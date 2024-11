+ Ahora dice el # Adame que sí la quiere

+ Voy con todo, por arriba y por abajo: JRE

+ Margarita y Sandra puntean entre féminas

+ Reaparece “La China” Gaby Hernández

+ Iván Gurrola pisa talones a Enríquez

“Tantas veces me dejaste caer, que aprendí a levantarme…”

Anónimo

Nada, que Guillermo “Gato” Adame nos trae como sus tontitos. Un día dice que sí, al siguiente que no y ayer que siempre sí, que sí acepta la candidatura priista, no obstante la “melé” que se está formando en el área tricolor, puesto que ayer también levantó la mano Gabriela “La China” Hernández, y como para que se calienten y entren, sacó de entre sus ropas una encuesta en la que aparece en primer lugar, muy por encima de la más “estebanista” de las priistas, Alicia Gamboa, y mucho más lejos del felino Adame, que ni siquiera registra en el estudio, quizá debido a que la encuesta se levantó una vez que anunció que siempre no quería queso. Esto quiere decir que habrá amontonamiento a la salida entre tres buenos prospectos. Aparecerán los “mad.erazos” por encima o por debajo de la mesa. Subrayar que aquí frente a Contacto Hoy apareció un anuncio espectacular de “La Guadaña” Yáñez, en el que muestra su rostro y una frase en la que ofrece “trabajar por Durango…”. Pensamos que ese mismo anuncio ha de estar en los distintos rumbos de la capital, y con lo que cuestan esos chistecitos que, desde luego, sacan de balance a más de uno. Se supone que eso está haciendo en la Cámara, trabajando por Durango, o como estilan, quiere decir que también ¿le vendría bien la Presidencia Municipal de Durango? Es pregunta eh, pero cargada de dudas, porque nos siguen pareciendo muchos los aspirantes, que desde luego nos vale, no son nuestros los partidos, pero sí advierten que habrá trompadas a buen nivel para definir las candidaturas. No olvidemos que Adame apareció en el escenario como prospecto del Partido del Trabajo y no del PRI, pues con eso el PT saldaría los buenos oficios del micifuz que se sacó de la manga en diciembre de 2015 para salvar al partido de Gonzalo, pues ya había perdido el registro. El Gato se sacó un as de la manga, hicieron un nuevo conteo de los votos en el que, mira la casualidad, “le habían anulado muchos votos al PT…”, O sea, la idea original del # fue jugársela con el PT, en el camino apareció la probabilidad del PRI y él de su propia boca soltó la idea de buscar la alianza con el PAN que, sin embargo, parece inamovible con la probabiliad reeleccionista de José Antonio Ochoa. ¿Verdad que no está facil…? …..ÁNDALE.- Anoche circuló de manera profusa la encuesta más reciente de “Algoritmo Durango Capital” (¿) en la que se refleja el estudio de la primera quincena de noviembre, en el que las clasificaciones en Morena son encabezadas por Sandra Amaya. Está a la punta con 28% de posibilidades de triunfo, por 26% de Margarita Valdez, en lo que debe considerarse un inconfundible empate técnico. Cynthia Hernández figura con 14% y Marta Olivia García con un 13%. Ese supuesto tendría validez si por paridad de género Morena se decide por el sexo bello. Habíamos dicho el fin de semana que si por el contrario, Morena se va con varón, ése sería José Ramón Enríquez, que liderea con 22.2%, le sigue Iván Gurrola con alrededor del 20% y más alejados Iván Ramírez, Otniel García y Jorge Silverio Álvarez. Enríquez aseguró ayer que por regla en Durango capital irá hombre, de modo que Sandra y Margarita, o Margarita y Sandra, tendrán que seguir picando piedra hasta mejorar esas posibilidades…..TÓMALA.- También comentamos, aunque de pasadita, que en Gómez Palacio Betzabé Martínez sigue encabezando las tendencias morenistas por encima de Marina Vitela a razón de 26.4% por 22.5% de la ex aspirante a la gubernatura. No es mucha la diferencia, pero los números reflejan que la mejor para el cargo sería Betzabé en este preciso momento.

