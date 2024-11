Siete días de grilla

Sí que será un problema nominar al candidato o candidata de Morena a la Presidencia Municipal de Durango, porque hay unos veinte aspirantes y… siguen apareciendo prospectos que aseguran traer la luz divina.

La última semana vimos un adelanto de lo que nos espera nada más en la selección del candidato o candidata. Llovieron encuestas en las que como siempre, todos van punteando.

Luisa María Alcalde y Andy, los líderes del movimiento, aseguraron en su visita a esta capital que Morena debe arrasar en Durango, que debió arrasar desde la pasada elección, pero alguien a su estilo torció la realidad y prefirió unas cuantas monedas, bueno, no lo dijeron pero lo dieron a entender.

Ahora –dijo Andy- se escogerá al que califique mejor, al que garantice el triunfo en las urnas, al que acepte la fanaticada y los demás tendrán que dar un paso de lado, no les dijo que ganará el que publique más encuestas, porque si a esas vamos, cualquiera con billetes será el “ganador”.

Alguien está confundiendo las reglas y se acoge a ellas de acuerdo a su interés. Por ejemplo, unos dicen que por paridad de género van mujeres tanto en Durango como en Gómez Palacio y que para no errarle, en Lerdo va hombre, aunque es hombre el que manda ahora en esa parcela.

Acá, lo innegable, que si es mujer, la más aventajada es Margarita Valdez, seguida solamente por Sandra Amaya, pero si es varón, el mejor posicionado en este momento se llama José Ramón Enriíquez, que figura casi un puntito arriba de la doctora. Están empatados pues, pero todo sujeto a la decisión de género

Y en Gómez Palacio, dominios aparentes de Marina Vitela, tendrá que enfrentarse a su amiga Betzabé Martínez, aun cuando la mejor posicionada en las últimas semanas es Betzabé. Hoy mismo vimos la reseña fotográfica de su sesión informativa de ayer sobre la reforma judicial, en la que mostró músculo y juntó a varios cientos de vecinos.

Y a los principales prospectos de Morena en ambos sexos, hay que añadirle al largo listado a: Cinthia Monserrat Hernández, Marta Olivia García, Araceli Silerio (primero las damas); Iván Gurrola Vega, Iván Ramírez (asegura alguien que el ex delegado de Bienestar va confiado, recio y quedito, que no le busquen, que el “tapado” es él, que ya la pidió y ya se la dieron, “pedida y dada” pues, como la canción original de Polo Urías y La Máquina Norteña), además de Otniel García Navarro, Jorge Álvarez y otros que oprobioso sería mencionarlos dado que a medida que se alarga la lista, la posibilidades tienden a encogerse, a hacerse chiquitas. En las listas reales, según confesiones, figuran una veintena de prospectos, lo que obliga una primera cernida que tendrá que darse pronto, porque son muchos los suspirantes y muchos los problemas que surgirán una vez que se tome la decisión.

Llegó a nuestras manos el último estudio de Massive Caller en el que revela quiénes además de los morenistas estarán buscando la alcaldía que ahora ocupa José Antonio Ochoa y, vaya que son datos interesantes.

Sostiene la mercadóloga que vistas las cosas así de pronto, Morena pudiese ganar aquí con un 31.8%, mientras que el PAN tiene 25.3% de probabilidades, por 18.2% del PRI. Más abajo, pero muy lejos, Movimiento Ciudadano figura con 5.3%, el PT con 3.75% y el Verde con 1.3%.

Esos datos son interesantísimos, porque confiarían que en una hipotética alianza opositora, el PRI tendría que unir fuerzas al PAN. Solamente así habría perspectivas de vencer a Morena.

Luego, avanza la encuesta al interior del PAN, José Antonio Ochoa tiene un 65.3% de probabilidades, mientras Jaime Mijares Salum tiene 11.1%, muy lejos de los trofeos, y Alejandro Mojica figura todavía más retirado con 9.7%. O sea, hay más razones para pensar en que el PRI se una al PAN, aunque el PRI prepara todo para irse por la derecha.

Es que en el PRI puntea preferencias Alicia Gamboa con 30% sobre Ernesto Alanis que tiene 11.3%. Aparentemente nadie pudiese arrebatarle la candidatura en el Tri, aun cuando Toño Ochoa le saca más del doble de posibilidades de vencerla.

Mientras tanto, en el Partido del Trabajo el único prospecto es Gonzalo, con 54.5%, diez unidades menos que Toño. Nótese que en el PT no apareció ya Guillermo “Gato” Adame, de modo que Alejandro tendrá que fletarse o empezar a buscar un buen prospecto, que quiza no encuentre en ninguna parte, dado que su mancuerna infernal, Primitivo Ríos, está muy verde como para tanto.

No obstante la calificación pobre de Movimiento Ciudadano a nivel partido, Martín Vivanco figura con un 46%, casi 20 puntos debajo del actual alcalde. Le sigue en perspectivas Jorge Salum, pero con un paupérrimo 15.6%, y todavía más lejos Patricia Flores con 6.3%.

Los números que nos comparte Massive Caller sobre los jaloneos en Morena precisan que Enríquez suma 22.2% de probabilidades, por 21.5% de Margarita Valdez, un 11.1% de Iván Gurrola Vega, un 10.4% de Sandra Amaya, un 8.3% de Cintia Mont, un 3.5% de Marta Olivia García y un paupérrimo 1.4% de Araceli Silerio.

Los números, para los entendedores, son claros. Unos tienen posibilidades, otros no, pero lo cierto es que le están haciendo la lucha todos y cada uno por su lado tiene la esperanza de que venga un milagro que les mejore perspectivas. O sea, para resumir, de ninguna manera puede descartarse a nadie, todos tienen perspectivas y las tendrán hasta que salga humo blanco.

