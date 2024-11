+ Falso, Gonzalo ni busca, ni será candidato

+ La aspiración gonzalina anda por otro rumbo

+ Un bandazo el cometido ayer por los morenos

+ El Gato Adame renuncia y se va a la pesca

+ La sucesión municipial se complica y mucho

“No soy lo que parezco, soy mucho peor, te lo juro…”

Roby Guevara

Alejandro González Yáñez, mejor conocido en el rancho y sus alrededores como Gonzalo, no será candidato a la alcaldía. Tiene muchas posibilidades de volver a serlo, pero…nadie podrá obligarlo a que la juegue…..ÁNDALE.- Las paredes contaron que Gonzalo no está buscando ninguna candidatura, al menos para el año venidero, de modo que…no deja de ser un bandazo el de los morenos que ayer unieron fuerzas para cerrarle cualquier posibilidad candidatil…..ATADURAS.- Cuentan los que vieron que el senador petista se carcajeó toda la tarde cuando se enteró de la encerrona que hicieron los morenistas para protestar por las supuestas posibilidades de ir de nuevo por la alcaldía. Se trató de una falsa alarma o de fuego amigo para impedirle la candidatura que…como decimos, no quiere ni aceptará aunque lo forcen…..FUTURO.- Alejandro está disfrutando como nunca el escaño federal, pitorreándose de más de uno que están intentando detener su marcha. Y para no extendernos, sugerimos a los que quieran escucharlo que volteen su cara hacia otra parte, porque no viene por allá…..APROBADO.- Sí deben preocuparse tanto morenos como opositores por las posibilidades de Guillermo “Gato” Adame, quien hoy temprano renunció a la Secretaría de Educación para dedicarse de lleno a la búsqueda de la candidatura municipal. Aseguran en el peinador que tras la aspiración del minino se ha conformado una trama por demás peliculezca en la que aclarado queda, todo lo inimaginable es posible, que Guillermo ha tejido extremadamente fino para hacerse no nada más de la candidatura, sino de la alcaldía misma y que para lograrlo mantiene vivas las esperanzas morenistas, por eso la revolución que armaron ayer las muchachas y muchachos de Lulú García, quienes exigieron a grito abierto que no permitan que se acerque Gonzalo ni por descuido a los dominios morenos. Aunque, para entonces, insisten los que saben, Alejandro ya acordó con quien tiene que acordar para hacerse de la estafeta morenista, y no para sí, sino para el micifuz, quien a pesar de los pesares no se duerme en sus laureles y los últimos días los ha dedicado al acercamiento con el Partido Acción Nacional, dado que en el probable caso de que no se haga con Morena, se podrá armar un trabuco por demás infranqueable con PT, PAN y muy probablemente PRI. Los asegunes indican que aunque Memo tiene apalabradas algunas cosas, todavía no puede darlo como hecho, pero de entrada, con su solo anuncio de que dijo su amá que siempre sí, ya se metió a la pelea. Pelea en la que está ya instalado y en primer lugar el doctor José Ramón Enríquez por lo que toca a los varones, y Margarita Valdez puntera en cuanto a las damas…..RESUMEN.- Algunos creen que los morenos se apresuraron a cerrarle la puerta a Gonzalo, que se fueron en banda o en falso, dado que las posibilidades de Alejandro están ya atadas desde hace rato y, pase lo que pase, el PT la jugará en serio, con posibilidades de vencer, y más si se alinean los astros como quiere el #…..NUMERITOS.- El rumbo que ha tomado la sucesión o reelección municipal todavía nos depara muchas sorpresas. Hay que estar atentos a todo lo que se mueve en torno a las candidaturas, porque la liebre puede saltar de donde menos se lo espera uno. Es el caso de los priístas, que tienen en el Gato, en La China y en Ali suficiente para entretenerse, máxime que los tres traen sus propias encuestas en los que por esas cosas que luego uno no se explica, los tres son punteros…..ÉPALE.- Mientras tanto, en MC no terminan de ponerse de acuerdo, pues unos días estuvo punteando Martín Vivanco y, no sabemos cuándo o cómo, apareció Jorge Salum y no nada más lo alcanzó, sino que lo rebasó. Algo no cuadra en ese partido, sobre todo ahora que Dante Delgado está en el hule. Cada quien hace lo que le parece, esté bien o esté mal, pero…es de suponerse que para que Vivanco apareciera en primer lugar antes debió consensarlo con sus pares, de modo que, comprobado queda, no hay uniformidad de criterios y tampoco de planes…..ASPIRANTES.- Entretanto, Gerardo Villarreal Solís, del Verde, también pasa lista de presentes. Levanta la mano y se apunta al menos por ese partido para la candidatura, aunque…sobra decir que también la quiere por Morena y PT, que desde luego, parece más sencillo que el camello pase por el orificio de una aguja a que Gerardo avance en la suspiratura…..CAMPANADA.- Interesante, mucho muy interesante el anuncio ayer del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de MC, quien advirtió que su estado deja el pacto federal en virtud del maltrato que ha recibido de la Federación, se queja de que antes que ayudar, el Gobierno Federal lo ha sangrado desde siempre. Y como los ejemplos cunden, se rumora que muy pronto habrán de imitarlo Samuel García, gobernador de la entidad más industrial de México, Nuevo León, y también de MC, pero no solo eso, sino que otros casos como Coahuila y Aguascalientes, prianistas, que también se sienten perjudicados por la Federación, estarían levantando la voz para salir de ese desventajoso acuerdo. Échense ese trompo a la uña…

Saludos

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...