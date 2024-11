Siete días de grilla

Es bueno para Durango que la Presidenta Claudia Sheinbaum haya preferido a nuestra entidad por sobre otras del país. Ojalá que la visita se aproveche y deje cosas importantes.

Las necesidades de la entidad están bien identificadas: caminos, salud, agua potable, seguridad y empleo. Las nuevas carreteras ella las prometió en campaña, de modo que, tomémosle la palabra.

La entidad sufre por caminos viejísimos, particularmente la carretera Francisco Zarco, que parte de La Granja y termina en Guanaceví. Nada más por costumbre se les dice carreteras, pero en realidad son caminos de terracerías más agujeradas que el queso gruyere.

Varios tramos del trayecto a Guanaceví son un verdadero predicamento por el que tiene que irse a cinco o seis kilómetros por hora, en serio, y eso ya debe superarse. Aparte, el camino de Mezquital a Nayarit, que también es un sueño antiquísimo, ya necesita una buena asignación presupuestaria para terminarlo de una buena vez, lo mismo que el trayecto a Jalisco.

El gobernador Esteban Villegas conoce mejor que nosotros las necesidades de la entidad. Ojalá y que sepa venderlas ante la jefa de la nación y que pronto veamos un cambio que resulta inaplazable.

Ese es el plus de la visita que tendremos hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum, ojalá que nos deje lo que tanto hemos esperado de la Federación.

Entre las muchas peticiones que se llevó en su regreso la Presidenta Claudia Sheinbaum, están los dolorosos lamentos de más de cien familias que perdieron a su madre, esposa o hija en la meningitis micótica.

El tema lo trajo de nuevo a la escena la senadora Margarita Valdez, quien a mitad de semana informó que los familiares de las mujeres desaparecidas están exigiendo, y con razón, castigo para los responsables.

La meningitis –recordemos- fue creada por varios médicos, por buena o mala suerte, amigos del gobernador Esteban Villegas, por tanto impunes a pesar del fallecimiento de más de cien mujeres y un hombre.

“Los familiares de las víctimas de la meningitis no están solos. Nos hemos echado a cuestas la tarea de acompañarlos hasta donde sea neceario para que se conozca lo que no se ha sabido por razones obvias…”, dijo Margarita en un mensaje divulgado en redes.

Sobra decir que ella encabezó el contingente que se apersonó ante la Presidenta Sheinbaum para pedirle justicia a más de dos años de aquella horrible tragedia absolutamente creada por personas poco o nada profesionales y por lo que no hay nadie tras las rejas.

Nunca esperamos cosa buena si llegaba a triunfar Donald Trump en la elección presidencial de los Estados Unidos. Ahora, como dicen los que dicen, a disfrutar lo votado.

Es que, queda científicamente comprobado que quienes inclinaron la balanza gringa a favor de Trump fueron los latinos, que en masa acudieron a respaldarlo en las urnas.

El problema es que Donald ya lo había advertido, llegando a la Casa Blanca cambiarían muchas cosas respecto a la inmigración, T-MEC y nearshoring, pues los gringos lo consideran una competencia desleal, hacer vehículos con mano de obra y materiales baratos y revenderlos en la Unión Americana. Quizá hay razón en la molestia, pero de ninguna manera cabe incrementar los impuestos y generalizarlos, nada más para cumplir una promesa de campaña.

Sobre la inmigración, hay mucho para preocuparnos con la desaparición del “parole in place” creado por Joe Biden para que inmigrantes que llegaron sin papeles pudieran casarse con hombres o mujeres gringos para obtener la residencia legal.

Son muchos millones de personas provenientes de todas partes del mundo que se han casado de esa forma, solo para obtener papeles, pero aunque será muy costoso y doloroso, dice el propio Trump, deben irse. Esperar diez años para entonces intentar regresar de manera legal.

Aparte, Donald Trump invita a Robert Lighthizer, ampliamente conocido por su experiencia en el manejo de aranceles en el comercio mundial, de modo que va en serio su amenaza de subir impuestos generalizados.

Trascendió ayer por la tarde que el próximo mandatario gringo fichó al mejor experto en cosa de impuestos a las mercancías, como para definir lo que mucho estuvo amenazando a México, China y otros.

Recordemos que todavía el martes de la elección recordó que si México no reduce la llegada de migrantes, de fentanilo y el ingreso de malosos al vecino país, nos cargará un aumento a los impuestos de lo que se compre o de lo que se venda.

Varias veces, Trump ha echado pestes contra el nearshoring que aparentemente tiene un boom en México, pues él cree que es táctica china para acercar los autos asiáticos al mercado más grande del mundo, el de los Estados Unidos, y pagar cualquier cosa de impuestos.

