La columna Kiosko, una de las mejor informadas de El Universal, sugiere este día que en Morena “están cargados los dados” para que el candidato a la alcaldía de la capital sea José Ramón Enríquez…..ALBOROTO.- El “alboroto” que –dice- traen en Morena en Durango se le atribuye a Gonzalo, aunque los enterados aseguran que Alejandro no trae ningún “alboroto”, puesto que ni busca y no acepta ninguna candidatura, como dijimos ayer. Además de que las pretensiones del senador petista, sostienen los enterados, ya están cuajadas en las alturas…..LÓGICA.- Kiosko, repetimos, es uno de los espacios de análisis político mejor informado de México, según recuentos, y solamente tendría una lógica, que en los hechos Gonzalo se haya enterado en algún lado que, efectivamente, jugarán con cartas marcadas, que todo está apartado para Enríquez, a quien le reconoce puntear en los distintos estudios de mercado, con una delantera que pudiese asegurarle la estafeta morenista…..SILENCIO.- Una de dos, o Gonzalo ya sabe todo, o le llegaron tarde los informes a Kiosko, porque justo ayer dijimos que Alejandro se fue de rodillas desde el Senado de la República hasta la Basílica de Guadalupe para que lo den por muerto para esa posición, que lo dejen concentrarse en los problemas que atiende en la cámara alta y que son muchos…..RAZONES.- Pudiese tener alguna razón el mentado “alboroto”, que nosotros no vemos, que el petista haya amarrado en su empresa (PT) al # Guillermo Adame y que le esté buscando acomodo en Morena y Verde, cosa de la que ya hablamos y aclaramos que cualquier intención parecida será cuestión complicada, por no decir imposible, y de ser así, es que Enríquez Herrera ya se les adelantó…..ÓRALE.- No obstante todo lo que se asegura de la candidatura en Kiosko, sobre todo que ya está todo planchado, Sandra Amaya tiene ya varios espectaculares en la ciudad como seña de que sigue creyendo en el proceso, que está luchando para mantenerse en la pelea y, según se sabe, no se quitará la intención hasta que Morena indique si es o no la candidata, aunque su desventaja está en que la senadora Margarita Valdez tiene mejor cercanía con los altos mandos del partido y, eso, no es cualquier cosa. O díganme porqué la doctora no ha aparecido por ninguna parte, dado que también se dijo en días pasados que ella es la “tapada”, que por más que se muevan damas y varones, ella resultará la elegida al final de los tiempos, sin desconocer que ambas son afines al jefe político estatal y la definición pudiese ser más tranquila, sin tanto brinco y sin tanto gasto…..ÁNDALE.- Susy Torrecillas, del PRI, que apenas acaba de ser rechazada por los lerdenses en su aspiración a la cámara, porque llegó gracias a la repudiada figura plurinominal en la que los ciudadanos no tienen voz ni voto, ya está levantando la mano para suceder al marido Homero Martínez en el cargo, o sea, pretende que todo quede en familia y que las cuentas que le haga al esposo sean cuentas de a mentiritas. Habrá que esperar a ver si los lerdenses se tragan ese obús que puede condenarlos a otros tres años de silencio presupuestal e inamovilidad y retroceso económico. Sin ignorar que el morenista Felipe Sánchez está haciéndole la lucha y, de entrada, se metió ya a la pelea, a ver cómo despliega su promoción, lo mismo que pasaría con Alina Arlette Rivera, quien encabeza las preferencias electorales entre los panistas lerdenses. Reconocer que este borlote de las candidaturas apenas está despuntando, todavía no toma altura la sucesión en los municipios, aunque para fin de año los partidos deben haber definido por lo menos el rumbo de la selección, que ahora nadie puede garantizar nada…..REVERSA.- Hoy los mexicanos nos desayunamos con la extremadamente desagradable noticia de la desaparición de los órganos autónomos, al parecer en venganza a la serie de raterías descubiertas a la pasada administración federal, entre ellas la de Segalmex que hizo polvo alrededor de 70 mil millones de pesos. No tenemos idea de cuánto sea ese dinero, porque el que escribe se conformaría con uno para poder atender los regalos de Navidad, pero los muchachos de Ignacio Ovalle Fernández se fueron grandes. No tuvieron medida, y según el ex presidente AMLO, “el pobrecito de Nacho no pudo evitar el vil atraco a los mexicanos…” y por eso lo premió con un cargo bien pagado en la Secretaría de Gobernación, aunque no se tiene registro de que hubiese trabajado algún día. O sea, para disfrutar lo votado, viene lo mejor de las indecencias en México. Hinquémonos y pongámonos a rezar, porque quién sabe cómo vengan las cosas y, lo peor, cómo terminen, sin esperar cosa buena. La verdad.