Merece comentario aparte el dato que nos comparte Massive Caller en su segmento de “votaría usted por la reelección de José Antonio Ochoa…”. Un 52.4% respondió afirmativamente y un 47.8% lo haría de manera negativa.

Luego en el renglón de “por cuál partido político votaría usted…”, Morena está con 30%, PRI con 25.8%, el PAN con 13.8%, lo que nos precisa que el PAN pudiese ganar nada más si el abanderado resulta José Antonio Ochoa, cuyas perspectivas dependen de la iniciativa anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, de que sobrevivan las posibilidades de la reelección.

El estudio de marras subraya las cosas que pasan en Gómez Palacio, pues allá Betzabé Martínez tiene un 26.4%, por 22.5% de Marina Vitela y un alejado 14.0% de Alejandro Mata.

Y casi al final de la narrativa, sobre la pregunta de si “Votaría usted por Leticia Herrera para una reelección”, el 50.8% dijo que no votaría por ella, mientras un 48.4% respondió afirmativamente.

Advertir que hay otros números bastante interesantes sobre la región lagunera, pero el espacio se nos termina, aunque…le seguiremos en los próximos días.

El problema de la violencia en Sinaloa está arrastando al desastre a cientos o miles de duranguenses que viven de la industria turística. Si alguien está preocupado por eso, bien, y si no, más le vale empezar a preocuparse.

Las agencias de viajes locales no nada más han tenido que despedir empleados, sino que han cerrado por no poder pagar salarios, renta e impuestos.

La situación de este momento es peor que la vivida en la pandemia por el coronavirus, porque entonces y a pesar de las circunstancias, sí aparecía alguien con necesidades de viajar al puerto o viceversa, comentan.

Y ahora, nada más para imaginarnos el tamaño del problema, los promotores turísticos están invitando a periodistas a viajar a Mazatlán con todo pagado y uno o dos solamente han aceptado viajar. Ni regalados admiten el viaje, dicen.

Subrayan que a pesar de que el choque entre grupos está en Culiacán, de pronto Mazatlán quedó convertido en un desierto entre edificios, restaurantes, hoteles y otros negocios.

Tenemos informes de que han llegado varios cruceros, y la gente, al fin informada, sí se da su tiempo para caminar por Mazatlán, pero de la misma forma se retiran con prisas por el mismo miedo.

Triste y lamentable que cientos o miles de familias dedicadas al turismo están atravesando por tan terrible situación en la que no venden ni para pagar cosas elementales como sueldos, rentas, teléfonos, etc., etc.

La circunstancia adversa obliga la intervención de nuestras autoridades estatales y federales y, como en la pandemia, echarles la mano de la mejor manera posible antes de que muera esa industria tan generosa en tiempos normales.

Al parecer hay algo que no checa en las reformas que se proponen en el tema de prisión preventiva, pues no se incluirán delitos como la defraudación fiscal ni el narcomenudeo, pero sí se podrá afectar a líderes sociales, periodistas, madres buscadoras, entre otros ciudadanos.

La siguiente semana no será fácil en el Senado de la República, pues entrará en discusión la destrucción de más de 32 organismos autónomos, entre ellos la Cofece, el INAI, la Comisión Reguladora de Energías, en una situación que generará circunstancias lamentables que preocupan a nivel internacional, porque pueden afectar la instalación de empresas en el país.

También se discutirá la prisión preventiva oficiosa, donde lo único que eliminaron fue la defraudación fiscal y el narcomenudeo, por lo que no existirá prisión preventiva oficiosa para los que se demuestre, de manera evidente, que cometen estos ilícitos.

Pero lo sorprendente es que esta medida sí se aplicará para líderes sociales, periodistas, para quienes levanten la mano exigiendo justicia y tratamiento para los niños con cáncer, para madres buscadoras que hacen evidentes circunstancias delicadas.

Esta medida se podrá aplicar en cualquier delito, sin importar lo que las personas hagan, solamente si levantan la voz e incomodan al gobierno los llevarán a la cárcel, donde mientas investigan, podrán permanecer como mínimo 2 años tras las rejas.

Porque además no habrá una figura de amparo, porque la destruyeron, con una Comisionada de Derechos Humanos que en el 99.99 por ciento de casos se quedó callada.

No cabe duda que los ciudadanos estarán en estado de vulnerabilidad, no se legislará para proteger a los más desprotegidos, a los que requieren el apoyo de todos, se protegerán otros intereses, no a los más indefensos.

La próxima semana será el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula Uno en el que tendremos de nuevo la participación del mexicano Sergio “Checo” Pérez, a quien más de uno lapida por sus errores y su “próxima expulsión de RB”.

No pocos son los que auguran la salida del tapatío de Red Bull, producto de sus resultados pésimos en el año, aun cuando “Checo” los sigue parando de forma contundente: “No digan mentiras, o digan lo que quieran, yo tengo contrato por dos años más en Red Bull…”.

Las Vegas pudiera servir a su compañero de escudería, Max Verstappen, para asegurar el Campeonato Mundial, que aún ostenta, pues de subirse al podium alargaría su distancia de Lando Norris.

Pérez, también hay que decirlo, ya no alcanza a su compañero y tampoco podrá recuperar el segundo lugar ahora en manos de Norris, pero por lo mismo quizá le orillaría a una mejor participación, ya sin ningún tipo de presión.

Ojalá pudiesemos estar en Las Vegas, pero…no me ha llegado la Visa, o me pudiera llegar en cualquier momento, pero…cada vez se diluyen más esas posibilidades.