Nuestro país, y no se diga Durango, tienen muchas esperanzas en el nearshoring, que vengan y sigan viniendo las grandes marcas chinas a México, pero…Trump está poniendo marcación personal a esas industrias que están llegando a nuestro país, y eso no es bueno para nosotros, sino todo lo contrario.

La sorprendente y fugaz aparición de Guillermo “Gato” Adame en la lucha por la alcaldía de Durango nada más vino a descuadrar los acomodos que había logrado la fanaticada.

El cuento creció el día que el felino apareció ante los fotógrafos cruzando cuatro dedos (gato), todavía están ahí cuatro o cinco espectaculares, en lo que han de haber salido. Los pagó esa revista, dice Adame sobre esos anuncios gigantes que, desde luego, sí le creemos.

Luego, reveló que en realidad él estaba procurando las candidaturas no nada más del PT, sino la del PRI y de pasada la del PAN, además de que el gerente del Partido del Trabajo le había confiado la posibilidad de buscar la estafeta verde y guinda, de modo que de cuajar todas esas posibilidades iría en caballo de Hacienda.

Solo que, algo pasó: no avisó a quien tenía que avisar y solito se echó a volar, pero pronto, imaginamos, chocó con Alicia Gamboa, la más “estebanista” de las “estebanistas” y ahí se ..ingó te quería.

El miércoles, el puma, es sinónimo de gato, para que no vayan a pensar otra cosa, salió a aclarar paradas: “Soy Secretario de Educación y estoy muy a gusto en la chamba…”. “Además es un trabajo muy bonito…”, aunque había dicho que el gobierno de la ciudad capital también es algo apasionante, que sería un honor para él encabezarlo, pasión que, sin embargo, ese día empezó a borrarse de forma por demás entendible y explicada.

Es de subrayarse y mantenerle marcación personal a José Ramón Enríquez, quien según estudios que se llevaron Luisa María Alcalde y Andy está por encima de todos en Morena.

Aparte, los que saben sostienen que por paridad de género, en Gómez Palacio será mujer, mientras en la capital hombre. Si fuese así, el mejor es Enríquez.

Si hubiera cambio en los propósitos, que fuera mujer y no hombre, entonces estarán en la pelea Margarita Valdez y Sandra Amaya.

Reconocer que José Antonio Ochoa sigue estando por encima de todos, según los últimos sondeos, gracias a la buena obra que está haciendo en la alcaldía, pero…queda sujeto a que se aplique la iniciativa de CSP para que se elimine la reelección de cualquier cargo de elección popular.

Seguimos creyendo que esa iniciativa sería un balazo en el pie de Morena, pues la mayoría de sus cuadros importantes son figuras que han crecido gracias a la reelección y a las listas plurinominales.

O sea, pegaría directo a los morenistas y de ahí en adelante a cientos o miles de priistas y panistas que van de cámara en cámara sin pasar por una verdadera elección. Siempre plurinominales y la mayoría de las veces por reelección, por eso creemos que no prosperará, aunque está por verse.

Un verdadero golazo sería que aterrizara la iniciativa de Claudia Sheinbaum para evitar que los políticos se reelijan en cualquier cargo de elección popular y de paso acabar con la figura plurinominal.

Veíamos el día del jaloneo entre Alejandro “Vandalito” Moreno y el “bellaco” Gerardo Fernández Noroña la debilucha intervención del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del meritito Yucatán, que ya se hizo viejo y siempre aparece si no como diputado, como senador, pero toda su vida se la ha pasado de Legislatura en Legislatura Ya chale con esos esperpentos.

Ojalá y que esta iniciativa se hubiese convertido en ley hace 15 ó más años. Políticos odiosos como el mencionado Ramírez Marín; Carlos Romero Deschamps, Manlio Fabio Beltrones, Miguel Ángel Osorio; Joaquín Hernández Galicia, la afamada Quina, Fidel Velázquez y muchos que escapan a nuestros apuntes de allá y de aquí que (muchos ya mejor en otra vida) prefirieron morir con la curul bajo el brazo que dejarle la oportunidad a las nuevas generaciones.

Eso es lo que están pagando el PRI y el PAN, los yerros del pasado que nadie fue sensato como para advertir el tobogán que les estaban construyendo en la oposición.

Aunque, recordemos que Morena propuso hace un par de años la iniciativa para tumbarle el 50% de las prerrogativas a los partidos políticos. Se subió al pleno, y a la hora de votar, los legisladores morenistas fingieron demencia y se fueron todos al baño. Se rechazó la propuesta.

