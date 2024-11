Siete días de grilla

Es una excelente noticia la confirmación de la construcción de la presa Tunal II y también lo es, ni cómo negarlo, un logro de Esteban Villegas ante la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El propio mandatario reveló a los medios que el proyecto de la Tunal II ha sido incluido por el Gobierno Federal en el Proyecto Hídrico 2025, de modo que el viejo sueño de miles de duranguenses, por no decir millones, pues muchos ya no viven, será una realidad.

Es de suponerse que la obra vendrán a hacerla contratistas afines a la Federación, pero no importa, con que se haga, con eso dejará a Durango una importante derrama económica desde antes que inicien los trabajos.

La Tunal II, junto a la Potabilizadora notablemente avanzada, vendrán a garantizar el agua potable a los duranguenses, por lo menos de los próximos sesenta años.

Aunque una presa no es cualquier obrita, es todo un plan de trabajo intenso y extenso en el que habrá ocupación para mucha gente, también contratación de camiones de todo tipo, de operadores de maquinaria pesada y ni se diga de equipo especializado en ese tipo de obras.

El proyecto traerá a Durango una verdadera movilidad económica que hace años no tenemos y la tendremos en el mejor momento, cuando más fuentes de empleo se requieren. Recordamos que el último proyecto de esa característica fue el de la Presa Santiago Bayacora, que trajo en 1988 importantes ingresos a todos o casi todos los vecinos del rumbo. Pues eso mismo se espera de la Tunal II, aunque multiplicado por tres o por cuatro, en virtud de la diferencia en tamaño y capacidad de almacenaje.

—————————

Se instaló en la Cámara de Diputados la mesa en donde se discutirá el gasto federalizado del próximo año, de manera que nuestros legisladores tendrán que multiplicarse para ver qué consiguen para Durango.

Algunas veces se ha podido hacer algo de movimiento a lo que viene de la Secretaría de Hacienda, que es la propuesta para distribuir nuestros impuestos, pero otras, las últimas, no le han movido ni una coma al documento original.

Durango requiere de un presupuesto mucho mayor al que se ha autorizado en los últimos años, y esa carga queda en hombros de nuestros diez legisladores, que en su momento se comprometieron a buscar lo más posible para la entidad.

Ojalá que así sea y que la propuesta de Hacienda se amplíe lo más posible, porque con las “migajas” que se han recibido acá, no les ha dado ni para un plan de “bacheo” o “raspado” de los caminos vecinales que son causa directa de los muchos y frecuentes accidentes fatales registrados, por decir sólo un rubro, pero por no hablar de todo lo demás que nos hace falta.

—————————

Entender que el presupuesto federalizado se integra con nuestros impuestos y que, según reportes de la Secretaría de Hacienda, han ido a la baja, por tanto se reducen las expectativas para los estados.

Y encima, por si aquello no fuera suficiente, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, está decidido a terminar con el pacto federal, dado que la entidad envía mucho dinero y de regreso cada vez reciben menos.

Además, se estaría visualizando la posibilidad de que Nuevo León haga lo mismo, y según reportes confidenciales, Coahuila y Aguascalientes estarían por las mismas, pues ambas entidades, de lo más desarrollado en México, no necesitan de las migajas federales.

Durango no es gobernado por Morena, pero depende en todo, o casi todo de la Federación, de manera que hacer lo que hizo Alfaro sería caminar directamente al matadero.

Por eso, esperamos que nuestros legisladores federales sean lo más habilidosos posible para que consigan unos tres pesos más que lo que se ha mandado en los últimos años, y por si no fuera suficiente, con los riesgos de disminuciones que siguen atormentando a las finanzas estatales.

—————————

Todas las encuestas coinciden en que José Ramón Enríquez sería el candidato a la alcaldía de Durango en el caso de que la definición venga por el lado masculino, porque de ser lo contrario ahí está Margarita Valdez.

Hacia mitad de semana la columna política de El Universal, Kiosko, le dio un rozón a Gonzalo, culpándolo del “alboroto” que se cargan acá los morenos por la jefatura edilicia, pero subrayó que Enríquez es el puntero natural, y que por eso “los dados están cargados” en esa dirección.

Sin embargo, la semana anterior el rumor que estuvo fuerte en distintos centros de análisis político aseguraba que Margarita Valdez es la “tapada”, que todo está resuelto a su favor.

Iván Gurrola le sigue a José Ramón, mientras Sandra Amaya le pisa los talones fuerte a la senadora Margarita. También quieren registrarse para jugarla Iván Ramírez, Otniel García y hasta Cinthya Mont, sólo que éstos no pintan bien en las mediciones.

También la semana anterior anduvo el “run run” de que Ramírez ya tenía le bendición suprema y que nada más hay que esperar para que todo se confirme.

Mientras, en Gómez Palacio, sigue la discusión si se van con Marina Vitela o con Betzabé Martínez. Las encuestas, en el supuesto marcan primero a Betzabé y luego a Marina, aunque…para no errarle, entre ellas está la decisión.

