Empresas pedirán prestado para aguinaldos

*En crisis financiera 30% de afiliados a Coparmex

Por: Andrei Maldonado

Hasta un 30 por ciento de las empresas afiliadas a la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) en Durango enfrentan un grave problema financiero, que las obligaría a contratar deuda para pagar los aguinaldos de sus trabajadores, afirmó su presidenta Blanca Estela Castro Torres.

Indicó que el año ha sido complicado para un gran porcentaje de las casi 250 empresas afiliadas en el estado, más porque muchas de ellas no han podido recuperarse financieramente desde la pandemia, cuando muchas de ellas recurrieron a los préstamos para salir adelante.

La líder empresarial ahondó que, aunque lo ideal sería que todas las empresas tuvieran la autonomía financiera para salir adelante, será una tercera parte la que recurra al financiamiento bancario para cerrar el año, destacando que ninguna les quedará mal a sus colaboradores con el aguinaldo.

Así mismo, afirmó que con las ventas que se tengan en diciembre muchos comercios podrán recuperarse y pagar sus préstamos, aunque reconoció que no se puede descartar que algunas no logren recuperarse; “claro que el riesgo de cierre existe, esperamos que esto no ocurra”, dijo.

Por otro lado, Castro Torres adelantó que su periodo al frente de la Coparmex está por concluir y el próximo 7 de diciembre se llevarán a cabo elecciones al interior de la cámara, donde hasta el momento solamente se ha registrado como candidato Francisco Esparza Martell.