Simpatías mil se agenció Donald Trump un día después de su victoria en las urnas, cuando propuso frenar las guerras que agobian al mundo para que no muera nadie más.

Anoche, el primero en tomarle la palabra fue Vladimir Putin, que le aceptó la idea y sugirió una llamada de inmediato para detener la infructuosa y cruel guerra entre Rusia y Ucrania que ha acabado con la vida de miles de personas, la mayoría inocentes.

La masacre despiadada en la Franja de Gaza, en mucho ha sido por el respaldo económico de Estados Unidos a Israel. También aconsejó detener la absurda guerra que suma ya más de año con cientos de muertos de un solo lado.

Ojalá que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, escuche a Trump y convenga con sus contras el freno a las hostilidades disparejas y crueles en las que ha muerto mucha gente inocente.

Tan sencillo hubiera sido designar rector de la UJED a Ramón García sin darle ninguna explicación a nadie, como se ha hecho en muchos casos y todo mundo, es posible, hubiera doblado las manos.

O sea, se hubieran evitado estos desagradables jaloneos entre Rafael Mier Cisneros y los integrantes del Consejo Electoral Universitario. Creemos que eso hubiese salido más barato.

Ahora, vista esa indefinición, medio mundo le adjudica al Bicentenario tener no la mano, sino el cuerpo entero metido en la elección para que “gane” García.

No sabemos si B-1 (Esteban) está dispuesto a cargar con ese muertito del que ya sabe la Presidenta Sheinbaum, pero que no pinta para terminar bien en el corto plazo.

Ya en serio, les hubiera salido más barato inventar una asamblea en lo oscurito en la que “las multitudes… se pronunciaron de viva voz…” por el hermano de ya saben quién.

Si tantito me apuran, todavía es posible hacerlo, que nos digan quién quiere de Rector el señor gobernador y asunto terminado, sin entrar en detalles o argucias legales o legaloides para subsanar una anomalía.

El ministro Alberto Pérez Dayán le dio una sopa de su propio chocolate a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si vendió su traición, se entiende, le llegaron al precio, y si no, qué zonzo.

Pérez Dayán dijo durante un tiempo que iría junto a los ocho ministros necesarios para frenar la Reforma Judicial, pero en el ínter le sacaron una acusación por acoso sexual entre su personal y…terminó traicionando a nuestra Carta Magna.

Y miren que la animadversión que empezó Andrés Manuel López Obrador creció en función de la corrupción que todo lo domina al interior del alto cuerpo colegiado.

Poderoso caballero es Don Dinero, reza la vieja creencia popular y, aunque dio pelea la Corte, al final las mismas indecencias de que los acusaron terminaron ahogándolos.

Nada más con que no venga a salirnos el señor ministro, así con minúscula, que lo hizo por México y la protección de los mexicanos, porque entonces sí lo enviaremos a “chin” “chi” “lagua…” sin consignación y sin derecho a amparo.

Ante la situación que se presenta actualmente en el tema de la reforma judicial, se presenta un escenario ya no de crisis, sino de una ruptura constitucional, donde la sentencia puede dejar de tener efectos vinculantes y puede quedar una total indefensión para los ciudadanos.

Actualmente se presenta una pugna por el significado de la Constitución, al recordar que actualmente la Carta Magna dice que quien tiene la última palabra en materia constitucional es la Suprema Corte de Justicia, la cual en polémica votación ya avaló la reforma y dicha sentencia se debe acatar, por lo que los mexicanos ya no están en un escenario de crisis, sino en uno de ruptura constitucional.

Esto es gravísimo porque afecta toda la cadena normativa del país, afecta tanto que los particulares se van a quedar en total indefensión, porque acatar o no desacatar estaría a consideración de cada uno.

Ante esta circunstancia, es necesario hacer un llamado a la cordura y a la responsabilidad, pues es muy grave lo que pasa, no es una cuestión menor, nos estamos jugando mucho más que una elección de ministros y ministras, se le está quitando fuerza normativa al Derecho.

Y si no tenemos el Derecho, alguien que nos proteja de abusos de autoridad, de que alguien viole nuestros derechos y no tengamos a dónde acudir para decirles que esto no es cierto, necesitamos que alguien independiente o imparcial me dé la razón y le dé a cada quien lo que le corresponda.

Ahora será la ley de la selva, donde la fuerza vale más que cualquier otra cosa, todos hemos tenido en algún momento esa sensación de indefensión ante una injusticia personal o colectiva, y la única forma para compensar el daño, encontrar a los culpables, es el Derecho, son las sentencias, los jueces que puedan dictar una sentencia y definir castigos, lo cual ahora quedará, por lo que se ve, en manos de una tómbola, de la suerte o de la Lotería…