Lety Herrera la quiere por el PRI, pero…sea Marina o sea Betzabé, tendrá un hueso por demás duro de roer, dado que el club de fans de Vitela armado durante la campaña estatal todavía le da para jugarla, pero Martínez acabó con el cuadro el pasado 2 de junio. En otros términos diríamos que le puso una verdadera fábrica de zapatos a todos sus oponentes, empezando por el excampeón mundial Cristian Mijares, es hora que no sabe qué tren se lo llevó de corbata en las urnas. No sólo pasó por encima del exboxeador, sino que obtuvo el triunfo más abultado de los 300 diputados federales del país, y eso lo tienen muy claro Luisa María y Andy, que de ser necesario volverán a postularla y asegurar el triunfo.

—————————

Retomando los jaloneos de la capital debemos precisar que el alcalde José Antonio Ochoa sigue dando batazos de vuelta entera. Mantiene el nivel de aceptación popular al interior de su partido, es la mejor opción para repetir.

Solo que el Partido Acción Nacional no llegará a ningún lado si se va en solitario. Necesita al PRI, como el PRI necesita al PAN, y por lo que el líder nacional ha condicionado una eventual alianza a que los que la quieran del tri se unan a Toño.

Se está descarrilando el tren de empeñarse los panistas a no soltar la candidatura. Jorge Romero, el nuevo pastor blanquiazul, se lo confió a Ochoa y sugirió que quienes la quieran en el PRI se sumen a su proyecto.

Sólo que, en el PRI, el impredecible Guillermo Adame sigue tejiendo fino sin otro propósito que el de la candidatura municipal, que atendería bajo los colores de la bandera y con la estrella petista, para lo que le faltaría la estafeta blanquizul, pero si no llegara a cuajar esa posibilidad, aún existiera por ahí cierta perspectiva de sumar con el pobre capital emecista, con el que cree que reuniría los tantos suficientes para vencer a Morena.

Ah caray, avanzamos mucho en el propósito del felino, y casi lo dimos por hecho, pero también debemos entender que en el PRI todavía tiene que convencer a Alicia Gamboa, Gaby Hernández y Ernesto Alanís que está por abajo de ellos, algo que está por verse. No que sea cosa imposible, pero de menos entender que no sólo la quieren, sino que la están buscando aquí, allá y acullá, no obstante saber que el que decidirá está aquí, en el Bicentenario.

—————————

La denominada “Operación Enjambre”, desplegada en el Estado de México en las últimas horas, dejó siete funcionarios detenidos, entre ellos 4 alcaldes y alcaldesas y uno, Isidro Cortés Jiménez, prefirió el suicidio antes que ser detenido.

Este viernes unos mil quinientos agentes de la Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, así como personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional sorprendieron a medio mundo, sobre todo a los jefes policiales de municipios mexiquenses.

Cortés Jiménez era el director de Seguridad Ciudadana de Texaltitlán, Estado de México, quien fue notificado en su propia oficina de la orden de aprehensión girada en su contra. Y cuando le exigieron la devolución del arma de cargo, prefirió pegarse en la cabeza frente a los notificadores. Es cierto, extrañamente alguien se atraviesa en el video a la hora del disparo fatal.

El propósito principal del movimiento policial, según revelación de Óscar García Harfuch, tiene en la mira a otros 14 jefes que, quizá alertados de la búsqueda, pusieron tierra de por medio.

La de Isidro fue una conclusión drástica, quizá valiente, tal vez al contrario, pero confirmó los cargos que se le hacían, aunque ya no dio espacio a la justicia, cuyos notificadores, desde luego que procedieron de la peor manera. Primero debieron desarmarlo y luego avisarle del mandato judicial.

También ayer viernes se supo que Raudel Campos Murillo, tesorero del Municipio de Tacámbaro, Michoacán, fue detenido en Virginia, Estados Unidos, cuando llevaba con engaños varias menores de edad para fines de prostitución.

El gobernador Alfredo Ramírez, respetando la autonomía municipal, o sea que con mucho respeto, pidió la renuncia del funcionario que esta mañana apareció con una sonrisa entre burlona, sarcástica o nerviosa, o las tres juntas, y se retiró a carcajadas, como si hubiera hecho una gracia.

Por lo pronto tiene cita ante la Corte en Virginia en los próximos días. Raudel, hay que subrayarlo, ya estaba fuera de la Tesorería, lo demás fue para tratar de justificarse con una “renuncia voluntaria” que no fue y no será nunca.

—————————

Nuestra moneda, el peso, sufrió duro revés este fin de semana en su cotización ante el dólar, pues quedó en 20.42 por uno, aunque no faltaron los que “redondearon” en 20.45.

Los expertos creen que ante la volatilidad de nuestra moneda frente a la divisa verde, el dólar seguirá a la deriva, consecuencia a la incertidumbre provocada por la Reforma Judicial y otras aberraciones jurídicas.

Los temores en los observadores son de que en realidad nuestros diputados no hayan leído lo que aprobaron y que ahora, aunque sean ellos mismos perjudicados, ya no podrán hacer nada. Qué lamentable.

