya nos dio en la torre aún sin ser mandatario. También decir que es el principal enemigo del nearshoring en México, por el que pretendían venir al país unas 400 grandes empresas chinas que algo le dejarían a Durango, pero…..LEÑAZO.- La desaparición del Poder Judicial fue acelerada por la corrupción de muchos de los impartidores de justicia. El que un ministro haya votado en contra de la inconstitucionalidad –se dice desde hace días- solamente puede entenderse que le llegaron al precio. Que al final operó la de siempre, la del poderoso caballero que es Don Dinero y que, además, siempre ha permeado entre los administradores de la justicia. La síntesis: Los pueblos tienen los gobiernos que soportan y la Corte que merecen…..SILENCIO.- Guillermo “Gato” Adame quería la candidatura a la alcaldía de Durango, pero…se brincó las trancas. No avisó, o avisó poquito al gobernador Esteban Villegas, razón por la que sorprendió a la fanaticada al anunciar que: “sigo al frente de la Secretaría de Educación, es un trabajo tan bonito que me ha permitido buscar el quinto lugar nacional en aprovechamiento…”. O lo que es lo mismo, “dijo mi amá que siempre no…”. No hace mucho contó que el trabajo en la jefatura edilicia capitalina es no bonito, sino hermoso, y que estaba más puesto que un calcetín para trabajar al frente del gobierno capitalino. Ayer dijo que todo es amarillismo de los politólogos, que él nunca ha levantado la mano, aunque…ya entrados en la plática, ahí como no queriendo admitió que el tema lo expondrá en la siguiente reunión de gabinete. Precisar que si no pidió el salvoconducto respectivo, sus posibilidades quedan reducidas a cero, o no tan gacho, quedan reducidas a lo que diga Esteban…..TAPADA.- Entonces, de caérsele al “Gato” la candidatura, revive y con más enjundia la síndico Alicia Gamboa, cuyo futuro más bien se atoró en el argüende gatuno, toda vez que la más “estebanista” de las “estebanistas” es ella, con lo que tiene “amarrada” la postulación…..CHISMES.- Escuchado el pasado fin de semana en el Autódromo “Hermanos Rodríguez” durante el Gran Premio de México de Fórmula Uno: “Yo no me robé un peso. Salí del gobierno de Durango con una indemnización de 2 millones de pesos, pero todo dentro de la ley…”. O sea, hay que pedirle disculpas a José Aispuro y pedirle que, de ser posible, regrese…

Saludos

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...