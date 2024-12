Nadie les da la cara a los productores degraudados del programa “Sembrando Vida”…

COLUMNA SENA DE NEGROS POR: DIONEL SENA

Hoy se cumple una semana de que productores que aseguran ser parte del programa federal “Sembrando Vida”, decidieron tomar las instalaciones de la Secretaría del Bienestar en Durango, pues desde hace más de un año, no les llega ese beneficio, cuyo adeudo asciende – según los inconformes – a 1 millón 700 mil pesos, ante lo cual, lo único que han recibido de parte de funcionarios de dicha dependencia federal, es indiferencia, tanto del superdelegado como de la coordinadora de ese programa, ninguno de los dos ha dado la cara hasta ahora.

El tema como tal, sigue ascendiendo en intensidad, máxime porque ha trascendido que en definitiva Jhonatan Jardines, el actual delegado de los programas federales en Durango, ha decidido no atenderlos, incluso ha manifestado en sus círculos más cercanos, que él no tiene nada que ver con ese adeudo, el cual por cierto, data de hace más de un año y que en todo caso, los productores, varios de ellos adultos mayores, se vayan a la Ciudad de México a tratar de arreglar ese asunto, insensibilidad que en definitiva no ayuda a arreglar el problema, sino todo lo contrario.

Se debe recordar que el programa “Sembrando Vida” es uno de los proyectos insignia de la Cuarta Transformación y que por ello, debería recibir una atención prioritaria, máxime cuando se señalan actos de corrupción, como la falta de llegada de los recursos que ascienden a los 6 mil pesos mensuales por cada beneficiario, mismos que afirman que técnicos de ese programa, les retenían la mitad de los pagos, lo que claro está, es un abuso de parte de quienes operan el programa, de ahí que se crea que alguien se quedó con el 1.7 millones de pesos que no llegaron y para lo cual, aun no inicia una investigación al respecto.

Por lo anterior, quienes dirigen la Secretaría del Bienestar, no pueden hacer oídos sordos a estas demandas y denuncias que ya son públicas, pues en caso de que no se aclare quien es responsable de esos faltantes, entonces de manera irremediable, este tema terminará rebotando en el superdelegado, mismo que apenas cumplió tres meses al frente de esa dependencia federal y ya la tiene tomada y para colmo de males, no se ve una solución en el corto plazo, lo que habla de que o Jhonatan Jardines no está siendo bien asesorado o de plano, le falta oficio político para lidiar con este tipo de problemas, los cuales siempre traen costos… Al tiempo.