—————————

Reaparece otro loco en la escena internacional, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, ayer anunció una nueva Constitución en la que él debe ser considerado un ser supremo y su esposa la segunda en el mando.

Los nicaraguenses hoy se encontraron con la calamidad pura al enterarse de las reformas de Ortega, en las que pasa a tomar el control total de las instituciones, algo así como un rey de facto.

Su esposa Rosario Murillo, más conocida como “La Bruja”, desde ayer pasa a ser la “copresidenta”, cargo que no existía, pero que lo considera la ley a partir de ayer.

El control de la Iglesia Católica pasa a manos de Ortega, con lo que piensan que pasa a ser “el nuevo Dios de facto” de Nicaragua, por lo que antes ya encarceló a cientos de obispos.

Crea una “policía socialista” que auxiliará a las demás corporaciones, pero bajo su mando.

Los medios de comunicación que lleguen a criticar a Ortega serán cerrados o desaparecidos, y los autores, además de perder la nacionalidad nicaraguense pasarán en automático a la cárcel.

La locura total en Nicaragua, consecuencia de la ruindad por la que pasan siempre la mayoría de los gobernantes, que acaban creyéndose los dueños de todo lo que ven.

—————————

Aunque el alcalde capitalino ha recomendado en varias ocasiones a los personajes políticos que muestran inquietud por el proceso electoral del próximo año, para la renovación de las presidencias municipales, que mantengan la calma y se tomen un té de tila, tal vez este consejo lo podría ampliar al interior del gobierno que encabeza, donde parecen surgir inquietudes entre distintas áreas de la administración, con señalamientos sobre deficiencias en el resultado de algunas, así como el incumplimiento de algunas obligaciones en otras.

Como los que surgieron de la Sindicatura Municipal, donde se indica que incluso algunas áreas se niegan a proporcionar información que se les solicita, aunque los titulares de las dependencias señaladas dicen desconocer el porqué se les señala de no proporcionar la información que se les solicita, para efectos de revisión, situación que si bien puede obedecer a la dinámica de trabajo que se tiene actualmente, también puede reflejar el efecto de los tiempos electorales.

—————————

Es de aplaudir el que se quieran eliminar las mal llamadas “terapias de conversión”, a las que son sometidas personas de la comunidad de la diversidad, ya que son una barbarie, por lo que se busca no solamente su prohibición, sino también que sean consideradas como un delito.

Por varios años mucha gente de la comunidad LGBT ha estado luchando desde hace años, para que la prohibición a las terapias de conversión se convierta en una realidad.

Estas mal llamadas terapias son procedimientos, intervenciones a personas de la comunidad de la diversidad, para que se conviertan en otra identidad de género o conviertan su orientación sexual, en una palabra, una barbarie, en otra es una tortura, hay prácticas durante mucho tiempo que se han podido ver son las más ofensivas y que son exigidas a miembros de la comunidad, solamente por ser quienes son.

Se busca prohibir estas prácticas en el Código Penal, donde se configurará en delito, además en la Ley de Salud del Estado se incluirá también para que si se hace a través de instituciones de salud, tengan una sanción muy fuerte para quienes las incentiven.

Y es que erradicar esta práctica no ha sido posible mediante el diálogo, la concientización, llegar a un acuerdo básico sobre este derecho tan fundamental y por lo tanto se necesita una prohibición real y expresa a nivel local para erradicar este tipo de prácticas.

Integrantes de la comunidad diversas siempre han sido relegados, actualmente ha habido mayor apertura en la sociedad, por lo que no se puede tolerar en una sociedad moderna, en pleno siglo XXI, a personas que crean que una orientación sexual específica es una enfermedad.

—————————

Trasciende la observación de Sergio “Checo” Pérez hecha ayer en la P-2 del Gran Premio de Las Vegas, de que “Es mucho el olor a mariguana en las calles de la ciudad del pecado…”.

Nuestra opinión es absolutamente coincidente con la del tapatío, casi todo mundo va “quemándo llanta” a plena luz del día y por cualquier calle, ya no solo por la avenida principal, donde la compra-venta de la “juanita” es más intensa que la movilidad restaurantera.

Ignoramos si “Checo” ya caminó por el bulevar Las Vegas, o por las callejoncitos transversales de la bonita ciudad, pues existe una calle paralela dedicada cien por ciento a la quema de mota amenizada por estridente música y una proyección constante de las locuras musicales del momento en el mundo. El problema es si el siniestro olor alcanza a afectar a los pilotos, porque de ser así, Pérez tiene razón en asustarse.

Mañana es la competencia importante del Gran Prix, pero esperamos que MaxVerstappen y Sergio Pérez hagan una buena carrera y la marca, de menos se alce con el campeonato mundial que casi tiene en la bolsa.

—————————

Anotar que el plus que se estarán jugando los de las bebidas idiotizantes es que Max Verstappen, de alcanzar el podium, en cualquier posición, pudiera amarrar el campeonato mundial. Incluso, aunque Lando Norris llegara a ganar, con que el holandés se meta entre los diez primeros, logrará las unidades suficientes para amarrar el título.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...