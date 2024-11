+ Trump se raja y sale con otra barbaridad

+ Olvidó los aranceles, ahora va por visas

+ Así gobernará al país más poderoso del orbe

+ El # Adame es mi amigo personal: Esteban

+ El luto vuelve a pegar a Adrián Alanís Q.

“Cuidado con quién pisas al subir, porque quizá te lo encuentres al bajar…”.

Anónimo

Antier Donald Trump amenazó con subir los impuestos a México, China y Canadá 25% ó más hasta que termine la llegada de drogas, sobre todo del fentanilo a los Estados Unidos, pero ayer se rajó y sacó otra mafufada….VISAS.- Anunció que cancelarán las visas de los funcionarios mexicanos para que no puedan entrar a la Unión Americana. La mejor prueba de que Donald ha caído en una fase de locura que advierte el riesgo de que guiará al país más poderoso del mundo a punta de vaciladas…..RAZONES.- Trump, con esas amenazas, le endulza el oído a los racistas de esa nación que odian al mundo. Queda bien con ellos, pero…se expone a bronquearse en serio con sus principales socios comerciales, de modo que…no le queda otra que “tragar camote” y aguantar vara. Esperar hasta que asuma el mando para empezar a estudiar a fondo los problemas que aquejan a los países del T-MEC…..ALTO.- No es serio el “pelos de elote”, lo hemos comprobado más de una vez, pues primero sacar eso de los aranceles y al día siguiente olvidarlo y sacar otra tarugada que poco o nada ayudarán a contener la llegada de drogas a los Estados Unidos. La entrada de sustancias y yerbas prohibidas al vecino país, eso debía entender Trump, refleja la porosidad en los sistemas de vigilancia fronterizos. La realidad es que los grandes embarques de porquería llegan por las puertototas de las fronteras y pasan con la autorización de los corruptos agentes aduanales. Es en esa oficina donde debe empezar a poner orden y no en estarnos vacilando con amenazas poco productivas…..DOLOR.- Murió el Ing. Abdón Alanís González, primo hermano del arquitecto Adrián Alanís Quiñones, a quien tenemos que volver a abrazar, pues en unos días murió su madre Profra. Elfega Q. de Alanís y ayer, unas horas después de sepultar a su hermano el Arq. Jaime, vino la otra mala noticia. Solo Dios sabe porqué decide así las cosas, porqué tanto golpe y tan seguido, pero son sus designios y hay que admitirlos con todo el corazón. El Ing. Abdón, por cierto, fue uno de los principales constructores del entubado de la acequia grande, que hoy es el bulevar Dolores del Río, por si no les suena…..ORDEN.- El dicho esta mañana del gobernador Esteban Villegas Villarreal, de que “es mentira lo que están diciendo, que estamos peleados, que ya lo corrí. Memo es mi amigo personal desde hace muchos años…”, para los entendedores no es otra cosa que el anuncio del jefe político estatal de que el # Guillermo Adame por lo menos tiene la bendición tricolor para buscar la candidatura municipal. Luego, en su encuentro con reporteros, Esteban subrayó que “ningún otro funcionario, que yo sepa, está buscando la candidatura”. No le entendieron los entrevistadores, ni nosotros, porque también la quieren Alicia Gamboa y Ernesto Alanís, regidora ella y él presidente del PRI, además de algunos agazapados por ahí…..ASEGUNES.- La explicación de Esteban de la misma manera es un “estate quieto” para los que quieren y le andan buscando formas de maromear la realidad, de brincarse las trancas pues, que le vayan tanteando el agua a los camotes…..ORDEN.- Lo anotado, sobra explicarlo, trata solamente de la candidatura del PRI, además de que el # trae en la bolsa desde hace tiempo la del PT. Tema aparte resulta el del alcalde José Antonio Ochoa Rodríguez, que sigue montado en el macho de Jorge Romero, el nuevo líder panista, quien sugiere que la posición alcanzada por Toño le da para que quien quiera alianza se sume a Ochoa. Y no al revés, como lo están presupuestando el felino y su equipo…..OBJETIVOS.- Apá Toño, también tenemos que precisar, se ha empeñado, por no decir que se ha emperrado, porque emperrado se lee muy feo, en ir por la reelección. Si la ley no se lo impide, va por que va, aunque…de no hacer alianza se las verá un tanto oscuras, a pesar de que Ochoa sigue calificando bien en los estudios de mercado…..CALMA.- Mientras tanto, en el Movimiento de Regeneración Nacional no se han movido nada las tendencias. José Ramón Enríquez sigue punteando y por momentos hasta sumando, lo que le ha permitido alejarse aún más de Iván Gurrola, que es cierto, ha mejorado el puntaje, pero todavía lejos de Joserra y Margarita. La doctora Valdez sería la candidata si el tema se resuelve por equidad de género. Y de MC no traemos datos, pues está lloviendo encuestas en las que un día puntea Martín Vivanco y al día siguiente Jorge Salum, y con números bastante jalados de los pelos, de modo que…alguien nos está mintiendo.

